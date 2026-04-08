Ukrán szabotázsakció Oroszországban

Az Atesh nevű csoport közlése szerint április 8-án egyszerre két transzformátorállomást semmisítettek meg a Sztarij Oszkol és Urazovo közötti vasúti szakaszon, írta a The Kyiv Independent.

Az ukránbarát Atesh partizáncsoport állítólagos szabotázsakcióinak utóhatása az oroszországi Belgorodi megyében (Fotó: Atesh/Telegram)

Állításuk szerint az akció következtében akadozni kezdett a lőszerek, haditechnikai eszközök és egyéb ellátmány szállítása a Harkiv környéki frontszakaszra.

A partizáncsoport úgy fogalmazott: az utánpótlási lánc megszakítása miatt az érintett orosz egységek jelentős veszteségeket szenvedhettek el mind személyi állományban, mind haditechnikában. Ezeket az állításokat azonban független források egyelőre nem erősítették meg, és a károk pontos mértéke sem ismert.

Az ukrán csoport már többször lecsapott

Az Atesh mozgalom az elmúlt időszakban több hasonló akcióról számolt be, amelyek célja az orosz katonai műveletek akadályozása. Március közepén például azt állították, hogy ukrán erőkkel összehangoltan három, elektronikai hadviselési eszközökkel felszerelt mobilátjátszó tornyot gyújtottak fel. Ezzel – közlésük szerint – lehetővé tették, hogy ukrán drónok csapást mérjenek egy repülőgép-javító üzemre az oroszországi Sztaraja Russzában.

Az ukrán vezérkar később arról számolt be, hogy valóban találat érte a településen működő 123. számú repülőgép-javító üzemet, ahol többek között Il–76-os és L–410-es típusú repülőgépeket szervizelnek.

Az elmúlt egy évben az Atesh több alkalommal is vállalt felelősséget különböző oroszországi és megszállt területeken végrehajtott szabotázsakciókért, amelyek során vasúti csomópontokat, mozdonyokat és hadiipari létesítményeket is célba vettek.

Ezzel az Ukrajnával egyeztet Magyar Péter

Miközben a háború továbbra is jelentős emberáldozatokkal jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba került Volodimir Zelenszkij környezetével.

Magyar Péter jelenléte az idei Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényen, valamint korábbi kijevi útja egyaránt arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.