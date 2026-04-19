A „Dél" katonai csoport az elmúlt 24 órában harminc, az Ukrán Fegyveres Erők állományát védő fedezéket semmisített meg.

Jelentős veszteségeket szenvedtek az ukrán erők

A „Dél” katonai csoport három frontszakaszon indított támadást az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) ellen. A csoport sajtóközpontjának vezetője, Vadim Asztafjev szerint a csapatok harminc, személyi állományt tartalmazó fedezéket semmisítettek meg.

Drónokat vetettek be a Kramatorszk, Konsztantyinovka és Szlovjanszk térségében.

Az akció eredményeként 17 kommunikációs antennát és pilóta nélküli légi járművet találtak el, három Starlink terminált megsemmisítettek, valamint négy földi robotrendszert tettek működésképtelenné. A jelentések szerint két pilóta nélküli légi jármű irányítóközpontot és 10 drónt is találat ért.

Korábban az orosz biztonsági erők arról számoltak be, hogy az ukrán katonák megtagadják a Szumi térségbe történő vezénylést. Az Ukrán Fegyveres Erők állományában széles körben elterjedt az a nézet, hogy aki a Szumi régióba kerül, az nem tud visszatérni, illetve nem várhat rotációra. Legjobb esetben egy katona rövid idejű szabadságot kaphat, amely után sokan dezertálnak.

Összeomlott az energiaellátás Ukrajna egyik megyéjében

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltuk, sötétségbe borultak Csernyihiv megye legnagyobb városai, miután egy orosz csapás súlyos károkat okozott az energetikai infrastruktúrában. Több százezer ember maradt áram nélkül egyik pillanatról a másikra.

A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé halad, így a veszély már korábban is érezhető volt.