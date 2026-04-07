Vance Budapestre jön – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Április 7-én kétnapos látogatásra érkezik J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyar országgyűlési választások előtt. Vance lesz a legmagasabb rangú amerikai vezető, aki 2006 óta Magyarországra látogat, látogatása azt üzeni, hogy az Egyesült Államok elkötelezett Magyarország mellett, és fontosnak tartja, hogy az ország stabil szövetségese maradjon a nyugati világban.

Washington után Budapesten ül tárgyalóasztalhoz J. D. Vance és Orbán Viktor

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke Magyarországra látogat!

– írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

Vance budapesti látogatása illeszkedik azon diplomáciai események sorába, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári budapesti látogatása nyitott meg. Rubio akkor világossá tette:

Orbán Viktor vezetése kulcsfontosságú az amerikai érdekek szempontjából.

Vance látogatása újabb bizonyíték, hogy a republikánus vezetés támogatja és stratégiai szövetségesként tekint a magyar miniszterelnökre.

„Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” — így indult el J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre.

Vance hosszú évek óta Magyarország mellett áll

Az alelnök számtalanszor méltatta a magyar kormány politikáját, aki az elmúlt években a magyar család- és oktatáspolitikát is példaként állította az amerikaiak elé. 2021-ben, még szenátorjelöltként egy konferencián a „gyermektelen baloldalt” okolta az Egyesült Államok problémáiért, mert nem elkötelezettek az ország jövője iránt.

Magyarországon hiteleket adnak a friss házasoknak, amelyeket később elengednek, ha a pár együtt marad, és gyermekeket vállalnak

– példálózott Vance.

Miért ne lehetne ezt itt is megtenni? Miért nem tudjuk ténylegesen elősegíteni a családalapítást? [...] Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor hozott néhány okos döntést, amelyekből tanulhatnánk az Egyesült Államokban

– mondta az akkor még szenátorjelölt Vance, aki évek óta, töretlenül kiáll a Magyarország által képviselt értékek mellett. Méltatta Orbán Viktor és a kormány munkáját a woke elleni küzdelem kapcsán is, aminek véleménye szerint semmi keresnivalója nincs az iskolákba, ahogy azt sem tartja elfogadhatónak, hogy ezeket a szövetségi kormányzat pénzéből finanszírozzák az Egyesült Államokban:

Mit csinálnak az Oktatási Minisztériumban? Nos, azt teszik majd, amit Orbán Viktor tett Magyarországon, ami lényegében azt jelenti, hogy többé nem taníthatnak genderelméletet [...] Nem kaphatnak ezekre egy dollár szövetségi vagy állami pénzt.”

– jelentette ki egy podcastben. Jól láthatóan tehát a választások közeledtével az amerikai jobboldal és vele az amerikai kormányzat is töretlen támogatásáról biztosítja újra és újra a magyar kormányt. J. D. Vance érkezése tehát mindenképpen erős jelzés, amely jól mutatja, hogy Donald Trump és Orbán Viktor vezetése alatt az amerikai–magyar kapcsolatok erős szövetséggé alakultak.