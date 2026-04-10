Egy az interneten keringő felvétel szolgál újabb tanúbizonyságként arról, mennyire elkeseredetten próbálkozik az ukrán vezetés, hogy pótolja a harctéren elszenvedett vereségekből adódó emberhiányt. Zelenszkij verőemberei, csoportosan járják az utcákat besorozható férfiak után kutatva, majd a legváratlanabb pillanatban lecsapnak rájuk.

Ukrán kényszersorozás: a TCK egy apa mellől ragadta el a fiát

Fotó: AFP

Ezen a felvételen, Luckban a TCK toborzók egy fiatal férfi után rontottak be egy épületbe. A tőlük jól megszokott módszerrel: többszörös létszámfölényt alkalmazva és ellenállás esetén erőszakkal kényszerítik áldozatukat az együttműködésre.

Ebben az incidensben a fiatal férfit apja társaságában érte a rajtaütés. Sérült édesapja láthatóan minden tőle telhető módon próbálkozik a katonák feltartóztatására, akit két toborzó is lefogott.

Az ukrán hatóságok korábban többször hangsúlyozták, hogy a mozgósítás jogszerű keretek között történik, ugyanakkor az utóbbi időszakban több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyek hasonló erőszakos jeleneteket mutatnak.

Kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

Nem veszik emberszámba saját honfitársaikat Zelenszkij emberrablói. Az ukrán közvéleményben egyre erősebben érzékelhető az indulat a velük szemben elkövetett visszaélések következtében, és mind több ember fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás miatt. A TCK emberei gyakran sötétedés után lépnek akcióba, a mit sem sejtő civileket véve célba – ahogyan az Krivij Rihben is történt.

