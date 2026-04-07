Ukrajna ismét megtámadta az energiabiztonságot

Az orosz Telegram médiacsatornák jelentése szerint Ukrajna hadserege április 7-én éjszaka csapást mért az oroszországi Uszty-Luga kikötőre a Leningrádi megyében, megismételve a támadásokat az olajterminál ellen. Az ukránok az elmúlt időszakban fokozták az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat – írja a Kyiv Independent.

A támadás a legújabb az elmúlt hetekben Ukrajna által a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb olajterminálok elleni nagy hatótávolságú csapások sorozatában, miközben Kijev korlátozni kívánja az Oroszország által az emelkedő világpiaci olajárakból származó váratlan bevételt. A legutóbbi támadás mindössze egy héttel azután történt, hogy Kijev legutóbb teljes körű támadást indított a régió olajtermináljai ellen, beleértve az Uszty-Luga kikötőt is, amelyet március 22. és 31. között legalább öt külön alkalommal támadtak meg .

A lakosok beszámolói szerit hajnal öt óra magasságában történt a támadás, ami után több robbanást és tüzet is jelentettek.

Alekszandr Drozdenko regionális kormányzó azt állította, hogy 22 ukrán drónt lőttek le a régió elleni támadás során, a támadás célpontját azonban nem határozta meg. A kár mértéke nem volt azonnal világos. Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a jelentett támadást.

Uszty-Luga Oroszország egyik legnagyobb kikötője a Balti-tengeren, és a nyersolaj és kőolajtermékek exportjának egyik fő csomópontja. Szentpétervártól nyugatra, az ukrán határtól távol fekvő kikötő fontos szerepet játszik az állami költségvetés bevételeinek generálásában.

A legutóbbi támadás mindössze néhány órával azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök amerikai közvetítőkön keresztül energiaszünetet javasolt Oroszországnak.

„Ha Oroszország készen áll arra, hogy leállítsa az energiainfrastruktúránk elleni csapásokat , akkor mi is készen állunk arra, hogy hasonlóképpen válaszoljunk. Ezt a javaslatot az amerikaiakon keresztül juttattuk el az orosz félhez” – mondta Zelenszkij egy esti beszédében.

A tűzszüneti ajánlat akkor érkezett, amikor az ukrán tisztviselők elismerték , hogy külföldi szövetségeseik arra kérték Kijevet, hogy függessze fel az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat, miközben folytatódik az amerikai-izraeli háború Iránban.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.