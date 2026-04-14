Ukrajna Magyar Péter győzelmének tapsol, Kijev már kész tervvel rendelkezik

Az ukrán külügyminiszter szerint erős üzenetet küldött hazájának Magyarország a választással. Andrij Szibiha szerint Ukrajna készen áll rá, hogy jószomszédi viszonyt alakítson ki hazánkkal és a kétoldalú kapcsolatokat új szintre emelje – írja az Ukrinform.

Ukrajna a külügyminiszter szerint készen áll együttműködni Magyar Péterrel

Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Ezt akarjuk, és már jeleztük a megfelelő kapcsolatfelvételt Ukrajna elnökének és Magyar Péternek. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, haladéktalanul, a megfelelő, jószomszédi kapcsolatok kiépítése érdekében. Számítunk erre a kapcsolatfelvételre, és természetesen érdeklődünk is. Várjuk a magyar fél válaszát

– mondta el az ukrán külügyminiszter.

A külügyminiszter szerint az együttműködés a határ menti infrastruktúra mellett természetesen magában foglalja Ukrajna EU-tagságát, Magyarország blokádjának feloldását ebben a kérdésben, az EU 20. Oroszország elleni szankciócsomagjának jóváhagyását, valamint egy 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomagot Ukrajnának. Emellett Kijev felveti az Oschadbanktól származó, március 6-án Magyarországon elfogott aranykonvoj visszaszolgáltatását.

Más szóval, nagyon széleskörű a programunk. Ismét megerősítem, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy végrehajtsa – és ez a mi érdekünkben is áll – mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezt a jelzést továbbítottuk a magyar félnek, és továbbra is nyitottak vagyunk a párbeszédre

– hangsúlyozta az ukrán politikus.