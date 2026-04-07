J. D. Vance kimondta Budapesten azt, amitől a baloldal rettegett

J. D. Vance amerikai alelnök kedden Budapestre látogatott, hogy a közelgő magyar parlamenti választások előtt az amerikai vezetés támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője válaszolt lapunk kérdéseire.

Ez egy történelmi jelentőségű látogatás volt, hiszen már évtizedek óta nem járt amerikai alelnök Magyarországon”

– kezdte az interjút az elemző. Kitért rá, hogy Vance világossá tette a sajtótájékoztatón, hogy azért is jött ide, mert látja a brüsszeli beavatkozási próbálkozásokat a magyar választási kampányba, és gyakorlatilag ezt igyekszik ellensúlyozni. Nagyon keményen fogalmazott a brüsszeli beavatkozással kapcsolatosan és az alelnök elítélte és szégyenteljesnek nevezte mindezt, azt a cenzúrát is, amit Brüsszel a közösségi médiában próbál alkalmazni a jobboldali hangok elhallgattatása érdekében.

Nagyon fontos kijelentése volt, hogy nem orosz, hanem ukrán beavatkozás lehet a magyar választási kampányba is, hasonlóan ahhoz, amit az Amerikai Egyesült Államokban is láttunk az elnökválasztási kampány során (2024-ben)”

– hangsúlyozta, majd úgy folytatta, hogy a Tisza Pártnak, Magyar Péternek és az ellenzéki sajtónak az egyik legfontosabb állítását cáfolta meg az amerikai alelnök: a mostani sajtótájékoztatón alátámasztotta, hogy bizony ukrán beavatkozásról lehet szó.

Vance kiállt a magyar energiapolitika mellett

Magyarország egy diverzifikált energiapiacot képvisel, többfelé nyit és nem zárkózott el az olcsó rossz energia elől sem. Vance elmondta, hogy kifejezetten támogatják a magyar energiapolitikát. Az alelnök elmondta azt is, hogy

Orbán Viktor egyedülálló államférfi és Európában egyedüliként ő az, akivel értelmesen, józanul lehet kommunikálni és reálisan látja a helyzetet”

– emelte ki Deák, aki arra is kitért, hogy fontos az, hogy az ukrajnai béketeremtés kapcsán együtt tudnak működni az amerikai elnökkel, és gyakorlatilag ennek a sajtótájékoztatónak is az volt az üzenete, hogy Orbán Viktor egy nyitott külpolitikát képvisel, melynek keretében jóban van az összes nagyhatalomnak a vezetőjével: Amerikával, Oroszországgal, Kínával, Törökországgal és Izraellel is.

Nagyon széles spektrumon mozognak a magyar kormányfő külpolitikai lehetőségei és kapcsolatrendszere, és természetesen ebben változás állna be akkor, hogyha a Magyar Péter kerülne hatalomra, hiszen ő üzenget most az amerikai alelnöknek és üzent már Putyinnak is, üzent a kínaiaknak is. Ő egy Brüsszel-barát, Brüsszel felé forduló külpolitikát képviselne. Ez pedig egyet jelentene a bezárkózó külpolitikával és azzal, hogy megszakadnának a jó nemzetközi kapcsolataink”

– zárta az interjút Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.