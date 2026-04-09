Sajtóértesülések szerint a korábban Dániában, ukrán pilóták kiképzésére használt hat repülőgép közül kettő jelenleg Belgiumban javítás alatt áll. A munkálatok várhatóan több mint egy évig tartanak. A további négy F–16-os nem volt repülőképes, ezért 2025 áprilisában szétszerelt állapotban szállították őket a belgiumi Sabena javítóüzembe.

Ukrajnába már nem jutott F–16-os vadászgép

Újságírói információk szerint

az üzem komoly problémákkal küzd az F–16-osok karbantartási és javítási kapacitása terén. Források szerint ez a fő oka annak, hogy a norvég repülőgépek még nem érkeztek meg Ukrajnába.

„A belgiumi Sabena repülőgép-szerviz üzemhez ládákban szállított négy repülőgépből egyenként körülbelül 100 alkatrész hiányzik. Ezért az összeszerelésük hosszú időt vesz igénybe” – mondta az ukrán légierő egyik tanácsadója az NRK Norvég műsorszolgáltatónak.

Az újságíróknak adott nyilatkozatában Tore Sandvik védelmi miniszter megerősítette, hogy a repülőgépek továbbra is Belgiumban vannak. Elmondta, hogy a tulajdonjoguk 2024-ben és 2025-ben Ukrajnára szállt át – számolt be a Zn,ua.

🇷🇺🇺🇦 × 🇳🇴 Several years ago, Norway announced that it would donate to Ukraine a small batch of F-16s.



A miniszter hozzátette: a legjobb állapotú F–16-osokat, amelyekkel Norvégia a típus kivonásakor rendelkezett, nem Ukrajnába, hanem Romániába szállították.

A védelmi miniszter szerint végül úgy döntöttek, hogy a rosszabb állapotú repülőgépeket adományozzák Ukrajnának.

„Köztudott volt, hogy a repülőgépek gondos előkészítést igényelnek. A kormány ennek ellenére úgy döntött, hogy odaadományozza őket, mivel ezt jobb megoldásnak tartotta, mint ha egyáltalán nem adományoznának” – magyarázta.

Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.



