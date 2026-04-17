Lángoló városok, tehetetlen légvédelem: olyasmi történt Ukrajnában, amire rég volt példa

Csütörtökön az orosz hadsereg két hullámban 44, különböző típusú rakétával, valamint 659 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat, a csapásoknak 15 halálos áldozatuk is van, és súlyos károk keletkeztek Kijevben, Dnyipróban, Harkivban és Odesszában – közölte az ukrán légierő, valamint katonai és helyhatósági illetékesek.

Ukrajnát nagyszabású orosz támadássorozat érte, Kijevben hatalmas füst terjengett

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 31 rakétát és 636 drónt hatástalanított (a kilőtt rakéták 70, a drónok több mint 95 százalékát), azonban 26 helyszínen 12 rakéta, illetve 20 drón célba talált, 25 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették). Egy szárnyas rakéta sorsával kapcsolatos információ egyelőre pontosításra vár. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Odesszában a rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légicsapás következtében nyolc ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek

– közölte Oleh Kiper katonai kormányzó és Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon megosztott bejegyzésében, amelyet ukrán hírügynökségek idéztek. A várost előbb több tucat drón támadta meg a Fekete-tenger felől, majd hajnalban rakéták csapódtak be. Megrongálódtak a kikötők, továbbá a kiemelt fontosságú és lakóépületi infrastruktúra egyes létesítményei. Legalább három többszintes épület homlokzata és ablakai megsemmisültek, egy kollégium és a környező épületek is megrongálódtak.

A Kijevet ért támadás következtében négyen meghaltak – köztük egy gyermek –, 54-en pedig megsebesültek

– jelentette be a fővárosi ügyészség sajtóközleményben, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett. A hatóság közölte, hogy a sebesültek között három rendőr, négy egészségügyi dolgozó és két külföldi állampolgár is van. A fővárosban 17 többszintes épület, 10 családi ház, egy szálloda, egy irodaközpont, egy autószalon, egy benzinkút és egy bevásárlóközpont is megrongálódott.

Dnyipropetrovszk megyében hárman meghaltak, 34-en pedig megsebesültek az orosz légicsapások következtében csütörtökre virradóra – közölte az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata. Dnyipro városában több helyen is tűz ütött ki: lakóházak, egy irodaház, garázsok és autók gyulladtak ki, valamint egy oktatási intézmény területén is tűz keletkezett. Többlakásos és családi házak, közigazgatási épületek, egy oktatási intézmény, idősek otthona, egy ipari vállalat, garázsok és járművek rongálódtak meg. A következmények felszámolásában több mint 200 tűzoltó és 55 speciális gépjármű vett részt.