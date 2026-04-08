JD Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kétnapos történelmi jelentőségű látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő, április 12-i választások előtt az amerikai kormány támogatásáról biztosítsa a magyar kormányfőt. Az amerikai alelnök kedden Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat, majd délután, a magyar–amerikai barátság jegyében tartott nagygyűlésen is felszólalt. Szerdán délelőtt a Mathias Corvinus Collegium látta vendégül az alelnököt.
Kedden, az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón Vance kijelentette:
A magyar miniszterelnök vezetése alatt Önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amikért érdemes élni,
és felsorolta: a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak. Hangsúlyozta, hogy a Nyugat nagy részében egyre nő a bizonytalanság, de itt nincs ilyen bizonytalanság.
Szerdán délelőtt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégül látta az amerikai alelnököt, aki Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával beszélgetett.
J. D. Vance alelnök beszédet mondott a Mathias Corvinus Collegiumban
A beszélgetés elején Szalai Zoltán üdvözölte a jelenlévőket, majd köszöntötte az alelnököt, megköszönve, hogy elfogadta a meghívást a Mathias Corvinus Collegiumba. Arról kérdezte, miért fogadta el a meghívást, kiemelve, hogy ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok alelnöke Magyarországra látogat, és egyből az MCC színpadán vesz részt beszélgetésen.
Végül arra kérdezett rá, miért volt fontos számára, hogy elfogadja a meghívást, mire az alelnök úgy válaszolt, hogy két választ tud adni, és az elsővel kezdte.
Vance azt mondta, elsőként azt említené, hogy előző nap ebédelt Orbán Viktorral, és megkérdezte tőle, miben tudna segíteni, mire azt a választ kapta, hogy menjen el és tartson beszédet az MCC-ben. Kiemelte, hogy az intézményt rendkívül fontosnak tartja, és külön hangsúlyozta, hogy az MCC – amelyet elmondása szerint 1996-ban alapítottak – szerinte jó példája annak, hogy az oktatási intézmények nem választhatók el teljesen a demokratikus befolyástól és a népakarattól. Úgy fogalmazott, sokan azt gondolják, hogy az egyetemeknek teljesen külön kellene állniuk, miközben korlátlan állami támogatást várnak el akkor is, ha nem támogatják azt a civilizációt, amely létrehozta őket, sőt, szembemennek azokkal az emberekkel, akiktől ezt a támogatást kérik.
Hangsúlyozta, hogy az MCC példája azt mutatja, az akadémiai intézmények a civilizáció részei, amely létrehozta őket, és azokhoz az emberekhez tartoznak, akik finanszírozzák őket.
Úgy fogalmazott, az intézmény megmutatja, hogy lehetséges olyan felsőoktatási közeg, amely elkötelezett a kiválóság iránt, és minden társadalmi háttérből érkező hallgatók számára nyitott – a fiataloktól egészen a doktori képzésben részt vevőkig –, ahol lehetőség van az eszmék szabad megvitatására és ütköztetésére. Azt mondta, mindezt úgy lehet megvalósítani, hogy közben az intézmény alapvetően elkötelezett marad azok mellett az értékek mellett, amelyek lehetővé teszik a társadalmak működését.
Úgy vélte, az akadémiai világ jelentős része megpróbálta lerombolni a nyugati civilizáció alapjait, miközben szerinte létezhet olyan intézmény, amely inkább megerősíti ezeket az alapokat, kijavítja, amit szükséges, és változtat, ahol kell, de közben ragaszkodik az olyan alapelvekhez, mint a nyílt vita, a vallásszabadság, a közbiztonság, a határok védelme és az emberek számára tisztességes megélhetést biztosító gazdaság.
Végül úgy fogalmazott, szerinte meglepő, hogy sok nyugati akadémiai intézmény nem köteleződik el ezek mellett az értékek mellett, mégis elvárja a köz támogatását, míg az MCC ezzel szemben áll, ezért is tartotta jó ötletnek, hogy ellátogasson és eltöltsön velük egy délelőttöt. Szalai Zoltán megköszönte a választ, majd felvetette, hogy az Egyesült Államokban jelenleg napirenden van egy ügy, amely szerint az ukrán hírszerzés megpróbálta befolyásolni az amerikai választásokat, és arra kérte az alelnököt, hogy röviden ismertesse, miről van szó.
Hozzátette, hogy azért tartja ezt fontosnak, mert Magyarországon is hasonló kérdések merülnek fel, példaként említve a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállít olajat Magyarországra, valamint azt, hogy Volodimir Zelenszkij azt mondta, ha Orbán Viktor nem változtat a politikáján, katonákat küld a magáncímére. Azt mondta, emiatt Magyarországon is felmerül az ukrán befolyás kérdése, és arra volt kíváncsi, hogyan látja ezt az alelnök az Egyesült Államokban és Magyarországon.
Az alelnök elsőként megjegyezte, hogy nem is volt tudomása arról, hogy Zelenszkij ilyet mondott volna. Azt mondta, ezt előző nap tudta meg, amikor Orbán Viktor említette neki, majd utánanézett, és alig akarta elhinni, de igaznak találta.
