Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

Ukrajna

Ukrajna Magyar Péter győzelmének tapsol, Kijev már kész tervvel rendelkezik

Az ukrán külügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy véleménye szerint Ukrajna „pozitív európai híreket” kapott Magyarországtól, ami új lehetőségeket nyitott meg. Andrij Szibiha szerint az új kormányzattal készek jószomszédi viszony kialakítására annak érdekében, hogy Ukrajna és Magyarország kapcsolatába egy új korszak kezdődjön.
Az ukrán külügyminiszter szerint erős üzenetet küldött hazájának Magyarország a választással. Andrij Szibiha szerint Ukrajna készen áll rá, hogy jószomszédi viszonyt alakítson ki hazánkkal és a kétoldalú kapcsolatokat új szintre emelje – írja az Ukrinform

Ukrajna a külügyminiszter szerint készen áll együttműködni Magyar Péterrel
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Ezt akarjuk, és már jeleztük a megfelelő kapcsolatfelvételt Ukrajna elnökének és Magyar Péternek. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, haladéktalanul, a megfelelő, jószomszédi kapcsolatok kiépítése érdekében. Számítunk erre a kapcsolatfelvételre, és természetesen érdeklődünk is. Várjuk a magyar fél válaszát

– mondta el az ukrán külügyminiszter. 

A külügyminiszter szerint az együttműködés a határ menti infrastruktúra mellett természetesen magában foglalja Ukrajna EU-tagságát, Magyarország blokádjának feloldását ebben a kérdésben, az EU 20. Oroszország elleni szankciócsomagjának jóváhagyását, valamint egy 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomagot Ukrajnának. Emellett Kijev felveti az Oschadbanktól származó, március 6-án Magyarországon elfogott aranykonvoj visszaszolgáltatását

Más szóval, nagyon széleskörű a programunk. Ismét megerősítem, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy végrehajtsa – és ez a mi érdekünkben is áll – mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezt a jelzést továbbítottuk a magyar félnek, és továbbra is nyitottak vagyunk a párbeszédre

– hangsúlyozta az ukrán politikus. 

 

