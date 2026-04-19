Ukrajna

Shahed drónok pusztítottak az ukrán városban

Az éjszaka folyamán nagyszabású dróntámadás érte az ukrajnai Csernyihivet, amely súlyos károkat okozott a városban. A csapások következtében egy 16 éves fiú életét vesztette, többen megsérültek, és több lakóépület is megsemmisült. Az ukrán hatóságok szerint a támadás során civil és infrastrukturális létesítmények is találatot kaptak.
Az oroszok az éjszaka folyamán nagyszabású „Shahed” dróntámadást indítottak Csernyihiv ellen. A városban jelentős károk keletkeztek, egy ember meghalt, mások megsérültek – számolt be cikkében az Unian.

Orosz dróntámadás pusztított az ukrán városban
Orosz dróntámadás pusztított az ukrán városban
 Fotó: AFP

Nem sokkal éjfél után a Csernyihivi Katonai Közigazgatás vezetője, Dmitro Brizsinszkij jelentett egy nagyszabású dróntámadásról, valamint egy pilóta nélküli légi jármű városi lezuhanásáról, amelynek következtében több családi ház kigyulladt, és egy oktatási intézmény is megsérült.

Az éjszakai támadás során hét családi ház rongálódott meg, amelyek közül három teljesen leégett, továbbá egy közigazgatási épület, egy oktatási intézmény és két gépjármű is károkat szenvedett.

Egy ember meghalt – egy 16 éves fiú. Négy ember megsérült: három nő és egy férfi

– mondta Brizsinszkij.

A Csernyihivi Megyei Állami Közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus tájékoztatása szerint az elhunyt fiú holttestét a romok eltakarítása közben találták meg.

Csaus hozzátette, hogy egy líceum és több családi ház is megrongálódott, valamint csapások értek egy ipari létesítményt és egy egészségügyi intézményt is. Az utóbbi már nem működött, ugyanis 2022-ben az orosz erők megsemmisítették azt. 

Robbanás sorozat riasztotta fel a lakosokat

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, hajnali robbanások rázták meg Novokujbisevszket, az oroszországi Szamarai megyében, megzavarva a lakosok nyugalmát. A dróntámadást a légvédelmi rendszereknek sikerült visszaverniük – számolt be a SHOT helyi beszámolókra hivatkozva. A Telegram-csatorna szerint a lakosok hajnali fél öt körül hangos zajokat hallottak a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanásról és az égen látható felvillanásokról számoltak be. A városban megszólaltak a légvédelmi szirénák.

 

