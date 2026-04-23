Kiderült, mikor kaphatja meg Ukrajna a hadikölcsönt

Újraindult az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, ami elháríthatja az utolsó akadályt az Európai Unió Kijevnek szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagja előtt. A szállítást közel három hónapos kiesés után indította újra Ukrajna. A döntés kulcsát Magyarország és Szlovákia is egy konkrét feltételhez kötötte.
Ukrajna újraindította az olajszállítást a Barátság vezetéken, ami kulcsfontosságú feltétele volt az Európai Unió Kijevnek szánt, hatalmas hitelcsomagjának. A hónapok óta húzódó vita mögött komoly politikai és energetikai viták álltak, amelyek végül most találkozni látszanak. A fejlemény nemcsak Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága szempontjából jelentős eredmény, hanem az EU döntéshozatalára is közvetlen hatással van – számolt be cikkében a Politico.

Az olaj ismét áramlik a Barátság vezetéken — ezzel elhárult az utolsó akadály az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelének felszabadítása előtt.

A szállítás csütörtök hajnalban indult újra, és a kőolaj közel három hónapnyi fennakadás után kezdett el Szlovákiába érkezni.

Szlovákia gazdasági minisztere, Denisa Saková megerősítette az újraindítást. 

Ma hajnali 2 órától újraindult az olaj érkezése Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken keresztül

 — írta a Facebookon. „Az olajszállítás jelenleg a megállapodás szerinti tervnek megfelelően zajlik.”

Az újraindítás véget vet egy több hónapja tartó patthelyzetnek, amely befagyasztotta az EU eddigi legnagyobb pénzügyi csomagját Kijev számára. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor határozottan blokkolta a hitelt, és azt követelte, hogy az olajszállítás álljon helyre, mielőtt feloldja a vétót.

A megállapodás teljes mértékben a vezetéktől függött. Öt uniós diplomata szerint Magyarország és Szlovákia támogatását ahhoz kötötte, hogy az olaj fizikailag elérje a területüket, és a nagykövetek csak azután állapodtak meg a továbblépésről, hogy a szállítás újraindult.

„Bizonyos óvatosság szükséges, mivel még lehetnek technikai problémák” — mondta egy diplomata. Egy másik azonban úgy vélte, hogy az újraindítás elegendő lesz, „nagyon tudományos számításokra” hivatkozva az olaj érkezésének időpontját illetően.

A MOL bejelentette, hogy a kőolaj kedden délben indult el Ukrajnán keresztül, és legkésőbb csütörtökre várhatóan eléri Magyarországot és Szlovákiát.

Sáková korábban egy hasonló időzítést jelzett egy korábbi Facebook-bejegyzésében, amelyben azt írta, hogy a szállítások szerda reggelre állhatnak helyre. Most, hogy a szállítás megindult, úgy tűnik, teljesült a Magyarország által szabott feltétel — ezzel megnyílt az út az EU számára a hitel további előmozdításához.

Ha a miniszterek még ezen a héten jóváhagyják a döntést, Kijev már májusban hozzájuthat a pénzhez, ami jelentős támogatást nyújthat a háború sújtotta gazdaságnak, miközben tovább folytatja harcát Oroszország teljes körű inváziója ellen, amely immár az ötödik évében jár.

 

