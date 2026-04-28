Ukrán drónok miatt lángokban áll a tuapszei orosz olajfinomító – a hónapban már harmadszor

Április 28-ra virradó éjszaka ismét ukrán drónok jelentek meg a tuapszei olajfinomítónál. A város lakói több robbanásról és újabb tűzesetről számoltak be az orosz olajfinomító területén. Az egység a Rosznyefty tulajdonában áll, és Oroszország egyik legnagyobb energetikai központjának számít. A Fekete-tenger partján, a Krasznodari régióban helyezkedik el, és a tengeri terminállal együtt egy egységes termelési és logisztikai rendszert alkot – írja a zn.ua.

A beszámolók szerint az újabb – április hónapban már a harmadik – ukrán csapás érintette a tartályparkot az ELOU-AVT-12 egység közelében. A helyi hatóságok megerősítették a támadást, közlésük szerint a drónok roncsainak lehullott darabja okoztak tüzet az üzem területén, személyi sérülés nem történt.

Korábban, április 16-án és 20-án is Ukrajna sikeres támadásokat hajtott végre a tuapszei olajfeldolgozó és -tároló létesítmény ellen. A finomító már április 16-án ideiglenesen leállt. Akkor orosz tisztviselők közölték, hogy a támadások következtében megsérült a kikötői szállítási infrastruktúra, valamint olajtároló tartályok is érintettek voltak. A második – április 20-i – csapást követően a finomító leállt és a környékről aggasztó beszámolók érkeztek.

A második támadás miatt keletkezett tüzet négy napba telt eloltani.

A dróncsapás következtében olajszivárgást észleltek a tenger vízfelületén, amit az orosz hatóságok is megerősítettek. A helyiek emellett mérgező „olajesőről” írtak. Az ukrán fegyveres erők vezérkara arról számolt be, hogy az április 20-i csapás következtében 24 üzemanyagtartály megsemmisült, további négy pedig megsérült a finomító területén.