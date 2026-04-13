Az ukrán külügyminiszter megszólalt a Barátság vezeték kapcsán

Andrij Szibiha külügyminiszter megjegyezte, hogy Zelenszkij korábban felvázolta a Barátság vezeték kapcsán a határidőt. Az ukrán külügyminiszter hozzátette, hogy a munkálatok idén tavasszal befejeződnek, feltéve, hogy nem lesznek további támadások Oroszország részéről.

Az ukrán külügyminiszter szerint készek együttműködni Magyar Péter kormányával

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A miniszter azt is kijelentette, hogy az ukrán hatóságok készek „azonnal és késedelem nélkül” jószomszédi kapcsolatokat kiépíteni Magyarországgal Orbán Viktor magyar miniszterelnök mandátumának lejárta után.

Ez magában foglalja az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával szembeni magyar blokkolás feloldását, valamint a 20. szankciócsomag és a 90 milliárdos hitelt és a klaszterek hivatalos megnyitását. Nagyon széleskörű a programunk. És ismételten hangsúlyozom, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy végrehajtsa – és ez a mi érdekünk is – az Európa Tanács és az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezt az üzenetet továbbítottuk a magyar félnek is, és nyitottak vagyunk a párbeszédre

– mondta Szibiha.

Korábban arról számoltak be, hogy a Külügyminisztérium visszavonja az ukrán állampolgárokra vonatkozó, Magyarországra való utazástól való tartózkodásra vonatkozó ajánlását.