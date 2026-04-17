Lángoló városok, tehetetlen légvédelem: olyasmi történt Ukrajnában, amire rég volt példa

Csütörtökön az orosz hadsereg két hullámban 44, különböző típusú rakétával, valamint 659 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat, a csapásoknak 15 halálos áldozatuk is van, és súlyos károk keletkeztek Kijevben, Dnyipróban, Harkivban és Odesszában – közölte az ukrán légierő, valamint katonai és helyhatósági illetékesek.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 31 rakétát és 636 drónt hatástalanított (a kilőtt rakéták 70, a drónok több mint 95 százalékát), azonban 26 helyszínen 12 rakéta, illetve 20 drón célba talált, 25 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették). Egy szárnyas rakéta sorsával kapcsolatos információ egyelőre pontosításra vár. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
Odesszában a rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légicsapás következtében nyolc ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek
– közölte Oleh Kiper katonai kormányzó és Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon megosztott bejegyzésében, amelyet ukrán hírügynökségek idéztek. A várost előbb több tucat drón támadta meg a Fekete-tenger felől, majd hajnalban rakéták csapódtak be. Megrongálódtak a kikötők, továbbá a kiemelt fontosságú és lakóépületi infrastruktúra egyes létesítményei. Legalább három többszintes épület homlokzata és ablakai megsemmisültek, egy kollégium és a környező épületek is megrongálódtak.
A Kijevet ért támadás következtében négyen meghaltak – köztük egy gyermek –, 54-en pedig megsebesültek
– jelentette be a fővárosi ügyészség sajtóközleményben, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett. A hatóság közölte, hogy a sebesültek között három rendőr, négy egészségügyi dolgozó és két külföldi állampolgár is van. A fővárosban 17 többszintes épület, 10 családi ház, egy szálloda, egy irodaközpont, egy autószalon, egy benzinkút és egy bevásárlóközpont is megrongálódott.
Dnyipropetrovszk megyében hárman meghaltak, 34-en pedig megsebesültek az orosz légicsapások következtében csütörtökre virradóra – közölte az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata. Dnyipro városában több helyen is tűz ütött ki: lakóházak, egy irodaház, garázsok és autók gyulladtak ki, valamint egy oktatási intézmény területén is tűz keletkezett. Többlakásos és családi házak, közigazgatási épületek, egy oktatási intézmény, idősek otthona, egy ipari vállalat, garázsok és járművek rongálódtak meg. A következmények felszámolásában több mint 200 tűzoltó és 55 speciális gépjármű vett részt.
Zelenszkij üzent a szövetségeseknek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a súlyos támadásokat követően, csütörtökön a hivatalos Telegram-csatornáján közzétett üzenetében azt írta, hogy Kijev nemzetközi partnerei még nem teljesítettek az ukrán légvédelem megerősítésére vonatkozó számos kötelezettségvállalást.
Ez az éjszaka is azt bizonyítja, hogy Oroszország nem érdemel semmiféle globális politikai engedményt és a szankciók feloldását. Oroszország a háborúra játszik, és pontosan ilyennek kell lennie a válaszunknak is: minden erőnkkel védeni kell az életet, és a béke érdekében minden erőnkkel szintén nyomást kell gyakorolnunk
– fogalmazott. Ukrajna partnerei számos politikai kötelezettségvállalást tettek a Kijevet támogató csoport, az úgynevezett Ramstein formátum keretében és kétoldalú alapon is, de azok még nem valósultak meg – tette hozzá. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy utasította a légierő parancsnokát, vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik korábban ígéretet tettek a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez és egyéb rendszerekhez szükséges rakéták szállítására vonatkozóan.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azonnali fellépésre szólította fel az orosz támadásra adott válaszként a nemzetközi közösséget az X-en.
Az Oroszország elleni szankciók vagy az Ukrajnát támogató intézkedéscsomagok késleltetése erkölcstelen, kontraproduktív és veszélyes
– írta a külügyi tárca vezetője, aki szerint a legmegfelelőbb válasz az, hogy az orosz terrorista rezsim vezetői számára elkerülhetetlen legyen az igazságszolgáltatás.
Az orosz sereg ukrajnai fegyvergyártó üzemeket bombázott
Csoportos csapást mért szárnyas rakétákat, valamint nagy és közepes hatótávolságú drónokat gyártó ukrán hadiüzemekre, továbbá Ukrajna üzemanyag-ellátási és energetikai rendszerének objektumaira az orosz hadsereg
– közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca. A minisztérium szerint a szárazföldi, légi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az orosz polgári infrastruktúra objektumai elleni terrortámadásokra. A hadijelentés szerint hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, a frontokon több mint 1050 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy konténerterminált, valamint páncélos járművek parkolóhelyeit, szárazföldi robotikai rendszerek tesztelésének helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, 15 páncélozott harcjárművet, egy Grad sorozatvetőt, öt irányított légibombát, továbbá 270 repülőgép típusú drónt.
Szergej Lebegyev, a mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy a Kirovohrad megyei Dolginceve katonai repülőterén több F-16-os és Mirage vadászgépet semmisített meg egy orosz támadás, és külföldi pilóták is életüket vesztették ott. Beszámolója szerint orosz csapás érte az ugyanebben a régióban lévő olekszandrijai repülőteret is, ahol tíznél több helikopter állomásozott, szinte mind európai gyártmányú. Hozzátette, hogy a támadásban hat ukrán pilótát megöltek, a külföldi kiképzők veszteségeiről szóló információkat viszont titkosították. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Csapások érték Enerhodar és a zaporizzsjai atomerőmű környékét is.
A szevasztopoli városi bíróság csütörtökön hazaárulás címen 18 évi fegyházra ítélte Ruszlan Csornij-Svec 51 éves helyi lakost, aki korábban az ukrán fegyveres erőknél szolgált.
Az elítélt 2023 novemberében egy volt katonatársával, Szerhij Lihomanovval együtt katonai adatokat továbbított az ukrán titkosszolgálatnak a városból, ahol az orosz Fekete-tengeri Flotta fő hadikikötője található. Lihomanov emellett megkísérelte felrobbantani Szevasztopol egyik vasúti hídját is, őt tavaly októberben már elítélte hazaárulás és terrorcselekmény előkészítése címén az orosz déli körzeti katonai bíróság.
A Krasznodari terület partvidékét ért ukrán tömeges dróntámadás során egy libériai zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajó török állampolgárságú kapitánya megsebesült, kórházba szállították.
Ukrajna rendkívül sürgősen rászorul a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó elfogórakéták készleteinek feltöltésére, hogy képes legyen lelőni az orosz ballisztikus rakétákat
– jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban a legutóbbi súlyos halálos civil áldozatokat is okozó orosz csapások után. Felidézte, hogy a légierő közzétett egy videót egy Patriot légvédelmi rakétarendszer indítóállásáról, és a felvételen üres konténerek voltak láthatók: nyolc elfogórakétából már csak kettő maradt.
Lehetséges, hogy ez a rendszer ma is valahol működött. Nem zárnám ki, mert a videót előző nap vettük fel. Ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy valóban több rakétára van szükség a Patriot rendszerekhez. Erről azok beszélnek, akik maguk üzemeltetik, mert akik a Patriotot kezelik, pontosan tisztában vannak azzal, hogy ők sajátították el a legjobban a világon ezt a rendszert, és a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek, amelyet készek megosztani nyugati partnereinkkel és közel-keleti partnereinkkel is
– emelte ki Ihnat. Hozzáfűzte: Ukrajnában a szakemberek jól tudják, miként kell észszerűen felhasználni a rakétákat, és igyekeznek takarékoskodni velük, hogy későbbre is megmaradjanak.
Ezen az éjszakán Ukrajna négy nagyvárosa súlyosan megszenvedte az orosz ballisztikus rakéták támadását. A legtöbb ballisztikus rakéta a főváros, Kijev környékét érte
– mondta a szóvivő. Az ukrán védelmi minisztérium a berlini védelmi kontaktcsoport szerdai ülésének eredményeit összegezve közölte: a partnerországok új támogatási csomagokat jelentettek be Ukrajna számára. A hozzájárulások jelentős része a kulcsfontosságú fegyverigények kielégítését szolgáló NATO-kezdeményezés, a PURL program keretében érkezik, emellett a légvédelem megerősítésére, a drónképességek fejlesztésére és a lőszerellátás biztosítására is irányul.
Az Ukrinform állami hírügynökség az illetékeseket idézve arról adott hírt, hogy az éjszakai masszív orosz légitámadás áldozatainak száma az elmúlt órákban tovább nőtt: a helyi hatóságok közlései szerint Kijevben, Odesszában és Dnyipróban 17 ember vesztette életét, és több mint százan sebesültek meg. Bródi Róbert, az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek „Magyar” hívójelű, kárpátaljai származású parancsnoka arról számolt be a Telegramon, hogy az éjjel egységeik 16 orosz katonai célpontot támadtak, köztük három légvédelmi rakétarendszert, két Iszkander rakétakomplexum-telepítési bázist és két olajtároló raktárt Oroszországban és az orosz megszállás alá került ukrajnai területeken.
