Sötétség borul Ukrajnára

Az ukrán energiaszolgáltató szerint hat megyében – köztük Odesszában és Harkivban – alakultak ki komoly ellátási problémák. Ukrajna-szerte a károk helyreállítása folyamatos, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az esti órákban korlátozza az áramfogyasztást – számolt be cikkében a ZN.UA.
A Zaporizzsjai Atomerőműben áramkimaradás történt, miután az orosz hadsereg ismét támadást indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Az energetikai berendezések megrongálódása következtében Ukrajna hat megyéjében a fogyasztók egy része áram nélkül maradt.
Ellátási gondokkal néz szembe Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja megyék lakossága – közölte az „Ukrenerho”.
Jelenleg azokon a helyeken, ahol a biztonsági helyzet megengedi, sürgősségi javítási munkálatokat végeznek. A Zaporizzsjai atomerőmű reggel 13. alkalommal maradt áram nélkül a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt. Jelenleg az atomerőmű dízelgenerátorokról működik. A hatóságok arra kérték a polgárokat, hogy 18 és 22 óra között korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát.
Borús jövőt vízionált az elemző
Maria Caturjan, az Ukraine Facility Platform elemzője cikkében úgy fogalmazott:
Az orosz támadások következményeit az ukrán hatóságok vezetési hibái tovább súlyosbítják és felerősítik. Ha nem tesznek igazi erőfeszítéseket ezek kijavítására, Ukrajna a közeljövőben kockáztatja, hogy nem tud kilépni a villamosenergia-szünetek ördögi köréből, és később végleg elveszíti az „energetikai háborút.