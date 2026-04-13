Az üzemanyagválság újabb országot ért utol, a kormánynak közbe kellett lépnie

Írország miniszterelnöke, Micheál Martin bejelentette, hogy intézkedéseket vezetnek be az üzemanyag árrobbanás enyhítésére, miután országszerte nagy tüntetések zajlottak. A rendőrség Dublinban közbelépett és felszámolta az üzemanyagárak emelkedése ellen tiltakozók városközponti blokádját. Az ír kormány végül intézkedéseket jelentett be az üzemanyagválság enyhítésére – számolt be róla a Sky News.

Martin közlése szerint csökkentik az üzemanyagot terhelő adót, valamint elhalasztják a szén-dioxid kvótaadó emelését egy mintegy 505 millió eurós intézkedési csomag keretében – ez a közel három hete bejelentett, 250 millió eurós intézkedéseken felül értendő. A miniszterelnöki bejelentés azt követően történt, hogy a dublini rendőrség egy késő esti akció során felszámolta a fővárosban tartott tüntetést, ahol a demonstrálók traktorokkal és teherautókkal torlaszolták el a fő utcát. A rendőrség, a galwayi kikötőnél felállított másik blokádot is felszámolta.

LFG! Galway Fuel Protest, Ireland standing strong!



“Mícheal Martin has got to go!”



Protests continue across Galway and the entire country as Irish people push back against crippling fuel costs.



Well done to every patriot on the ground! HOLD THE LINE!



G.Eagleman pic.twitter.com/t7vRWR9E4K — Jack Straw (@JackStr42679640) April 13, 2026

Az elmúlt hét során a demonstrációk Írország jelentős részét megbénították. A főként kamionosok, gazdák és mezőgazdasági dolgozók által vezetett összehangolt akciók kedden kezdődtek, segítséget követelve az üzemanyagárak megfékezésében. A tiltakozások megbénították az üzemanyag-ellátást Írországban, és fokozott rendőri fellépést váltottak ki, amely több letartóztatáshoz vezetett. A rendőrség vezetője, Justin Kelly szombaton kijelentette, hogy a blokádok

nem tekinthetők legitim tiltakozási formának.

Tommy Robinson:



Government shills pick off peacefully protesting workers in Galway one by one.



Dragging them onto the pavement and away.



"Democracy" in Ireland! pic.twitter.com/6kNfte7Gst — chicagogolfer (@chicagogolfer17) April 12, 2026

Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.