Megkezdődött a budapesti nagygyűlés, amelyen felszólal Orbán Viktor és J. D. Vance is – élőben jelentkezünk + videó

Megérkezett Budapestre az Amerikai Egyesült Államok alelnöke J. D. Vance, hogy a sorsdöntő magyar parlamenti választások előtt személyesen biztosítja támogatásáról Orbán Viktor miniszterelnököt. Az amerikai alelnök washingtoni induláskor üzent a magyaroknak és kedden délután részt vesz a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban. Kövesse nálunk élőben!
Rákay Philip, a nagygyűlés konferansziéja arról beszélt, hogy a nap két fő szónoka „két nagyszerű, intelligens és bátor ember”, majd kiemelte: közös bennük, hogy ismerik és szeretik az embereket, akiket képviselnek, hiszen maguk is közülük valók.
Hozzátette, mindketten komoly küldetést teljesítenek, „egészen magasra tartva viszik az egyetemes értékek és a normalitás zászlaját”, és egyikük sem alkuszik meg, amikor a haza érdekeiről van szó. Ezt követően a jelenlévőkhöz fordulva arra kérte a vendégeket, hogy hallgassák meg „két nagyszerű nemzet két csodálatos himnuszát”.
Rákay Philip beharangozójában arról beszélt, hogy a rendezvény házigazdája egy közel negyven éve aktív politikus, aki már a nyolcvanas évek második felében, még a vasfüggöny lebontása előtt egy szabad, szuverén, szovjet befolyástól mentes Magyarországról álmodott, és sokat tett azért, hogy 1990-ben bekövetkezzen a rendszerváltás.
Hozzátette, hogy azóta összesen öt ciklust, húsz évet töltött a miniszterelnöki székben, és „igazi patrióta”, akinek politikai küldetését, a globalista fősodorral szembemenő illiberális gondolkodását és bátor politikai elképzeléseit világszerte egyre többen tekintik követendő példának. Kiemelte, hogy az általa alapított Patrióták Európáért Szövetség befolyása folyamatosan erősödik.
Felidézte azt is, hogy tíz évvel ezelőtt, 2016 nyarán az Európai Unió egyetlen miniszterelnökeként állt ki Donald Trump politikája mellett, és mára az amerikai elnök egyik legfontosabb szövetségesévé vált, aminek nyomán – fogalmazása szerint – az amerikai–magyar kapcsolatok „aranykorukat élik”.
Végül a közönséghez fordulva bejelentette: „Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor következik.”
Orbán Viktor beszéde elején köszöntötte az amerikai alelnököt, az amerikai vendégeket és az ünneplőket, hangsúlyozva, hogy „szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az Amerikai Egyesült Államok alelnökét Magyarországon”.
Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást, és kiemelte: „közösen ünnepelhetjük a magyar–amerikai barátság napját”. Hozzátette, örülnek és hálát adnak a gondviselésnek, hogy „egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk”.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „jelentem, a sas leszállt Magyarországon”, majd hozzátette: „a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta őt”.
Kiemelte, hogy „ilyen közös nap nem volt még nemzeteink történelmében”, és hangsúlyozta: „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem „a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünnepeljük”, valamint „a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát”. Hozzátette, hogy ennek az aranykorszaknak „a politikai és üzleti haszna nem ok, hanem következmény”.
A miniszterelnök szerint az amerikai–magyar barátság „valójában civilizációs és spirituális természetű”, és úgy fogalmazott: „ma két szabadságszerető nemzet találkozik”. Felidézte, hogy az Egyesült Államok „egy szabadságharcban született ország”, amely „egy globális birodalom ellen harcolt, hogy szabad lehessen”, majd hozzátette: „hatalmas országot építettek maguknak, nem kellett hozzá csak 250 év”.
Isten éltesse az Egyesült Államokat 250. születésnapján
– mondta.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy „ki szeretné jobban a szabadságot a magyaroknál?”, majd hangsúlyozta: „nincs még egy olyan nemzet Európában, amelyre több birodalom akarta rátenni a kezét, mint a magyarokra”. Hozzátette, hogy „minden korszak elnyomó hatalma ellen vállaltuk a harcot”, és „hol karddal, vérrel, hol szívós munkával küzdöttünk, de küzdöttünk minden birodalom ellen”.
Úgy fogalmazott, hogy bár „nem nyertük meg minden szabadságharcunkat”, az „1100 éves történet során sohasem harcoltunk hiába”, mert „a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak”, és „élünk és virulunk”. Hangsúlyozta: „minden adott, hogy az előttünk álló évszázad nyertesei lehessünk”, és kijelentette: „hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz”.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy „hatalmas a távolság Amerika és Magyarország között”, hiszen „egy óceán választ el bennünket”, ugyanakkor „a két nemzet szabadságküzdelmei összekapcsolódnak”.
