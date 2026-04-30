Robbanások rázták meg az oroszországi Perm városát április 30-án reggel. Egy nappal korábban ukrán drónok csapást mértek egy olajszivattyú-állomásra a városban. Feltételezések szerint egy olajfinomítót is találat ért – számolt be cikkében a ZN.UA.

Elszabadult pokol: újabb ukrán dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

Fotó: AFP

A helyi lakosok hatalmas tűzről és füstről készült felvételeket tesznek közzé az interneten, amit ironikusan „Perm vulkánként” neveztek el. A célba vett létesítmények megközelítőleg 1500 kilométerre találhatók az ukrán határtól. Eközben a város egyetemein a dróntámadás miatt felfüggesztették az oktatást.

Perm: Reports of an attack on “LUKOIL-Permnefteorgsintez”



— Exilenova+ (@Exilenova_plus) April 29, 2026

A robbanásokat követően hangszórókon figyelmeztették az embereket, egy „veszélyes anyag kibocsátását okozó balesetről”.

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 29, 2026

Jelentések szerint „Ljutij” drónok csapást mértek a „Perm” lineáris termelési és diszpécserállomásra, valamint a „LUKOIL-Permnefteorgsintez” üzemre, amely Oroszország egyik legnagyobb és legkorszerűbb olajfinomítója.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 189 pilóta nélküli légi járművet lőttek le Oroszország különböző régiói felett. Ezt megelőzően szintén támadás érte az „Orsknaftorgsintez” olajfinomítót az oroszországi Orenburg régió területén.