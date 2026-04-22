Döntöttek a 90 milliárd eurós hitelről – erre számíthat Ukrajna

Az uniós tagállamok külügyminiszterei április 22-én jóváhagyták Ukrajna számára a 90 milliárd eurós tagállami kölcsönt, és rábólintottak a 20. szankciós csomagra is Oroszországgal szemben. Ciprus képviselője jelezte, hogy a hitellel kapcsolatos hivatalos procedúra már elindult és várhatóan április 23-án zárul le – számolt be róla a Zn.ua.

Az új orosz szankciós csomag is előzetes támogatást kapott, melynek célja, hogy visszafogják Oroszország bevételeit, amelyből az orosz-ukrán háborút finanszírozza. A 20. szankciós intézkedést eredetileg a háború negyedik évfordulójára tervezték bevezetni, azonban ez nem valósult meg, mivel korábban Magyarország és Szlovákia is ellenezte annak elfogadását.

A Barátság kőolajvezeték ügye is rendeződni látszik

A szlovák külügyminisztérium április 21-én közölte, hogy jelzést kaptak az olajszállítások helyreállításáról, és ennek fényében készek támogatni akár a 20. orosz szankciós csomagot, mivel az várhatóan nem gyakorol számottevő hatást Szlovákia gazdaságára. A szlovák gazdasági minisztérium is arról számolt be, hogy Ukrajna megkezdte a Barátság kőolajvezeték feltöltését, és a tranzit újraindítását csütörtökre várják. A The Kyiv Independent szerint ezzel lezárulhat a Kijev és Budapest-Pozsony között hónapok óta fennálló patthelyzet. A Mol április 22-én arról tájékoztatott, hogy az ukrán szakaszt üzemeltető Ukrtransnafta közlése szerint szerdán megindult Belarussziából az orosz nyersolaj fogadása a Barátság vezetéken keresztül, bár Ukrajna hivatalos csatornákon keresztül egyelőre nem kommentálta a fejleményeket.

A Mol már benyújtotta igényét az első szállításokra, amelyeket egyenlő arányban osztanának el Magyarország és Szlovákia között.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptak Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást.