Sajtóértesülések szerint a korábban Dániában, ukrán pilóták kiképzésére használt hat repülőgép közül kettő jelenleg Belgiumban javítás alatt áll. A munkálatok várhatóan több mint egy évig tartanak. A további négy F–16-os nem volt repülőképes, ezért 2025 áprilisában szétszerelt állapotban szállították őket a belgiumi Sabena javítóüzembe.
Újságírói információk szerint
az üzem komoly problémákkal küzd az F–16-osok karbantartási és javítási kapacitása terén. Források szerint ez a fő oka annak, hogy a norvég repülőgépek még nem érkeztek meg Ukrajnába.
„A belgiumi Sabena repülőgép-szerviz üzemhez ládákban szállított négy repülőgépből egyenként körülbelül 100 alkatrész hiányzik. Ezért az összeszerelésük hosszú időt vesz igénybe” – mondta az ukrán légierő egyik tanácsadója az NRK Norvég műsorszolgáltatónak.
Az újságíróknak adott nyilatkozatában Tore Sandvik védelmi miniszter megerősítette, hogy a repülőgépek továbbra is Belgiumban vannak. Elmondta, hogy a tulajdonjoguk 2024-ben és 2025-ben Ukrajnára szállt át – számolt be a Zn,ua.
A miniszter hozzátette: a legjobb állapotú F–16-osokat, amelyekkel Norvégia a típus kivonásakor rendelkezett, nem Ukrajnába, hanem Romániába szállították.
A védelmi miniszter szerint végül úgy döntöttek, hogy a rosszabb állapotú repülőgépeket adományozzák Ukrajnának.
„Köztudott volt, hogy a repülőgépek gondos előkészítést igényelnek. A kormány ennek ellenére úgy döntött, hogy odaadományozza őket, mivel ezt jobb megoldásnak tartotta, mint ha egyáltalán nem adományoznának” – magyarázta.
Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter
Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.
Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.