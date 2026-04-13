Brutális támadás: több ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában

A regionális áramszolgáltató, a Csernyihivoblenerho tisztviselői a közösségi médiában arról számoltak be, hogy mintegy 12 000 előfizető maradt áramellátás nélkül.

Bár a támadás pontos időpontja egyelőre nem ismert, az éjszakai beszámolók arra utalnak, hogy az orosz erők megsértették a korábban bejelentett, 32 órás ortodox húsvéti tűzszünetet, amely április 12. végéig volt érvényben.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a csapás pontos helyszínéről és a károk mértékéről. A Csernyihivoblenerho jelezte, hogy a helyreállítást végző egységek „amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi”, megkezdik a munkát. A Csernyihivi terület, amely Ukrajna északkeleti részén fekszik, gyakran válik orosz drón- és rakétatámadások célpontjává – írja a The Kyiv Independent.

Oroszország rendszeresen támadja az energetikai infrastruktúrát, aminek következtében országszerte sokszor maradnak áram nélkül az ukránok. A folyamatos támadások miatt a gördülő áramszünetek mindennapossá váltak.

A téli időszakban, a rekordközeli hideg ellenére Oroszország tovább fokozta az ukrán energiahálózat elleni támadásokat, súlyos humanitárius helyzetet okozva. Januárban Volodimir Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban – különösen Kijevre koncentrálva –, miután az orosz csapások következtében a lakosok fagyos hőmérséklet mellett áram, fűtés és víz nélkül maradtak.

A múlt héten, az energiahelyzet romlása közepette – amelyet a Hormuzi-szoros körüli olajszállítási feszültségek is súlyosbítottak – Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítéssel energiaügyi tűzszünetet javasolt Oroszországnak.

„Ha Oroszország kész leállítani az energiahálózatunk elleni támadásokat, mi is készek vagyunk hasonló lépésre. Ezt a javaslatot az amerikai fél közvetítésével már eljuttattuk az orosz oldalnak” – mondta Zelenszkij április 6-i esti beszédében.

A kezdeményezés ellenére Moszkva nem fogadta el az energiaügyi tűzszünetet. Ehelyett Vlagyimir Putyin egyoldalúan hirdetett tűzszünetet az ortodox húsvéti hétvégére.