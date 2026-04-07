Megkezdődött a budapesti nagygyűlés, amelyen felszólal Orbán Viktor és J. D. Vance is – élőben jelentkezünk + videó

Megérkezett Budapestre az Amerikai Egyesült Államok alelnöke J. D. Vance, hogy a sorsdöntő magyar parlamenti választások előtt személyesen biztosítja támogatásáról Orbán Viktor miniszterelnököt. Az amerikai alelnök washingtoni induláskor üzent a magyaroknak és kedden délután részt vesz a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban. Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én (Fotó: Balogh Dávid)

Rákay Philip, a nagygyűlés konferansziéja arról beszélt, hogy a nap két fő szónoka „két nagyszerű, intelligens és bátor ember”, majd kiemelte: közös bennük, hogy ismerik és szeretik az embereket, akiket képviselnek, hiszen maguk is közülük valók.

Hozzátette, mindketten komoly küldetést teljesítenek, „egészen magasra tartva viszik az egyetemes értékek és a normalitás zászlaját”, és egyikük sem alkuszik meg, amikor a haza érdekeiről van szó. Ezt követően a jelenlévőkhöz fordulva arra kérte a vendégeket, hogy hallgassák meg „két nagyszerű nemzet két csodálatos himnuszát”.

Rákay Philip beharangozójában arról beszélt, hogy a rendezvény házigazdája egy közel negyven éve aktív politikus, aki már a nyolcvanas évek második felében, még a vasfüggöny lebontása előtt egy szabad, szuverén, szovjet befolyástól mentes Magyarországról álmodott, és sokat tett azért, hogy 1990-ben bekövetkezzen a rendszerváltás.

Hozzátette, hogy azóta összesen öt ciklust, húsz évet töltött a miniszterelnöki székben, és „igazi patrióta”, akinek politikai küldetését, a globalista fősodorral szembemenő illiberális gondolkodását és bátor politikai elképzeléseit világszerte egyre többen tekintik követendő példának. Kiemelte, hogy az általa alapított Patrióták Európáért Szövetség befolyása folyamatosan erősödik.

Felidézte azt is, hogy tíz évvel ezelőtt, 2016 nyarán az Európai Unió egyetlen miniszterelnökeként állt ki Donald Trump politikája mellett, és mára az amerikai elnök egyik legfontosabb szövetségesévé vált, aminek nyomán – fogalmazása szerint – az amerikai–magyar kapcsolatok „aranykorukat élik”.

Végül a közönséghez fordulva bejelentette: „Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor következik.”