Az Európai Tanács elnöke is üzent
Oroszország agresszív háborúja Ukrajna ellen kudarcot vallott, ezért úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket
– jelentette ki közösségi oldalán közzétett üzenetében az Európai Tanács elnöke csütörtökön. António Costa bejegyzésében emlékeztetett: múlt éjjel Oroszország „újabb szörnyű támadást” indított civil célpontok ellen Ukrajnában. Miközben az emberek otthonaikban aludtak, Kijev, Dnyipro, Odessza és Harkiv városait több tucat ballisztikus rakéta és több száz drón csapása érte.
Az orosz fegyveres erők szándékosan mértek csapásokat az ukrán mentőszolgálatokra, amíg az elsősegélynyújtók megérkeztek
– hangoztatta. Kijelentette: Oroszországnak le kell állítania terrorista háborúját. Átfogó, igazságos és tartós békét kell teremteni Ukrajna számára az ENSZ Alapokmányára és a nemzetközi jog elveire épülve – hangsúlyozta. Ezen célok elérése érdekében az EU továbbra is fokozni fogja a nyomást Oroszországra, és továbbra is rendíthetetlenül támogatni fogja az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnát – tette hozzá bejegyzésében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.
Ukrán dróntámadás – gyerekek haltak meg
Egy öt- és egy tizennégy éves gyermek életét vesztette, hét felnőtt pedig megsebesült a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze várost ért tömeges ukrán dróncsapás következtében
– közölte Venjamin Kondratyjev, az Oroszországhoz tartozó Krasznodari terület kormányzója csütörtökön a MAX messengeren. Kondratyjev szerint károk keletkeztek mintegy harminc lakóházban, három tanintézmény épületében és a tuapszei vasútállomás felsővezetékében. A városban rendkívüli állapotot vezettek be. Drónroncsok hullottak a tengeri kikötő melletti vállalatok területére és a Szocsihoz közeli Loo településre. A támadás Novorosszijszkot és Dagomiszt is érintette.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 207 ukrán drónt lőtt le hét régió légterében, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger vizei felett. Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a RIA Novoszti hírügynökségnek azt mondta, hogy a frontvonal közelében fekvő Horlivkában megszaporodtak a Marszianin típusú, mesterséges intelligencia által vezérelt drónoknak a polgári célpontok, vállalatok, autóbuszok buszok és lakóházak elleni támadásai. Pusilin szerint az elmúlt hét folyamán 46 ellenséges pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek a város felett.
A 2014-ben elcsatolt Krím ügyészsége csütörtökön közölte, hogy a hatóságok letartóztattak két helyi lakost, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából négy helyszínen robbantásos terrortámadást készített elő hexogén alapú, házi készítésű robbanószerkezettel.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Tanács (FSZB) arról tett bejelentést, hogy Zaporizzsja megyében őrizetbe vette a Tokmaki járás egy 52 éves helyi lakosát, aki a Telegram üzenetküldő szolgáltatás segítségével adatokat közölt az orosz hadsereg állásairól az ukrán félnek, amely ezeket felhasználta rakéta- és bombacsapásainak végrehajtásához.
Moszkva már a konkrét európai célpontokat is kijelölte
Célkeresztbe kerültek az európai fegyvergyárak, Moszkva konkrét listával üzent Ukrajna nyugati szövetségeseinek. Az orosz védelmi minisztérium közleményét Dmitrij Medvegyev is foganatosította, miszerint a megnevezett létesítményekre immár potenciális katonai célpontként tekintenek. Moszkva európai célpontokat fenyeget támadással. A Reuters hírügynökség szerdán szemlézte az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetését, miszerint több európai ország kormánya döntött úgy, hogy fokozzák az Ukrajnának szánt drónok gyártását és a szállítási volument, amit Moszkva a konfliktus eszkalációjaként értékel. Közzétettek egy listát olyan gyárakról és vállalatokról, amelyek állításuk szerint drónokat vagy drónalkatrészeket gyártanak és megadták ezek címeit is, amik az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Izraelben és Lengyelországban vannak.
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közösségi oldalán erősítette meg, hogy a nyilatkozat nem üres fenyegetés:
Az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatát szó szerint kell érteni: az európai drón- és egyéb fegyvergyártó létesítmények listája egyben az orosz fegyveres erők potenciális célpontjainak listája is. Hogy mikor válnak a támadások valósággá, az a további fejleményektől függ. Aludjatok jól, európai partnerek!