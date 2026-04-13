Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Áfrolyam

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Ukrajna

Az ukrán külügyminiszter megszólalt a Barátság vezeték kapcsán

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrij Szibiha megszólalt a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Az ukrán külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta, hogy Ukrajna együttműködik majd az új magyar kormánnyal, a szankciós politika és a hadikölcsön területén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyarország

Andrij Szibiha külügyminiszter megjegyezte, hogy Zelenszkij korábban felvázolta a Barátság vezeték kapcsán a határidőt. Az ukrán külügyminiszter hozzátette, hogy a munkálatok idén tavasszal befejeződnek, feltéve, hogy nem lesznek további támadások Oroszország részéről.

Az ukrán külügyminiszter szerint készek együttműködni Magyar Péter kormányával
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A miniszter azt is kijelentette, hogy az ukrán hatóságok készek „azonnal és késedelem nélkül” jószomszédi kapcsolatokat kiépíteni Magyarországgal Orbán Viktor magyar miniszterelnök mandátumának lejárta után.

Ez magában foglalja az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával szembeni magyar blokkolás feloldását, valamint a 20. szankciócsomag és a 90 milliárdos hitelt és a klaszterek hivatalos megnyitását. Nagyon széleskörű a programunk. És ismételten hangsúlyozom, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy végrehajtsa – és ez a mi érdekünk is – az Európa Tanács és az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezt az üzenetet továbbítottuk a magyar félnek is, és nyitottak vagyunk a párbeszédre

– mondta Szibiha.

Korábban arról számoltak be, hogy a Külügyminisztérium visszavonja az ukrán állampolgárokra vonatkozó, Magyarországra való utazástól való tartózkodásra vonatkozó ajánlását.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról