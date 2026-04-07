Közel a katasztrófa: az ukránok lecsaptak egy vegyi üzemre

A létesítmény ammóniát, ammónium-nitrátot és salétromsavat gyárt, amelyek a robbanóanyagok és lőszerek kulcsfontosságú összetevői. Az ukrán drónok támadása után a lakók tüzeket jelentettek az üzem környékén, azonban ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.
Ukrajna csapást mért egy vegyi üzemre a Voronyezsi megyében. Az ukránok drónokat vetettek be, ami során több lakóház is megsérült, valamint a környék lakói az üzem területén is tüzet jelentettek, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg – írja a Kyiv Independent

Az ukránok drónokkal támadták a vegyi üzemet
A Minudobrenia üzeme ammóniát, ammónium-nitrátot és salétromsavat gyárt, amelyek a robbanóanyagok és lőszerek kulcsfontosságú összetevői. A független orosz Astra médium korábban egy dróntámadás közepette keletkezett tűzről számolt be a helyszíntől négy kilométerre, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg. 

Hat drónt lőttek le Voronyezs megye felett – közölte később Alekszandr Huszev kormányzó, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült. Huszev jelentése szerint négy ház is megrongálódott a dróntámadásban.

A település  mindössze 50 kilométerre található Ukrajna orosz határától , és körülbelül 130 kilométerre a Harkiv megyei, ukrán ellenőrzés alatt álló területtől. Ugyanezt a helyszínt korábban december 13-án ukránok már megtámadták egyszer. 

Ukrán drónok április 5-én éjszaka csapást mértek egy Lukoil olajfinomítóra, s egy olajterminálra a Leningrádi megyében.

Kijev érvényes katonai célpontoknak tekinti ezeket a létesítményeket, mivel az energiatermelő telephelyek üzemanyagot és finanszírozást biztosítanak a Kreml hadigépezetének.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

 

