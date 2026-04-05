Tragédiák, amik a magyar határtól pár száz kilométerre történnek – közel a veszély

Megrázó személyes történetek mutatják meg, Ukrajna-szerte milyen pusztítást végez a háború nemcsak a frontvonalon, hanem a családok életében is. A harctérről hazatérő férjek sokszor már nem ugyanazok az emberek: a traumák agresszióba, félelembe és kiszámíthatatlan viselkedésbe torkollnak, miközben az állami és egészségügyi rendszerek gyakran képtelenek megfelelő segítséget nyújtani. Az ukrán nők történetei arról tanúskodnak, hogy a háború nem ér véget a csatatéren – tovább él a mindennapokban, szétszakított családokban, megözvegyült anyákban és olyan gyermekekben, akiknek már csak emlékeik maradtak az apjukról.
A háború szörnnyé változtatta a férjét, menekülnie kellett
Okszana férje az orosz teljes körű invázió kezdetén az elsők között vonult be az ukrán hadseregbe, mivel tapasztalt katona volt – már a 2014-es donbaszi háborúban is harcolt – derült ki a The Fuller Project cikkéből.
2022 májusában az általa vezetett egységet orosz katonák bekerítették Donyeck térségében, és öt napig folytattak élethalál-harcot.
A frontról hazatérve a férfi egyre agresszívabbá vált. A nő egy éjszaka arra ébredt, hogy férje a nyakát szorítja; egy másik alkalommal késsel támadt rá.
Tizenhat évig tartó házasságuk ellenére a férfi olykor nem ismerte fel feleségét, és részletesen ecsetelte, hogyan fogja megölni, mert „ellenségnek" nézi. Okszana segítséget keresett, de minden ajtó bezárult előtte. A hadsereg visszautasította a férfi visszavételét:
Nem tudjuk, mit kezdjünk vele, kárt okozna a katonáinknak."
A kórházak és katonai szervezetek egyaránt elutasították, mondván, az ilyen ellátást csak a háború után tudják biztosítani. A rendőrség azt tanácsolta:
Hívjon, ha valami igazán súlyos történik. Ez nem nagy ügy. Legyen türelmes – ő hős."
Okszana végül két kisebb gyermekével együtt elmenekült, és egy Lviv környéki nőmenhelyen talált átmeneti menedéket. A legidősebb fiát kénytelen volt otthon hagyni. „A mi családunk meghalt" – foglalta össze.
Özvegyként kell nevelje megárvult gyermekeit
Tetyána a Kijev melletti egyik elővárosban élt férjével és két lányával, amikor 2022-ben kitört a teljes körű orosz invázió. Férje azonnal csatlakozott a katonasághoz, és az utolsó búcsúzáskor azt mondta:
Az én feladatom a városunk megmentése, a tiéd a gyermekeink megmentése."
Tetyána egy barátja segítségével a két lányával Spanyolországba menekült, ahol ahogy a tengerparton sétált, hideg ürességet érzett a szívében, mert a férje nem hívta, amikor kellett volna – majd hajnali fél négykor csörgött a telefon, és közölték, hogy a férje meghalt. A nő visszatért Ukrajnába, és önkéntesként frontellátmányt szállított, de érzelmileg rendkívül nehéz időszakon ment át – szavai szerint erről nem is tud beszélni anélkül, hogy ne sírna – írta az NPR.
Elvesztette szerelmét, azóta is szenved
Daria férje, Artem, egy liszichanszki lövegbecsapódásban halt meg. Daria és gyermekei hónapokig az orosz megszállás alatt ragadtak, mert a férj kitüntetéseit nem merték az orosz ellenőrzőpontokon átvinni. Végül nagy kockázatot vállalva jutottak el a szabad Ukrajna területére, majd a férj sírjához.
A gyerekek apa nélkül maradtak. Azt akarom, hogy felnőve tudják, milyen ember volt az apjuk"
– mondta Daria.
A nő számára a legkegyetlenebb pillanatok azok, amikor elfelejti, hogy a férje meghalt, és úgy él, mint régen – de a valóság mindig visszatér.
Senki sem veszi el tőlem a fájdalmat, a keserűséget, a dühöt. Soha nem felejtem el, ki tette ezt. Ki lopta el az álmaimat és pusztította el az életemet"
– írt a tragédiáról cikkében az UkraineWorld.
Milliók élete romokban
A Magyarország szomszédjában több mint négy éve dúló háború milliók életét döntötte romba. Mára több mint 15 ezer civil vesztette életét, a károk mértéke pedig meghaladja a 195 milliárd dollárt. Az ENSZ főtitkára, António Guterres figyelmeztetett: minél tovább tart a konfliktus, annál több áldozatot fog követelni – írta a BOON az ENSZ hivatalos oldalára hivatkozva.
