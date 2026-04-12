J. D. Vance történelmi látogatást tett hazánkban, megkezdődtek a tárgyalások Iránnal

Az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása erős üzenetet hordoz. J.D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson, és méltatta a magyar kormány eredményeit. Energiaválság közeledik Európa felé, a java pedig még csak most jöhet a szakértők szerint, miután a tűzszüneti megállapodás csak a problémák egy részét oldja meg. Németországban a 17 és 45 év közötti férfiaknak külön engedélyt kell kérniük, amennyiben három hónapnál hosszabb időre el akarják hagyni az országot. Ukrajnában ismét kiterjed dróntámadást hajtott végre az orosz haderő. Megkezdődtek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, a tűzszünet azonban törékeny. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
J.D. Vance történelmi jelentőségű látogatásra érkezett hazánkba
Nem mindennapi jelenet zajlott le a Magyar-Amerikai Barátság Napján, amikor J. D. Vance amerikai alelnök a színpadról hívta fel Donald Trumpot, aki élőben üzent a magyaroknak. Az amerikai elnök méltatta Magyarországot és Orbán Viktor vezetését, miközben Vance arról beszélt, hogy hazánk példát mutat a szuverenitás, a biztonság és a nemzeti érdekek következetes védelmében.
Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között erős szövetség formálódik, amely közös értékeken alapul, és amelynek középpontjában a szuverenitás megőrzése, a határok védelme és a nemzeti érdekek elsődlegessége áll.
J. D. Vance a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”.
A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.
„Fekete április” fenyegeti az olajpiacot
Súlyos energiaválság kibontakozására figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja miatt. Fatih Birol szerint április akár „fekete hónappá” is válhat az olaj- és gázellátás szempontjából.
Fatih Birol egy interjúban úgy fogalmazott: bár március is rendkívül nehéz volt, a helyzet áprilisban tovább romolhat. Ennek oka, hogy a Perzsa-öböl térségében az olajkitermelés a háború előtti szint alig több mint felére esett vissza, miközben a földgázexport gyakorlatilag leállt.
Birol szerint amennyiben a Hormuzi-szoros egész áprilisban zárva marad, a világ kétszer akkora mennyiségű kőolajat és finomított terméket veszíthet, mint az előző hónapban.
„Egy fekete április előtt állunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a konfliktus a világgazdaság egyik legfontosabb ütőerét bénítja meg.
Korlátozhatják a fiatalok szabadságát Németországban
Új szintre léphet a háborús készülődés Németországban: a Tisza német testvérpártja nyíltan a sorkatonaság visszavezetésére készül. Egy friss szabályozás szerint a katonakorú férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre elhagynák az országot. Míg a kormány ezt adminisztratív intézkedésként mutatja be, sok német fiatal úgy érzi, ezzel súlyosan korlátozzák a szabadságukat.
Egyre nagyobb vitát vált ki Németországban az új hadkötelezettségi szabályozás, amely sokak szerint a háborús készülődés új szintjét jelzi. A rendelkezés értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a Bundeswehr illetékes szerveitől.
A szabályozás azonban sok fiatalban aggodalmat keltett. Többen úgy vélik, hogy az intézkedés a személyes szabadság jelentős korlátozását jelenti.
Most lettem 19 éves, és eddig igazából nem nagyon foglalkoztam ezzel, őszintén szólva nem is tudtam róla. Ha külföldre szeretnék menni, ez visszatartana, vagy akár tönkretenné egy álmomat. Ez elég szomorú lenne. Az pedig már önmagában is probléma, hogy nincs igazán a nyilvánosság előtt
– mondta egy fiatal megszólaló.
Nincs menekvés a drónok elől: brutális orosz támadás érte Ukrajnát
Legalább nyolc ember meghalt és több mint ötvenen megsérültek az Ukrajnát ért éjszakai és reggeli orosz támadásokban. Az egyik drón egy autóbuszt is eltalált. Harkov megyében az elmúlt nap során hat ember sérült meg az orosz támadások következtében, a megyeszékhely mellett további tizenkét települést is tűz alá vettek.
A csapások több régiót érintettek, és elsősorban lakóövezeteket, közintézményeket, valamint közlekedési eszközöket céloztak. A legsúlyosabb incidens reggel 9 óra körül történt a Dnyipropetrovszk megyei Nikopol központjában.
Egy orosz FPV drón eltalált egy személyszállító buszt a csúcsforgalomban.
A támadás következtében három ember meghalt, tizenhatan pedig megsérültek, közülük hárman kritikus állapotban vannak. A térségben korábban egy másik támadásban egy 11 éves fiú vesztette életét, és további öt ember sérült meg.
Megkezdődnek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között
Az Egyesült Államok és Irán képviselői Iszlámábádban próbálnak megállapodásra jutni a hetek óta tartó konfliktus lezárásáról, de a tárgyalások már a kezdet előtt veszélybe kerültek. Irán vezetése ugyanis feltételekhez köti az egyeztetéseket, miközben a térségben továbbra is feszült a helyzet, és a globális gazdaságra is egyre nagyobb nyomás nehezedik. Ennek ellenére ez lehet a legmagasabb szintű egyeztetés a két ország között az 1979-es iszlám forradalom óta.
Az amerikai delegációt J. D. Vance alelnök vezeti, tagjai között ott van Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner is.
Az amerikai delegáció tagjai a légierő két gépével érkeztek szombat reggel, és a pakisztáni hadsereg vezetője, Aszim Munir tábornagy, illetve Isak Dár külügyminiszter fogadta őket. Az iráni küldöttség már pénteken megérkezett, élén Mohamed Baker Kalibaf parlamenti elnökkel és Abbasz Aragcsi külügyminiszterrel.
Ez lehet a legmagasabb szintű egyeztetés a két ország között az 1979-es iszlám forradalom óta. Ha valóban sor kerül közvetlen találkozóra, az az első ilyen alkalom lenne 2015 óta, amikor megállapodtak Irán nukleáris programjáról.