Tragédiák, amik a magyar határtól pár száz kilométerre történnek – közel a veszély

Megrázó személyes történetek mutatják meg, Ukrajna-szerte milyen pusztítást végez a háború nemcsak a frontvonalon, hanem a családok életében is. A harctérről hazatérő férjek sokszor már nem ugyanazok az emberek: a traumák agresszióba, félelembe és kiszámíthatatlan viselkedésbe torkollnak, miközben az állami és egészségügyi rendszerek gyakran képtelenek megfelelő segítséget nyújtani. Az ukrán nők történetei arról tanúskodnak, hogy a háború nem ér véget a csatatéren – tovább él a mindennapokban, szétszakított családokban, megözvegyült anyákban és olyan gyermekekben, akiknek már csak emlékeik maradtak az apjukról.

Az ukrajnai konfliktus alig néhány száz kilométerre a magyar határtól özvegyeket, árvákat és szétszakadt családokat hagy maga után

A háború szörnnyé változtatta a férjét, menekülnie kellett

Okszana férje az orosz teljes körű invázió kezdetén az elsők között vonult be az ukrán hadseregbe, mivel tapasztalt katona volt – már a 2014-es donbaszi háborúban is harcolt – derült ki a The Fuller Project cikkéből.

2022 májusában az általa vezetett egységet orosz katonák bekerítették Donyeck térségében, és öt napig folytattak élethalál-harcot.

A frontról hazatérve a férfi egyre agresszívabbá vált. A nő egy éjszaka arra ébredt, hogy férje a nyakát szorítja; egy másik alkalommal késsel támadt rá.

Tizenhat évig tartó házasságuk ellenére a férfi olykor nem ismerte fel feleségét, és részletesen ecsetelte, hogyan fogja megölni, mert „ellenségnek" nézi. Okszana segítséget keresett, de minden ajtó bezárult előtte. A hadsereg visszautasította a férfi visszavételét:

Nem tudjuk, mit kezdjünk vele, kárt okozna a katonáinknak."

A kórházak és katonai szervezetek egyaránt elutasították, mondván, az ilyen ellátást csak a háború után tudják biztosítani. A rendőrség azt tanácsolta:

Hívjon, ha valami igazán súlyos történik. Ez nem nagy ügy. Legyen türelmes – ő hős."

Okszana végül két kisebb gyermekével együtt elmenekült, és egy Lviv környéki nőmenhelyen talált átmeneti menedéket. A legidősebb fiát kénytelen volt otthon hagyni. „A mi családunk meghalt" – foglalta össze.

Özvegyként kell nevelje megárvult gyermekeit

Tetyána a Kijev melletti egyik elővárosban élt férjével és két lányával, amikor 2022-ben kitört a teljes körű orosz invázió. Férje azonnal csatlakozott a katonasághoz, és az utolsó búcsúzáskor azt mondta:

Az én feladatom a városunk megmentése, a tiéd a gyermekeink megmentése."

Tetyána egy barátja segítségével a két lányával Spanyolországba menekült, ahol ahogy a tengerparton sétált, hideg ürességet érzett a szívében, mert a férje nem hívta, amikor kellett volna – majd hajnali fél négykor csörgött a telefon, és közölték, hogy a férje meghalt. A nő visszatért Ukrajnába, és önkéntesként frontellátmányt szállított, de érzelmileg rendkívül nehéz időszakon ment át – szavai szerint erről nem is tud beszélni anélkül, hogy ne sírna – írta az NPR.