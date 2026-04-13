ír kormány

Az üzemanyagválság újabb országot ért utol, a kormánynak közbe kellett lépnie

Az ír kormány újabb intézkedéseket jelentett be az üzemanyagárak emelkedése miatti válság enyhítésére, miután országos tiltakozások voltak. A demonstrációkat főként fuvarozók és gazdák szervezték, akik azt kifogásolták, hogy a magas költségek ellehetetlenítik a működést. A rendőrség több helyszínen is közbelépett, az ír kormány a kialakult helyzet gyors kezelésére gazdasági lépéseket fontolgat.
ír kormányüzemanyagárakÍrország

Írország miniszterelnöke, Micheál Martin bejelentette, hogy intézkedéseket vezetnek be az üzemanyag árrobbanás enyhítésére, miután országszerte nagy tüntetések zajlottak. A rendőrség Dublinban közbelépett és felszámolta az üzemanyagárak emelkedése ellen tiltakozók városközponti blokádját. Az ír kormány végül intézkedéseket jelentett be az üzemanyagválság enyhítésére – számolt be róla a Sky News.

Írországban is közbe kellett lépnie a kormánynak, az üzemanyagválság enyhítésére
Írországban is közbe kellett lépnie a kormánynak, az üzemanyagválság enyhítésére
Martin közlése szerint csökkentik az üzemanyagot terhelő adót, valamint elhalasztják a szén-dioxid kvótaadó emelését egy mintegy 505 millió eurós intézkedési csomag keretében – ez a közel három hete bejelentett, 250 millió eurós intézkedéseken felül értendő. A miniszterelnöki bejelentés azt követően történt, hogy a dublini rendőrség egy késő esti akció során felszámolta a fővárosban tartott tüntetést, ahol a demonstrálók traktorokkal és teherautókkal torlaszolták el a fő utcát. A rendőrség, a galwayi kikötőnél felállított másik blokádot is felszámolta.

Az elmúlt hét során a demonstrációk Írország jelentős részét megbénították. A főként kamionosok, gazdák és mezőgazdasági dolgozók által vezetett összehangolt akciók kedden kezdődtek, segítséget követelve az üzemanyagárak megfékezésében. A tiltakozások megbénították az üzemanyag-ellátást Írországban, és fokozott rendőri fellépést váltottak ki, amely több letartóztatáshoz vezetett. A rendőrség vezetője, Justin Kelly szombaton kijelentette, hogy a blokádok 

nem tekinthetők legitim tiltakozási formának.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról