Sötétség borul Ukrajnára

Ismét súlyos csapás érte az ukrán energetikai rendszert. Az orosz hadsereg támadásai következtében áramkimaradás történt, és a Zaporizzsjai Atomerőmű is elvesztette külső áramellátását. A kiesés Ukrajna több megyéjében is ellátási zavarokat okozott, miközben a létesítmény jelenleg dízelgenerátorokra szorul.
Az ukrán energiaszolgáltató szerint hat megyében – köztük Odesszában és Harkivban – alakultak ki komoly ellátási problémák. Ukrajna-szerte a károk helyreállítása folyamatos, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az esti órákban korlátozza az áramfogyasztást – számolt be cikkében a ZN.UA.

Ukrajna több megyéje is sötétségbe borult
Fotó: AFP

A Zaporizzsjai Atomerőműben áramkimaradás történt, miután az orosz hadsereg ismét támadást indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen.  Az energetikai berendezések megrongálódása következtében Ukrajna hat megyéjében a fogyasztók egy része áram nélkül maradt. 

Ellátási gondokkal néz szembe Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja megyék lakossága – közölte az „Ukrenerho”.

Jelenleg azokon a helyeken, ahol a biztonsági helyzet megengedi, sürgősségi javítási munkálatokat végeznek. A Zaporizzsjai atomerőmű reggel 13. alkalommal maradt áram nélkül a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt. Jelenleg az atomerőmű dízelgenerátorokról működik. A hatóságok arra kérték a polgárokat, hogy 18 és 22 óra között korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát. 

Borús jövőt vízionált az elemző

Maria Caturjan, az Ukraine Facility Platform elemzője cikkében úgy fogalmazott: 

Az orosz támadások következményeit az ukrán hatóságok vezetési hibái tovább súlyosbítják és felerősítik. Ha nem tesznek igazi erőfeszítéseket ezek kijavítására, Ukrajna a közeljövőben kockáztatja, hogy nem tud kilépni a villamosenergia-szünetek ördögi köréből, és később végleg elveszíti az „energetikai háborút.

 

 

