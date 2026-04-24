Borzasztó környezeti katasztrófa alakult ki az ukrán drónok pusztítása nyomán

Az oroszországi Tuapsze városában jelentősen romlott a levegő minősége, miután április 20-án ukrán drónok csapást mértek egy helyi olajfinomítóra, ahol nagy tűz keletkezett. A lakosok egyre nagyobb aggodalmukat fejezik ki biztonságuk miatt, miközben a városban a körülmények tovább romlanak – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Környezeti katasztrófa alakult ki az ukrán drónok nyomában

Fotó: AFP

A támadást követően azonnal tűz ütött ki az olajlétesítményben, a helyiek pedig fényképeket és videókat osztottak meg a közösségi médiában, amelyeken sűrű füst látható a finomító fölött.

A lakosok a Fekete-tenger szennyezettségéről is posztoltak képeket, valamint arról, hogy a füstből származó korom az utcákon és a magánudvarokban is megjelent. A tüzet április 23-ig még nem sikerült megfékezni, és immár harmadik egymást követő napon is füst szállt fel a helyszínről.

Helyi lakosok elkeseredve számoltak be a katasztrófáról

Ahogy a környezeti helyzet romlott a tűz következtében, egyre több lakos tett közzé videókat és üzeneteket a közösségi médiában, többek között arról panaszkodva, hogy Tuapszéban „nem lehet levegőt venni”.

Ez őszintén szólva valamilyen környezeti katasztrófa. Mit kellene tennem? Nem akarok itt maradni tovább. Ma el kell mennem

– mondta egy tuapszei lakos a ButusovPlus Telegram-csatornán közzétett videóban, miközben megpróbálta lemosni a várost borító fekete lerakódást.

Miért történik ez? Egyáltalán nem jön le. Ez egyszerűen rémálom

– tette hozzá.

Egy másik nő egy videót tett közzé, amelyen autóval halad egy úton, miközben a háttérben a finomítóból felszálló füst látható. Azt mondta, hogy a közelmúlt eseményei miatt egy ponton „összeomlott” a bizalma az orosz kormányban.

Tuapse welcomes a "refreshing" oily black rain. pic.twitter.com/iVKlULrFnQ — JR2 (@JanR210) April 24, 2026

Eközben oroszbarát Telegram-csatornák és médiumok a város helyzetét a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófáihoz hasonlítják, köztük a japán Hirosimához, ahol az Egyesült Államok 1945-ben atombombát dobott le.

Ugyanakkor sem a városban, sem a tágabb régióban nem sérült meg nukleáris létesítmény. Ukrajna sem rendelkezik nukleáris fegyverekkel, mivel azokat az 1994-es leszerelési megállapodás keretében feladta.

A tuapszei bombázás következményei egyszerűen szörnyűek

– közölte a RIA Katyusha nevű oroszbarát Telegram-csatorna.

Ami most ott (Tuapszéban) történik, az Hirosima, csak sugárzás nélkül.

A real environmental disaster occurs in Tuapse after a series of terrorist strikes by Ukrainian drones on the oil terminal.



The operational headquarters reports that the permissible concentrations of benzene, xylene and soot in the air have been exceeded by 2-3 times @bbcrussian pic.twitter.com/4e45bnxtXD — Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) April 24, 2026

A helyi hatóságok csak az intenzív tűz harmadik napján adtak ki hivatalos közleményt a jelentős légszennyezési problémákról.

A Krasznodari határterület vészhelyzeti reagáló központjának közleménye szerint égéstermékek kerültek a légkörbe, és április 22-én esővel hullottak vissza, fekete bevonatot hagyva a felületeken. A központ szerint a levegőben található benzol, xilol és korom koncentrációja április 21-én a város több kerületében két-háromszorosa volt a normál értéknek. Ugyanakkor az eső miatt április 22-én nem végeztek levegőminőségi méréseket.