Ukrán drónok csaptak le Oroszország több pontján és a megszállt területeken is az éjszaka folyamán – erről számoltak be orosz hatóságok és Telegram-csatornák. A támadások során olajlétesítmények és energetikai infrastruktúrák kerültek célkeresztbe, több helyen tüzek és robbanások keletkeztek. A beszámolók szerint civil áldozatok is vannak, miközben a légvédelem több drónt megsemmisített – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Újabb ukrán drónraj zúdult az orosz energetikai létesítményekre

Az orosz hatóságok és Telegram-csatornák jelentései szerint az éjszaka folyamán Oroszország több régiójában és megszállt területeken is ukrán drónok csaptak le, amik olaj- és energetikai infrastruktúrát vettek célba.

Kstovo, russia after a 🇺🇦#Ukrainian drone attack, the oil refinery or the oil depot is on fire.

A Nyizsnyij Novgorod területen, Kstovo városában egy olajszivattyú-állomás kigyulladt egy csapást követően.

Támadásokról számoltak be egy olajraktár ellen a megszállt krími Feodosziában, valamint egy alállomás ellen a megszállt Melitopolban is. Feodosziában a „Crimean Wind” Telegram-csatorna arról számolt be, hogy a létesítményt öt alkalommal érte találat, ami tüzet okozott. A félsziget több pontján élők számos robbanást hallottak. Mihail Razvozsajev, a Kreml által kinevezett szevasztopoli vezető azt állította, hogy az orosz légvédelem visszaveri a támadást, és több légi célpontot is lelőttek a város felett.

Drónok csapódtak be Oroszország Szamara területén is, eltalálva Szamara és Novokujbisevszk városokat, ami a második egymást követő éjszaka volt, amikor támadásokról számoltak be a régióban.

A regionális hatóságok szerint Novokujbisevszkben egy ember meghalt, míg Szamarában ketten kórházba kerültek, miután egy drón lakóépületet talált el. A lakosok arról számoltak be, hogy az éjszaka folyamán robbanásokat és a fejük felett repülő drónokat hallottak, a felvételek és beszámolók szerint pedig egy többszintes épület felső emeletein kitörtek az ablakok, és tűz keletkezett. A helyszínre a mentőszolgálatok kivonultak, a lakókat evakuálták, miközben a hatóságok a károk elhárításán dolgoztak.

A hatóságok robbanásokról számoltak be a térség több pontján is, és légiriadót rendeltek el, miközben a Kurumocs repülőtér ideiglenesen felfüggesztette az érkező és induló járatokat.

A Szamara terület, amely rendszeresen célpontja a mélyen orosz területen végrehajtott csapásoknak, körülbelül 750 kilométerre található az ukrán–orosz határtól.