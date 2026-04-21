Brüsszelben örülnek a magyar választások kimenetelének, Ukrajna ügyei újra napirendrenden

Luxemburgban tartják kedden a Külügyek Tanácsának ülését, és több uniós külügyminiszter is reagált a magyarországi politikai fordulatra. Többen jelezték, hogy szerintük rövid időn belül megoldódhat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel kérdése, amelyet a magyar kormány eddig blokkolt – számolt be róla a hirado.hu.

Ukrajna hamarosan megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós támogatás első részletét

Fotó: AFP

A tanácskozás fő napirendi pontjai az orosz–ukrán háború és a közel-keleti konfliktus mellett, a dél-kaukázusi és szudáni helyzetről is egyeztettek.

Már korábban ismertté vált, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter nem vesz részt az ülésen.

A svéd külügyminiszter, Maria Malmer Stenergard úgy fogalmazott: derűlátó azzal kapcsolatban, hogy a magyar akadály megszűnésével teljesíteni tudják az Ukrajnának tett vállalásaikat, és haladhatnak a 20. orosz szankciós csomag elfogadásával. A lengyel külügyi államtitkár, Ignacy Niemczycki szerint a magyarországi kormányváltás után több, Ukrajnával kapcsolatos ügy is lendületet kaphat. Hozzátette, hogy már a következő napokban döntés születhet a hitel és az új szankciók ügyében is. A litván külügyminiszter, Kestutis Budrys hasonló álláspontot képviselt, azt mondta: Nem lesz többé trójai faló a várunkban, és ez jó dolog.

🇪🇺🇭🇺Külügyek Tanácsa – Luxemburg, 2026. április 21. …

🇭🇺MAGYARORSZÁG LEKÖSZÖNŐ KÜLÜGYMINISZTERE KIHAGYJA A KÜLÜGYI TALÁLKOZÓT



▪️Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja

▪️A közel-keleti helyzet

▪️Dél-Kaukázus

▪️Szudán

ℹ️https://t.co/1Muo3gI7ZH pic.twitter.com/2X9ourj9vo — Europe Direct Baranya (@EDBaranya) April 21, 2026

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az EU-nak le kell folytatnia a vizsgálatot arról, hogy Szijjártó Péter milyen információt oszthatott meg Oroszországgal.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi lendületet kihasználva, mielőbb biztosítani kell Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelt, és abban bízik, hogy a kölcsön első részletet már akár májusban folyósíthatják. Emellett az ukrán EU-csatlakozás ügyében is előrelépést vár, bár továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között.

A német külügyminiszter, Johann Wadephul szintén pozitívan értékelte a magyar választás kimenetelét, amelyet „friss levegőként” jellemzett. Arra szólította fel a magyar vezetést, hogy a lehető leghamarabb szüntesse meg az Ukrajnával szembeni „szokatlan blokádot”. Kiemelte, hogy a 90 milliárd eurós hitel folyósítását szerinte sem szabad halogatni, és hangsúlyozta: nincs idő megvárni a jövő hónapban bekövetkező kormányváltást. Orbán Viktor vasárnap közösségi oldalán azt írta, hogy amint a Barátság kőolajvezetéken keresztül megindul az olajszállítás, Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitelkeret blokkolását.

Az EU már szerdára pozitív döntést vár az Ukrajnának nyújtandó hitel ügyében

– mondta Kaja Kallas, aki úgy folytatta, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van erre a forrásra. A lett külügyminiszter-helyettes, Artjoms Ursulskis pedig szintén arról beszélt, hogy az EU akár már májusban folyósíthatja a hitel első részletét Ukrajnának. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban egyeztetést tartott az Európai Bizottság vezetőivel a Tisza Párt. Az uniós támogatások mielőbbi lehívásáról és a vállalt feltételekről is tárgyaltak. Brüsszel viszont nem adja olcsón az uniós támogatásokat, 27 pontos követeléslistát nyújtottak át az új kormánynak.