Úgy fogalmazott, ez teljesen botrányos, és szerinte elfogadhatatlan, hogy egy külföldi kormány- vagy államfő egy szövetséges ország vezetőjét fenyegesse. Ezután arról beszélt, hogy sok szó esik a külföldi befolyásról a választások kapcsán, felidézve, hogy 2016-ban az amerikai médiában nagy botrányként kezelték, hogy az orosz kormány mintegy 500 ezer dollár értékben vásárolt Facebook-hirdetéseket a kampány idején. Hozzátette, nem szeretné, ha Oroszország beavatkozna az amerikai választásokba, ahogyan más országok esetében sem tartaná ezt elfogadhatónak.
Ugyanakkor úgy fogalmazott, érdekesnek tartja, hogy egyesek szerint az is külföldi befolyásnak számít, ha az Egyesült Államok alelnöke Magyarországra látogat, és azt mondja, hogy Orbán Viktor jó munkát végez és a béke ügyét szolgálja.
Ezzel szemben szerinte nem tekintik külföldi befolyásnak azt, amikor az Európai Unió milliárd eurók visszatartásával fenyegeti Magyarországot a határvédelem miatt, vagy amikor Ukrajna leállít vezetékeket, ami a magyar emberek számára is nehézségeket okoz, és szerinte választási befolyásolási célt szolgál.
Úgy vélte, ez nem állja meg a helyét, és szerinte külföldi befolyásnak az számít, amikor más kormányok fenyegetéssel, nyomásgyakorlással vagy gazdasági eszközökkel próbálják megmondani az embereknek, hogyan szavazzanak.
Hozzátette, hogy ez – függetlenül attól, ki mit gondol Orbán Viktorról vagy egyes politikákról – alapvetően egy ország szuverenitása elleni támadás. Végül úgy fogalmazott, hogy ő maga soha nem tett olyat, hogy az Egyesült Államok gazdasági vagy katonai erejét felhasználva Magyarországot azzal fenyegesse, hogy ha nem Orbán Viktorra szavaznak, akkor bizonyos támogatásokat nem kapnak meg, mert tiszteletben tartják a magyar embereket és azok szuverenitását.
Azt mondta, aggasztónak tartja, hogy számos külső szereplő – legyenek azok nemzetközi szervezetek, például a brüsszeli bürokraták vagy idegen kormányok – szerinte nyíltan nyomást gyakorolnak a magyarokra, és azt üzenik, hogy ha nem a kívánt módon szavaznak, akkor következményekkel kell számolniuk.
Úgy fogalmazott, ez olyasmi, ami szerinte felháborodást kellene, hogy kiváltson, és arra kellene ösztönözze az embereket, hogy a szuverenitásuk mellett álljanak ki. Ezt követően arról beszélt, hogy látogatása egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor előző este – zárás után – megtekinthette a parlamentben őrzött koronát. Kiemelte, hogy ez az egyik legrégebbi, talán a legrégebbi fennmaradt korona a nyugati civilizációban, amely a parlament épületének középpontjában található. Úgy értelmezte ennek jelentését, hogy a szuverenitás a magyar népé, vagyis a hatalom a magyar embereknél van.
Hozzátette, hogy ahhoz, hogy ez valóban így legyen, a magyaroknak szerinte el kell utasítaniuk a külföldi befolyásolási kísérleteket, és szabadon kell megválasztaniuk vezetőiket, valamint el kell utasítaniuk a brüsszeli bürokraták nyomását.
Szalai Zoltán felvetette, hogy Brüsszel befolyása kapcsán a szólásszabadság is veszélybe kerülhet, különösen a technológiai cégekre gyakorolt nyomás miatt, majd megjegyezte, hogy egyes magyar ellenzéki sajtóorgánumok szerint nincs sem ukrán, sem brüsszeli, sem orosz befolyás Magyarországon, és arról kérdezte az alelnököt, találkozott-e ezzel az állítással.
Az alelnök erre úgy válaszolt, hogy ironikusnak tartja, hogy őt külföldi befolyásolással vádolják, miközben szerinte mindössze annyit mondanak, hogy Orbán Viktor jó munkát végez, és fontos partnere az amerikai kormánynak a béke ügyében.
Azt mondta, bár Európában vannak nála nagyobb gazdaságú és népesebb országok, mégis úgy látja, hogy sok európai politikai központ kevésbé járult hozzá az orosz–ukrán béke előmozdításához, mint Orbán Viktor.
Hozzátette, személyesen is részt vett olyan megbeszéléseken, ahol a magyar miniszterelnök szerinte pontosan ismertette mind az ukrán, mind az orosz álláspontot, kiemelve, hogy a békéhez elengedhetetlen megérteni mindkét fél szempontjait. Úgy fogalmazott, nem árulás megérteni, honnan jönnek az oroszok és az ukránok, hanem ez a békés rendezés szükséges feltétele. Hangsúlyozta, hogy ez szerinte nem orosz befolyás, hanem a békére való törekvés, és nem amerikai befolyás sem.
