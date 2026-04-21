Egyre többen térnek vissza Ukrajnába

A Eurostat legfrissebb adatai szerint 2026 februárjában mintegy 4,4 millió, Ukrajnából elmenekült, nem uniós állampolgár részesült ideiglenes védelemben az EU-ban. Ez egy hónap alatt is növekedést mutat, ugyanakkor a tendencia nem egyértelmű: miközben sokan maradnak, mások hazatérnek, írja az Euronews.

Ukrán menekültek Lengyelországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

A legtöbb menekültet befogadó országok között szerepel Németország, Lengyelország és Csehország.

Több tagállamban – köztük Spanyolországban is – nőtt a védelem alatt állók száma, míg néhány országban, például Észtországban és Franciaországban csökkenés volt tapasztalható.

A védelemben részesülők döntő többsége, több mint 98 százaléka ukrán állampolgár. Közülük a nők teszik ki a legnagyobb arányt, de jelentős a gyermekek száma is, miközben a férfiak aránya jóval alacsonyabb.

Ukrajnából elmenekült és 2026. február végén ideiglenes védelem alatt álló nem uniós állampolgárok (Forrás: Eurostat)

Ukrajna: egyre többen vállalják a kockázatot

A statisztikák mögött azonban egy másik, kevésbé ismert folyamat is kirajzolódik: sokan visszatérnek Ukrajnába, még a frontvonalhoz közeli területekre is. Több mint 1,6 millió ember tért vissza olyan régiókba, mint Harkiv, Donyeck, Herszon vagy Szumi.

A Save the Children kutatása szerint a döntés hátterében elsősorban nem politikai, hanem nagyon is személyes és gazdasági okok állnak. A megkérdezett szülők háromnegyede a honvágyat és a közösség hiányát nevezte meg fő indokként. Sokan elszigeteltnek érzik magukat a befogadó országokban és nehezen tudnak beilleszkedni.

A válaszadók közel fele azért tért vissza, mert gyermekeik boldogtalannak, stresszesnek vagy magányosnak érezték magukat. Emellett az érintettek több mint fele a megélhetési költségek növekedését és a munkalehetőségek hiányát emelte ki. A segélyszervezet hangsúlyozza: senki sem hozza meg könnyelműen a döntést, hogy visszatérjen egy háborús övezetbe. Sokan ugyan biztonságra lelnek Európában, de anyagilag nem tudnak megélni, miközben hiányzik számukra a megszokott környezetük és a társadalmi kapcsolatok.









