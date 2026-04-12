J. D. Vance történelmi látogatást tett hazánkban, megkezdődtek a tárgyalások Iránnal

Az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása erős üzenetet hordoz. J.D. Vance támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson, és méltatta a magyar kormány eredményeit. Energiaválság közeledik Európa felé, a java pedig még csak most jöhet a szakértők szerint, miután a tűzszüneti megállapodás csak a problémák egy részét oldja meg. Németországban a 17 és 45 év közötti férfiaknak külön engedélyt kell kérniük, amennyiben három hónapnál hosszabb időre el akarják hagyni az országot. Ukrajnában ismét kiterjed dróntámadást hajtott végre az orosz haderő. Megkezdődtek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, a tűzszünet azonban törékeny. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

J.D. Vance támogatásáról biztosította hazánkat és Orbán Viktor miniszterelnököt is

J.D. Vance történelmi jelentőségű látogatásra érkezett hazánkba

Nem mindennapi jelenet zajlott le a Magyar-Amerikai Barátság Napján, amikor J. D. Vance amerikai alelnök a színpadról hívta fel Donald Trumpot, aki élőben üzent a magyaroknak. Az amerikai elnök méltatta Magyarországot és Orbán Viktor vezetését, miközben Vance arról beszélt, hogy hazánk példát mutat a szuverenitás, a biztonság és a nemzeti érdekek következetes védelmében.

Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között erős szövetség formálódik, amely közös értékeken alapul, és amelynek középpontjában a szuverenitás megőrzése, a határok védelme és a nemzeti érdekek elsődlegessége áll.

J. D. Vance a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”.

A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.

„Fekete április” fenyegeti az olajpiacot

Súlyos energiaválság kibontakozására figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja miatt. Fatih Birol szerint április akár „fekete hónappá” is válhat az olaj- és gázellátás szempontjából.

Fatih Birol egy interjúban úgy fogalmazott: bár március is rendkívül nehéz volt, a helyzet áprilisban tovább romolhat. Ennek oka, hogy a Perzsa-öböl térségében az olajkitermelés a háború előtti szint alig több mint felére esett vissza, miközben a földgázexport gyakorlatilag leállt.

Birol szerint amennyiben a Hormuzi-szoros egész áprilisban zárva marad, a világ kétszer akkora mennyiségű kőolajat és finomított terméket veszíthet, mint az előző hónapban.