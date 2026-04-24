Borzasztó környezeti katasztrófa alakult ki az ukrán drónok pusztítása nyomán

Az oroszországi Tuapsze városában jelentősen romlott a levegő minősége, miután április 20-án ukrán drónok csapást mértek egy helyi olajfinomítóra, ahol nagy tűz keletkezett. A lakosok egyre nagyobb aggodalmukat fejezik ki biztonságuk miatt, miközben a városban a körülmények tovább romlanak – számolt be cikkében a Kyiv Independent.
A támadást követően azonnal tűz ütött ki az olajlétesítményben, a helyiek pedig fényképeket és videókat osztottak meg a közösségi médiában, amelyeken sűrű füst látható a finomító fölött.
A lakosok a Fekete-tenger szennyezettségéről is posztoltak képeket, valamint arról, hogy a füstből származó korom az utcákon és a magánudvarokban is megjelent. A tüzet április 23-ig még nem sikerült megfékezni, és immár harmadik egymást követő napon is füst szállt fel a helyszínről.
Helyi lakosok elkeseredve számoltak be a katasztrófáról
Ahogy a környezeti helyzet romlott a tűz következtében, egyre több lakos tett közzé videókat és üzeneteket a közösségi médiában, többek között arról panaszkodva, hogy Tuapszéban „nem lehet levegőt venni”.
Ez őszintén szólva valamilyen környezeti katasztrófa. Mit kellene tennem? Nem akarok itt maradni tovább. Ma el kell mennem
– mondta egy tuapszei lakos a ButusovPlus Telegram-csatornán közzétett videóban, miközben megpróbálta lemosni a várost borító fekete lerakódást.
Miért történik ez? Egyáltalán nem jön le. Ez egyszerűen rémálom
– tette hozzá.
Egy másik nő egy videót tett közzé, amelyen autóval halad egy úton, miközben a háttérben a finomítóból felszálló füst látható. Azt mondta, hogy a közelmúlt eseményei miatt egy ponton „összeomlott” a bizalma az orosz kormányban.
Eközben oroszbarát Telegram-csatornák és médiumok a város helyzetét a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófáihoz hasonlítják, köztük a japán Hirosimához, ahol az Egyesült Államok 1945-ben atombombát dobott le.
Ugyanakkor sem a városban, sem a tágabb régióban nem sérült meg nukleáris létesítmény. Ukrajna sem rendelkezik nukleáris fegyverekkel, mivel azokat az 1994-es leszerelési megállapodás keretében feladta.
A tuapszei bombázás következményei egyszerűen szörnyűek
– közölte a RIA Katyusha nevű oroszbarát Telegram-csatorna.
Ami most ott (Tuapszéban) történik, az Hirosima, csak sugárzás nélkül.
A helyi hatóságok csak az intenzív tűz harmadik napján adtak ki hivatalos közleményt a jelentős légszennyezési problémákról.
A Krasznodari határterület vészhelyzeti reagáló központjának közleménye szerint égéstermékek kerültek a légkörbe, és április 22-én esővel hullottak vissza, fekete bevonatot hagyva a felületeken. A központ szerint a levegőben található benzol, xilol és korom koncentrációja április 21-én a város több kerületében két-háromszorosa volt a normál értéknek. Ugyanakkor az eső miatt április 22-én nem végeztek levegőminőségi méréseket.
A helyi lakosokat arra kérték, hogy korlátozzák a szabadban töltött időt, viseljenek maszkot, amikor kimennek, gyakrabban takarítsák otthonaikat nedves módszerekkel, és forduljanak orvoshoz, ha akut betegség tüneteit tapasztalják vagy rosszul érzik magukat.
A vészhelyzeti központ szerint a helyzet „amint a tüzet eloltják”, normalizálódni fog.
Mindeközben a lakosok továbbra is videókat tesznek közzé a közösségi médiában, amelyeken az eső után fekete tócsákkal borított utcák láthatók, egyes felületeken olajcseppekkel.
A Tuapszei Olajfinomító, amely a Rosznyefty létesítménye, Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik. A finomító évente körülbelül 12 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes.
Tuapsze mintegy 75 kilométerre északnyugatra található a jelentős várostól, Szocsitól, és rendszeres célpontja volt orosz támadásoknak. Az ukrán erők egy héten belül kétszer is drónokkal csaptak le a tuapszei olajlétesítményre. Az első támadás április 16-án történt, amely után a tűzoltók közel három és fél napon át küzdöttek a lángokkal.
Nem sokkal azután, hogy sikerült eloltani a tüzet, április 20-án ismét ukrán drónok érték támadás a finomítót.
A Riszat nevű orosz környezetmegfigyelő cég április 19-én műholdképet tett közzé, amely egy olajfoltot mutat a Fekete-tengerben Tuapsze közelében. A folt mintegy hét négyzetkilométeres, és a szél a partvonal felé sodorja, nem pedig a nyílt víz felé – közölte a vállalat.