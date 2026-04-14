Sötétség borul Ukrajnára

Az ukrán energiaszolgáltató szerint hat megyében – köztük Odesszában és Harkivban – alakultak ki komoly ellátási problémák. Ukrajna-szerte a károk helyreállítása folyamatos, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az esti órákban korlátozza az áramfogyasztást – számolt be cikkében a ZN.UA.

Ukrajna több megyéje is sötétségbe borult

A Zaporizzsjai Atomerőműben áramkimaradás történt, miután az orosz hadsereg ismét támadást indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Az energetikai berendezések megrongálódása következtében Ukrajna hat megyéjében a fogyasztók egy része áram nélkül maradt.

Ellátási gondokkal néz szembe Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja megyék lakossága – közölte az „Ukrenerho”.

Jelenleg azokon a helyeken, ahol a biztonsági helyzet megengedi, sürgősségi javítási munkálatokat végeznek. A Zaporizzsjai atomerőmű reggel 13. alkalommal maradt áram nélkül a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt. Jelenleg az atomerőmű dízelgenerátorokról működik. A hatóságok arra kérték a polgárokat, hogy 18 és 22 óra között korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát.

🇷🇺 Emergency at Zaporizhzhia NPP



The Zaporizhzhia nuclear power plant remained without external power supply in the morning on Tuesday, April 14, 2026. We are talking about the "Ferroalloy-1" 330 kV line, which was disconnected as a result of the automatic protection activation.… pic.twitter.com/47JQRfLKUz — RusWar (@ruswar) April 14, 2026

Borús jövőt vízionált az elemző

Maria Caturjan, az Ukraine Facility Platform elemzője cikkében úgy fogalmazott: