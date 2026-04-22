Olekszij gyalogostiszt éppen 343 napot töltött anélkül, hogy elhagyta volna a frontvonalat, ami zászlóalja szerint az egyik leghosszabb harci bevetés az ukrán fegyveres erők tisztjei között. Ukrajna ugyan teljesíti a maga által kijelölt kvótát a mozgósítás terén, azonban ez úgy fest, koránt sem elég – írja a CNN.

Ukrajna továbbra is óriási emberhiánnyal küzd a fronton

Az ukrán hadsereg helyzete négy év elteltével sem lett egyszerűbb, mára pedig már egyértelműnek látszik, hogy az erőszakos mozgósítások ellenére sem fogja tudni felvenni a versenyt Ukrajna Oroszországgal, már ami a fronton lévő katonák számát illeti. A 37 éves Olekszijnek lehetősége lett volna egy ponton elhagyni a frontot, de az emberhiány miatt önként jelentkezett, hogy marad.

„A századom létszámhiányos (ahogy a többi is), és az itt lévőknek nagyjából a fele 50 év feletti” – mondta Olekszij – akinek a hívójele „Botanik”, azaz „kockafejű”.

Ideális esetben egy gyalogos katona egy hónapot töltene harci szolgálatban, és egy hónapot lábadozik egy frontvonalbeli faluban. De a jelenlegi körülmények között ez teljesen irreális a katonák szerint.

„A gyalogság szolgál a legtovább, és minél távolabb van a frontvonaltól, annál rövidebb a harci bevetés” – mondta Jaroszlav Halas őrnagy, a 128. hegyi rohamdandár 3. hegyi rohamzászlóaljának tisztje.

A meghosszabbított bevetésekre akkor került sor, amikor más egységek ukrán parancsnokai személyi problémákra figyelmeztettek, elismerve, hogy a hadsereg soha nem fog felérni az orosz hadsereg sokkal nagyobb létszámához. Ukrajna egyre inkább szárazföldi robotokat és drónokat használ, amelyeket a frontvonaltól kilométerekre elhelyezett pilóták irányítanak, miközben az ország a technológiai fejlődést kihasználva próbál előnyre szert tenni.

Habár ezek a módszerek valamennyire működni látszanak, ennek ellenére az ukrán vezetés tovább fokozta a nyomást a toborzó irodákon a hadkötelezett korú férfiak nagyobb arányú besorozása érdekében.

„Parancsnokként a fő feladatomnak a személyi veszteségek minimalizálását tekintem. Ideális esetben egyáltalán nem lennének ilyenek... De háborúban, a gyalogságnál ez sajnos lehetetlen” – mondta Olekszij. „Ami a személyes motivációmat illeti, nem akarom, hogy a családom, a lányom lássa, amit én látok – robbanásokat, becsapódó rakétákat, elpusztított falvakat, halált. Ezért vagyok itt.”