Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!
J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten arról beszélt, hogy „elképesztő külső titkosszolgálati beavatkozás” zajlik a magyar választási kampányban, amit a német kormány határozottan elutasított. A Tűzfalcsoport elemzése szerint azonban az uniós vezetők elmúlt időszakban tett kijelentései ellentmondásokat vetnek fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
J. D. Vance amerikai alelnök budapesti megszólalásában úgy fogalmazott: „elképesztő külső titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyarországi választási kampányba”, külön is megemlítve a „brüsszeli bürokraták” szerepét. A kijelentésre a német kormány is reagált. Sebastian Hille helyettes szóvivő hangsúlyozta: „visszautasítjuk az amerikai alelnök vádját az EU állítólagos beavatkozásáról”.

J. D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen
Fotó: Balogh David

A Tűzfalcsoport elemzése ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben több európai vezető is rendkívül éles hangnemben bírálta Magyarországot, ami túlmutathat a szokásos politikai vitákon.

A március 19-i EU-csúcs után például több vezető is kemény kijelentéseket tett. António Costa úgy fogalmazott: „senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”, míg Emmanuel Macron „példátlannak” nevezte a kialakult helyzetet.

A német kancellár, Friedrich Merz szintén élesen fogalmazott: a magyar vétót „durva hűtlenségnek” minősítette, és hozzátette, hogy ez „mély nyomot hagy” az EU és Magyarország kapcsolatában.

A Tűzfalcsoport szerint ezek a megszólalások azt jelzik, hogy az uniós politikai térben a bírálatok intenzitása jelentősen felerősödött, és bizonyos esetekben már a magyar belpolitikai folyamatokkal is összefüggésbe hozhatók.

Az elemzés arra is kitér, hogy az Európai Parlamentben több képviselő nyíltan beszélt a magyar választási kampányról, sőt egyes esetekben politikai támogatás szükségességét is felvetették.

 A cikk szerint mindez hozzájárulhat ahhoz a képhez, hogy a viták túlmutatnak a hagyományos diplomáciai kereteken.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
