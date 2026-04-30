Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől dőlhet be Európa és ránthatja magával Magyarországot is – videó

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

Perm

Elszabadult pokol: újabb ukrán dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az oroszországi Perm városát robbanások rázták meg április 30-án reggel, miután dróntámadás érte az energetikai infrastruktúrát. Az ukrán támadás következtében tüzek keletkeztek, az oktatást felfüggesztették, és veszélyes anyag kibocsátására figyelmeztettek a hatóságok. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több száz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg az éjszaka folyamán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Perm – orosz-ukrán háború – dróntámadás

Robbanások rázták meg az oroszországi Perm városát április 30-án reggel. Egy nappal korábban ukrán drónok csapást mértek egy olajszivattyú-állomásra a városban. Feltételezések szerint egy olajfinomítót is találat ért – számolt be cikkében a ZN.UA.

Fotó: AFP

A helyi lakosok hatalmas tűzről és füstről készült felvételeket tesznek közzé az interneten, amit ironikusan „Perm vulkánként” neveztek el. A célba vett létesítmények megközelítőleg 1500 kilométerre találhatók az ukrán határtól. Eközben a város egyetemein a dróntámadás miatt felfüggesztették az oktatást.

A robbanásokat követően hangszórókon figyelmeztették az embereket, egy „veszélyes anyag kibocsátását okozó balesetről”. 

Jelentések szerint „Ljutij” drónok csapást mértek a „Perm” lineáris termelési és diszpécserállomásra, valamint a „LUKOIL-Permnefteorgsintez” üzemre, amely Oroszország egyik legnagyobb és legkorszerűbb olajfinomítója.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 189 pilóta nélküli légi járművet lőttek le Oroszország különböző régiói felett. Ezt megelőzően szintén támadás érte az „Orsknaftorgsintez” olajfinomítót az oroszországi Orenburg régió területén.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!