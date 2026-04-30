orosz–ukrán háború

Drámai valóság: hónapokig harcolnak pokoli körülmények között az ukrán katonák

Több mint 100 napot is a fronton töltenek megszakítás nélkül az ukrán katonák, gyakran embertelen körülmények között. A helyzetre reagálva adott ki most intézkedést az ukrán hadsereg főparancsnoka.
Olekszandr Szirszkij elrendelte a fronton szolgáló katonák kötelező váltását, mert a létszámhiány és a nehéz körülmények miatt sokan több mint 100 napja megszakítás nélkül ugyanazon a helyen harcolnak – számolt be a The Kyiv Independent.

Az orosz–ukrán háború valósága: a katonák gyakran hónapokig maradnak a fronton nehéz körülmények között (Fotó: AFP)
Az orosz–ukrán háború valósága: a katonák gyakran hónapokig maradnak a fronton nehéz körülmények között (Fotó: AFP)

A rendelkezés szerint a katonák legfeljebb két hónapig maradhatnak egy adott állásban, ezt követően pedig egy hónapon belül le kell váltani őket.

 A főparancsnok hangsúlyozta: a váltásokat előre kell megtervezni, a harctéri helyzethez és a rendelkezésre álló erőkhöz igazítva.

A döntés hátterében a fronton uralkodó súlyos körülmények állnak. A 14. gépesített dandárról szóló beszámolók szerint a katonák sokszor nem jutottak elegendő élelemhez és felszereléshez.

Közben 2025 eleje óta folyamatosan nő az ellenséges drónok száma a front fölött. Emiatt egyre veszélyesebb a mozgás az úgynevezett „nullás vonal” környékén, járművel pedig szinte lehetetlenné vált a közlekedés.

A gyalogosok gyakran több mint 15 kilométert tesznek meg oda-vissza a harcállások között, miközben folyamatosan dróntámadások, tüzérségi csapások és aknák fenyegetik őket.

A tartós létszámhiány miatt egyre több olyan esetről számolnak be, amikor katonák hónapokon, sőt akár egy éven át is ugyanazon a frontszakaszon maradnak.

Az ilyen történeteket az ukrán egységek gyakran a kitartás és a hősiesség példájaként emelik ki, közben egyre többen tartanak attól, hogy a gyalogsághoz sorozzák őket.

 

