Tűzszünet Iránnal, de nem Libanonban – Izrael kemény feltételeket szabott

Benjamin Netanjahú izraeli miniszterelnök hivatala szerdán közölte, hogy Jeruzsálem támogatja Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését, de csak szigorú feltételek mellett, írta a The Guardian.

Április 5-én egy Bejrúttól keletre fekvő Ain Saadeh városát ért csapásban három ember, köztük két nő meghalt, közölték a hatóságok (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

Izrael elvárja, hogy Teherán azonnal nyissa meg a Hormuzi-szorost, és hagyjon fel az Egyesült Államok, Izrael, valamint a térség országai elleni támadásokkal.

Tűzszünet – Izrael nem enged

Fontos részlet, hogy az izraeli álláspont szerint a tűzszünet kizárólag Iránra vonatkozik, Libanonra nem. Ez ellentmond annak, amit korábban a pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif állított, miszerint a megállapodás Libanont is érinti.

A libanoni front továbbra is súlyos: a helyi hatóságok szerint az izraeli hadműveletek kezdete óta több mint 1400 ember vesztette életét, köztük 126 gyermek, és több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. A konfliktus akkor eszkalálódott, amikor a Hezbollah – az Irán által támogatott libanoni fegyveres szervezet – rakétákat indított Észak-Izrael felé, válaszul arra, hogy amerikai–izraeli légicsapások során megölték Irán korábbi legfőbb vezetőjét, Ali Hameneit.

Izrael hangsúlyozta: teljes mértékben támogatja az amerikai törekvéseket, amelyek célja, hogy Irán többé ne jelentsen nukleáris, rakétatechnológiai vagy – izraeli megfogalmazás szerint – „terrorfenyegetést” sem az Egyesült Államokra, sem Izraelre, sem pedig az arab szövetségesekre.

Washington a háttérben tárgyalásos megoldást is keres. Az iráni fél bejelentette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések április 10-én, pénteken kezdődnek Iszlámábádban.

Donald Trump eközben úgy nyilatkozott: az iráni uránkérdést „meg fogják oldani”, ami arra utal, hogy a nukleáris program továbbra is a konfliktus egyik központi eleme marad.