Példaként említette, hogy „az amerikai függetlenségi háborúban Kovács Mihály huszártiszt szervezte meg a kontinentális hadsereg lovasságát”, valamint azt, hogy „Kossuth Lajost Amerikában is ünnepelték”.
Majd felidézte, hogy az első világháború után „fosztogató idegen csapatok szállták meg a hazát”, és egy amerikai tábornok „saját kezével védte a Magyar Nemzeti Múzeumot”, amivel „megakadályozta, hogy a magyar nemzet kincsei ebek harmincadjára jussanak”. Hozzátette: „a tábornok szobra ma is ott áll a Szabadság téren”.
Hangsúlyozta, hogy „hősként tiszteljük Ronald Reagant”, aki „elhatározta, hogy megnyeri a hidegháborút és kiszabadítja a népeket a szovjet uralom alól”, majd kiemelte: „nemcsak elhatározta, hanem el is indította”, aminek köszönhetően „mi visszatérhettünk a nyugati világ szabad népei közé”. Beszédében külön is kijelentette:
Dicsőség Ronald Reagannek.
A miniszterelnök az amerikai alelnökhöz fordulva úgy fogalmazott, hogy „Bartók, Teller, Neumann, Kertész, Cukor, Pulitzer és a többiek” mind olyan emberek voltak, „akik szabadságra vágytak, ezért az új világban találtak otthonra”. Hozzátette, hogy „önöknél lettek sikeresek”, és „egyszerre hoztak dicsőséget az új és a régi hazájuknak”.
Személyes emlékeit is felidézve elmondta, hogy „Bush elnök döntő szerepet vállalt abban, hogy véget vethessünk a kommunizmusnak és hazaküldhessük a szovjet katonákat”, majd kiemelte: „1989-ben nemcsak Budapestre látogatott el, hanem feltételül szabta az 56-os forradalom áldozatainak újratemetését”, ami – szavai szerint – „elvezetett bennünket a szabadság és a demokrácia helyreállításához”.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az amerikaiak és a magyarok barátsága „még azokat a nehéz éveket is túlélte, amikor az amerikai demokraták progresszív baloldali országot akartak gyúrni az ezeréves keresztény Magyarországból”. Hangsúlyozta:
szabadságszerető népet nem lehet a liberális ideológia nevében legyőzni,
és hozzátette: „mi itt vagyunk és ők már nincsenek”, ezért „a magyar–amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl”.
Kiemelte, hogy ezt a fordulatot „Donald Trump elnök úrnak köszönhetjük”, aki „véget vetett az ideológiák nevében uralkodó globális elit hatalmának”, és „meghirdette az erős nemzetek korszakát”. Úgy fogalmazott, Trump „felébresztette és talpra állította a világ összes hazafiát egy egyszerű mondattal: „a hazaszeretet nem bűn, hanem erény””.
Hozzátette, hogy az amerikai elnök „megmutatta, hogy a patrióta politika nem jelszó, hanem sikeres kormányzati gyakorlat”, hiszen „Amerika újra a saját érdekeit tette az első helyre”, és ezzel „visszaadta a nemzeti politika becsületét”. Kiemelte: „gazdasági patriotizmusa munkahelyeket védett meg, ipart vitt haza”, és bizonyította, hogy „a globalizáció nem végzet”.
A migráció kapcsán úgy fogalmazott, Trump „hadat üzent az illegális migrációnak”, és „leporolta a régi törvényt: „határok nélkül nincs ország, szuverenitás nélkül nincs szabadság””. Hozzátette: „minden okunk megvan rá, hogy szívből jövő bajtársi jókívánságainkat küldjük innen Budapestről”.
Orbán Viktor szerint „Trump elnök sikere azt üzeni Európának is, hogy a nemzeti érdek nem elszigetel, hanem megerősít”, és hangsúlyozta: „nem engedjük, hogy mások döntsenek a sorsunkról, a magunk terveit valósítjuk meg”.
