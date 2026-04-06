Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

orosz-ukrán háború

Nem így tervezék: percek alatt omlott össze az ukrán ellentámadás

A Vosztok haderőcsoport pilóta nélküli légi rendszereinek kezelői a Zaporizzsjai régióban meghiúsították az Ukrán Fegyveres Erők ellentámadási kísérletét – közölte Oroszország.
„Az ukrán egységek ellentámadást próbálnak indítani, de visszaverjük őket. Nagy számú drónt vetünk be, egyszerre 30–35 eszközt indítottunk. Nemrég négy ellenséges jármű hatolt be egy településre, amelyeket hét percen belül megsemmisítettünk. Folyamatos készenlétben vagyunk, és minden áttörési kísérletet azonnal megállítunk” – mondta az egységparancsnok.

Orosz-ukrán háború – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Az orosz közlés szerint a légi felderítés során pilóta nélküli eszközökkel kisebb ukrán rohamcsoportok rejtett mozgását észlelték erdős területeken. A drónok ezt követően csapásokat mértek személyi állományra és lőszerraktárakra, amelyek felrobbanása további károkat okozott az állásokban – írja a Life.ru

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a drónfelderítés álcázott bunkereket és tüzérségi állásokat azonosított, amelyek koordinátáit tüzérségi egységeknek adták át. Egy Giacint–Sz önjáró tarack ezek alapján hajtott végre csapásokat az ukrán állások ellen.

A közlemény szerint a Vosztok erőcsoport Grad sorozatvetői ukrán gyülekezési pontokat is támadtak, ahol az ukrán erők állítólag erősítést vontak össze.

Korábban a Kramatorszk–Druzskivka irányban a „Dél” erőcsoport jeladóegységei az orosz közlés szerint meghiúsították az ukrán erők kommunikációs rendszerek elleni támadását. A cél egy, az egységek közötti rádiókapcsolatot biztosító átjátszó volt, a helyreállításra külön egységeket vezényeltek ki.

 

