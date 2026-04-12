Tagadni is kár lenne! Ukrajna mindent megtett, hogy beavatkozzon a magyar választásokba, itt a bizonyíték!

Makszim Nesvitalov nyilatkozata komoly visszhangot váltott ki a közelmúltban, miután az ukrán politológus nyíltan arról beszélt, hogy Ukrajna számára fontos lenne a magyar kormányváltás. A megszólalás különösen azért keltett feltűnést, mert az energetikai nyomásgyakorlást is összekapcsolta a választásokkal. A kijelentések alapján egyes értelmezések szerint Kijev részéről nemcsak véleményformálásról, hanem tudatos politikai befolyásolási szándékról lehetett szó.

Kiszivárgott dokumentumok egy lejárató akcióról

A napokban olyan ukrán nyelvű dokumentumok is nyilvánosságra kerültek, amelyek egy feltételezett titkosszolgálati művelet részleteit tartalmazzák. A leírás szerint egy szervezett akció keretében dezinformációs kampányt indíthattak, amelynek célja a magyar miniszterelnök lejáratása volt – derül ki az Ellenpont cikkéből.

A dokumentumok alapján a kampány egyik központi eleme az lehetett, hogy az orosz energiahordozóktól való függőséget politikai támadási felületként használják fel. Az érintett akció állítólag már korábban, tesztjelleggel elindult, majd később szélesebb körben is megjelenhetett.

Olajblokád: vitatott lépés Kijev részéről

Különösen nagy figyelmet kapott a Barátság kőolajvezeték ügye, amelyen keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra. Az ukrán fél szerint a szállítások leállását orosz támadás okozta, ugyanakkor a helyszíni vizsgálatok körülményei továbbra is tisztázatlanok.

Az Európai Unió tényfeltáró missziót kezdeményezett az ügyben, azonban sem az uniós, sem a magyar szakértők nem jutottak el a helyszínre. A vizsgálat gyakorlatilag meghiúsult, mivel Kijev nem biztosított hozzáférést a vezetékhez, így a történtek körülményei továbbra sem ellenőrizhetők.

A rendelkezésre álló információk – köztük műholdfelvételek – alapján ugyanakkor nem igazolódott egyértelműen az ukrán fél által említett károsodás.

Szabotázsgyanú a Török Áramlatnál

Múlt vasárnap újabb aggasztó fejlemény történt: a szerb–magyar határ közelében, a Török Áramlat gázvezeték térségében robbanóanyagokat találtak. A szerb hatóságok szerint megalapozott a gyanú, hogy az eszközökből robbanószerkezetet lehetett volna készíteni.

Az ügyben jelenleg is nyomozás zajlik, az elkövetők kiléte egyelőre nem ismert. A történtek azonban komoly biztonsági készültséget váltottak ki, mivel a vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik Magyarország energiaellátásában.

A magyar kormány az eset után megerősítette a stratégiai infrastruktúra védelmét, és hangsúlyozta: egy ilyen támadás súlyos következményekkel járhatna.