Beszélt arról is, hogy „2010 óta vártunk erre a pillanatra”, és „irgalmatlanul nehéz volt egyszerre harcolni a brüsszeli és a washingtoni progresszívek ellen”. Úgy fogalmazott, „az önök győzelme alelnök úr felért egy újraélesztéssel”, és „mi éltünk is a lehetőséggel”, hiszen „Európa még csak kapkodta a fejét, mi már leraktuk az együttműködésünk alapjait”, mert „a politikában a bátorság mellett az ütemérzék a legfontosabb”.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „még megsértődni is tudni kell”, majd hozzátette: „nem akkor kell megsértődni, amikor okod van rá, hanem amikor megéri”. Beszélt arról is, hogy „újra vízummentes a beruházás Amerikában”, és hangsúlyozta: „együttműködünk a gazdaságban, a védelem területén, a magas szintű technológiában és az innovációban”, valamint „közös programokat indítottunk az energetika területén is”. Úgy fogalmazott: „két szuverén nemzet együtt dolgozik, hogy a világ jobb hely legyen népeik számára”, és ennek alapját „a szabadság szeretete adja”.
Kiemelte, hogy az amerikai alelnök személyében „különleges barátra tettünk szert”, majd hozzátette: „nehéz bennünket, magyarokat megérteni”, mert „mi egy ősi nemzet vagyunk”, és „az amerikaiakhoz hasonlóan kivételesnek gondoljuk magunkat”. Úgy fogalmazott, „ha nem értenek bennünket, annál rosszabb nekik”, és megjegyezte: „a hibáinkhoz is ragaszkodunk”. Hozzátette: „nem könnyű velünk barátságot kötni”, ugyanakkor az alelnök „mindezt jól viseli”.
Felidézte, hogy vendégük már korábban is figyelmeztetett a progresszív liberalizmus veszélyeire, és idézte szavait: „Európára belülről leselkedik veszély, Európát nem külső ellenség fogja legyőzni, hanem a belső fogja térdre kényszeríteni”. Hozzátette: ez „felszabadította azokat a szellemi és politikai erőket”, amelyek a politikai korrektség nyomása alatt álltak.
A miniszterelnök szerint az alelnök felismeri, „ha idegenek akarnak kívülről beavatkozni a választásokba”, és figyelmeztetett: „beavatkoznak itt is, és beavatkoztak már máshol is”, hozzátéve, hogy „mi is figyelünk”.
Úgy fogalmazott, az alelnök másik fontos tétele, hogy „a progresszívek rendszere gúzsba köti az embereket”, „visszafogja a teljesítményt”, és „támadást indít azon értékek ellen, amelyek egykor naggyá tették nemzeteinket”. Kiemelte: „ez a barátságunk alapja”, majd hozzátette: „méltó és igazságos, hogy ma önnel ünnepelhetjük nemzeteink barátságának napját”.
Orbán Viktor szerint a nyugati civilizáció jövőjéért aggódó amerikaiaknak és magyaroknak „van egy közös problémájuk”, amelyet így nevezett meg: „Brüsszel”. Úgy fogalmazott, a progresszív erők „két komoly csatát vesztettek”, majd „Brüsszelbe vették be magukat”, ahol „még mindig nagy erővel rendelkeznek”.
Kritikusan szólt az európai politikáról, mondván: „Brüsszel a genderideológiát, a woke-őrületet és a migrációt akarja Európa szervező erejévé tenni”, miközben „politikai ellenfeleiket üldözik”. Hozzátette: „nem egységes és nyilvánvaló törvénysértő eljárások zajlanak a patrióták ellen”, „pénzügyi karantén és titkosszolgálati zaklatások” kísérik ezt.
A háború és az energiahelyzet kapcsán úgy fogalmazott: „mégis folytatni akarják a háborút Ukrajnában”, és „a végsőkig támogatják az ukránokat”, miközben „béke helyett újabb és újabb szankciókat vezetnek be”. Hangsúlyozta: „ez több mint felelőtlenség, felér egy öngyilkossággal”, mert „ha így megy tovább, először az egekben lesz az energia ára, utána kimerülnek az európai készletek”.
Hozzátette, hogy „Brüsszel nem minket képvisel, hanem összejátszik az ukránokkal”, és kiemelte: „minket azért büntetnek, mert rámutattunk Brüsszel önsorsrontó politikájára”.
Beszéde végén arra figyelmeztetett, hogy „az előttünk álló évek nem lesznek könnyűek”, mert „egyszerre fenyegeti Európát pénzügyi és energiaválság”. Úgy fogalmazott: „ha Európa nem változtat gyorsan, mindkét válságból vesztesen kerül majd ki”.
Végül hangsúlyozta: „nekünk, szabadságszerető amerikaiaknak és magyaroknak össze kell fognunk”, „meg kell mentenünk a nyugati civilizációt”, ehhez pedig „meg kell küzdenünk a Brüsszelbe befészkelt progresszívekkel, le kell zárnunk az orosz–ukrán háborút, és meg kell oldanunk az energiaválságot”.
