Ukrajna veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát

Dróntámadási kísérlet érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét: a Magyarországot Szerbiával összekötő gázvezeték közelében robbanószert találtak. A tervezett támadást sikerült meghiúsítani. Az ügy súlyossága miatt Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, és nyomozás indult. Az eset kapcsán ukrán érintettség merült fel.

Egy sikeres támadás esetén a Magyarországra érkező gázszállítás ezen az útvonalon akár teljesen leállhatott volna, ami komoly ellátásbiztonsági és gazdasági kockázatot jelentett volna. A Török Áramlat kulcsszerepet tölt be Magyarország energiaellátásában: ezen az útvonalon érkezik a hazai földgázellátás jelentős része, évente mintegy nyolcmilliárd köbméter.

A vezeték a Fekete-tenger alatt köti össze Oroszországot Törökországgal, éves kapacitása 31,5 milliárd köbméter. A Gazprom ezen keresztül szállít gázt Törökországba, valamint a török tranziton át több dél- és kelet-európai országba, köztük Magyarországra és Szlovákiába.

Sorozatos dróntámadások a Török Áramlat infrastruktúrája ellen

Az orosz közlések szerint 2025-ben több alkalommal is ukrán dróntámadási kísérlet érte a Török Áramlathoz kapcsolódó létesítményeket a Krasznodari területen. Január 13-án kilenc drón próbált támadást végrehajtani egy kompresszorállomás ellen, ezek többségét megsemmisítették, egy roncs kisebb károkat okozott, de a működés nem állt le. Március 1-jén és március 11-én a Russzkaja kompresszorállomást érte támadási kísérlet, de az orosz légvédelem ezeket is elhárította, így a gázszállítás zavartalan maradt.

Áprilisban a Korenovszkaja kompresszorállomás ellen indítottak nyolc drónnal támadást, amelyet szintén kivédtek. Ugyanezen az éjszakán egy másik, Tyemrjuknál található gázelosztó állomást is célba vettek, de a drónokat még az objektum közelébe jutásuk előtt megsemmisítették. Egyes közlések szerint a Kék Áramlathoz tartozó egyik kompresszorállomást is támadás érte, de ott sem történt fennakadás az ellátásban.

Az orosz fél szerint ezeknek a támadási kísérleteknek a célja az európai – így a Magyarországra irányuló – gázszállítás megzavarása volt.