Elszabadult pokol: újabb ukrán dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

Robbanások rázták meg az oroszországi Perm városát április 30-án reggel. Egy nappal korábban ukrán drónok csapást mértek egy olajszivattyú-állomásra a városban. Feltételezések szerint egy olajfinomítót is találat ért – számolt be cikkében a ZN.UA.
A helyi lakosok hatalmas tűzről és füstről készült felvételeket tesznek közzé az interneten, amit ironikusan „Perm vulkánként” neveztek el. A célba vett létesítmények megközelítőleg 1500 kilométerre találhatók az ukrán határtól. Eközben a város egyetemein a dróntámadás miatt felfüggesztették az oktatást.
A robbanásokat követően hangszórókon figyelmeztették az embereket, egy „veszélyes anyag kibocsátását okozó balesetről”.
Jelentések szerint „Ljutij” drónok csapást mértek a „Perm” lineáris termelési és diszpécserállomásra, valamint a „LUKOIL-Permnefteorgsintez” üzemre, amely Oroszország egyik legnagyobb és legkorszerűbb olajfinomítója.
Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 189 pilóta nélküli légi járművet lőttek le Oroszország különböző régiói felett. Ezt megelőzően szintén támadás érte az „Orsknaftorgsintez” olajfinomítót az oroszországi Orenburg régió területén.