Ukrán NGO toborozhat embereket Magyarországon – puccskísérlet gyanúja is felmerül

Egy ukrán álláskereső oldalon megjelent hirdetés szerint egy „fontos közéleti és politikai projekt” megvalósításához keresnek embereket Magyarországon. A leírás alapján elsősorban olyan jelentkezőket várnak, akik jól beszélnek magyarul, terhelhetőek, és nehéz, akár kockázatos helyzetekben is képesek helytállni.

A szervezet hátterével kapcsolatban felmerült az ukrán Andrij Jermak neve, aki korábban Volodimir Zelenszkij kabinetfőnökeként dolgozott

A felhívás külön kitér arra, hogy a jó fizikai állapot és a magas stressztűrő képesség kiemelt szempont, emellett a katonai tapasztalat sem jelent hátrányt a kiválasztás során. A jelentkezők számára a szervezet bónuszokat és egyéb juttatásokat is kilátásba helyez.

A hirdetést egy Our Pride nevű ukrán civil szervezethez kötik, amelynek tevékenysége kevéssé ismert a nyilvánosság számára. A szervezet hátterével kapcsolatban felmerült Andrij Jermak neve, aki korábban Volodimir Zelenszkij kabinetfőnökeként dolgozott.

🇺🇦🇭🇺 “Our Pride,” a Ukrainian NGO with links to Zelensky’s former Chief of Staff Andriy Yermak, is hiring people to “participate in an important public and political project in Hungary.”



They’re offering bonuses and “prizes,” are open to recruiting people with military… https://t.co/c1hHe3ZSGX pic.twitter.com/NHWJIf4kCX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

A toborzásra a közösségi médiában Mario Nawfal véleményvezér is felhívta a figyelmet. Bejegyzésében arról írt, hogy a projekt időzítése egybeesik a magyarországi választási időszakkal, ami szerinte különös jelentőséggel bírhat.

🇺🇦🇭🇺 “Our Pride,” a Ukrainian NGO with links to Zelensky’s former Chief of Staff Andriy Yermak, is hiring people to “participate in an important public and political project in Hungary.”



They’re offering bonuses and “prizes,” are open to recruiting people with military… https://t.co/c1hHe3ZSGX pic.twitter.com/NHWJIf4kCX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

A felhívás ugyan „demokratikus értékek támogatásáról” beszél, a megfogalmazás és a kiválasztási feltételek azonban szokatlanok egy hagyományos civil kezdeményezéshez képest. A hirdetés körülményei és a szervezet háttere ezért több kérdést is felvet a projekt valódi célját illetően, akár provokátorok toborzásáról is szó lehet.

A Legitimnij nevű, bennfentes kormányzati információkat megíró, 1,1 millió követővel rendelkező csatorna nemrég az egyik új bejegyzésében arról írt, hogy Volodimir Zelenszkijnek valóban létkérdés Magyar Péter valamilyen módon való hatalomra segítése, és tényleg bármire, akár még egy budapesti Majdan kirobbantására is képes ennek érdekében.