Hozzátette, az Egyesült Államok könnyen gyakorolhatna gazdasági nyomást Magyarországra, hasonlóan az Európai Unióhoz, de ezt nem teszik, mert tiszteletben tartják partnereik demokratikus döntéseit.
Úgy fogalmazott, ami az Európai Unióban és Brüsszelben történik, valamint egyes külföldi befolyásolási kísérletek, szerinte botrányosak. Végül azt mondta, ezért is érkezett Magyarországra, és bár szokatlan, hogy egy amerikai alelnök a választások előtti héten látogat el egy országba, szerinte erre azért volt szükség, mert úgy látták, sok támadás éri Orbán Viktort a választási kampányban, és szerették volna megmutatni, hogy világszerte sokan vannak, akik szerint a magyar kormány jó munkát végez és fontos partnere a békének. Hozzátette, a végső döntést úgyis a magyar emberek hozzák meg, mert a szuverenitás az övék.
Szalai Zoltán úgy fogalmazott, gyakran hallani, hogy veszélyes időkben élünk, utalva az iráni helyzetre, valamint a magyar határok közelében zajló orosz–ukrán konfliktusra. Hozzátette, úgy látja, a brüsszeli bürokraták és az európai elit nyomást gyakoroltak annak érdekében, hogy ne szülessen gyors béke, majd arról kérdezte az alelnököt, mi lehetett ennek a motivációja, és mennyi időbe telhet a béke elérése.
Az alelnök úgy fogalmazott, hogy bár nagyon szeretik Európát, valamint az európai népeket és kultúrákat, az Egyesült Államok sok szempontból az európai kontinens „leányországa”, mégis csalódottak voltak számos európai politikai vezetésben, mert szerinte nem mutattak kellő érdeklődést a konfliktus megoldása iránt.
Hozzátette, az elnök úgy véli, ez a legnehezebb háború, amit rendezni kell, miközben korábban azt gondolták, talán ez lesz a legegyszerűbb, de végül a legbonyolultabbnak bizonyult. Elmondta, hogy már tizennégy hónapja dolgoznak az ügyön, és folytatni is fogják az erőfeszítéseket, ugyanakkor szerinte jelentős előrelépést értek el.
Hangsúlyozta, hogy a folyamat elején még azt sem tudták elérni, hogy az oroszok és az ukránok írásban rögzítsék, mit szeretnének a konfliktus lezárásához, mostanra viszont már rendelkeznek ilyen dokumentumokkal mindkét féltől, és állítása szerint a felek álláspontjai idővel egyre közelebb kerültek egymáshoz.
Megjegyezte, hogy természetesen még nem teljes az egyetértés, mert akkor már véget ért volna a háború, de több partnerük is segítséget nyújtott. Kiemelte, hogy Giorgia Meloni és Olaszország sokat segített, valamint egyes nyugat-európai fővárosok is támogatták a folyamatot a háttérben, de szerinte
a legtöbb segítséget Orbán Viktor nyújtotta, mert ő ösztönözte őket arra, hogy valóban megértsék mind az ukrán, mind az orosz álláspontot.
Azt mondta, ennek köszönhetően történt előrelépés, bár a végső megállapodás még nem született meg, ugyanakkor alapvetően optimista, mert szerinte a háború elvesztette az értelmét. Úgy fogalmazott, jelenleg már csak néhány négyzetkilométernyi területről folyik vita, és szerinte fel kell tenni a kérdést, megéri-e ezért további százezrek életét feláldozni, illetve hónapokon vagy éveken át fenntartani a magas energiaárakat és a gazdasági károkat.
Hozzátette, szerinte a válasz egyértelműen nem, ugyanakkor a békéhez két fél szükséges, így bár Orbán Viktor és Donald Trump továbbra is a rendezésen dolgoznak, végső soron az oroszoknak és az ukránoknak kell élniük a lehetőséggel.
Szalai Zoltán ezt követően Európa helyzetéről érdeklődött, utalva az Európai Unió gazdasági növekedésére, versenyképességére és az energiaárakra, valamint arra volt kíváncsi, milyen jövőt lát az alelnök. J. D. Vance úgy fogalmazott, ez nagyon szomorú, mert – ahogy az előző esti beszédében is említette – sok vita zajlik az európai sajtóban arról, hogy ő, Trump és Rubio vajon szeretik-e Európát vagy sem, és erre az a válasza, hogy egyértelműen szeretik. Hozzátette, Európa fontos kereskedelmi partner, de még inkább kulturális rokona az Egyesült Államoknak, hiszen az ország alapját adó eszmék Európából származnak, és nagyra értékelik az embereket, a kultúrát és mindazt, amit a kontinens képvisel.
Ugyanakkor azt mondta, komoly nézetkülönbségeik vannak az európai politikai vezetéssel. Azt a kérdést tette fel, hogy miközben Európa Oroszországot tartja a legnagyobb biztonsági fenyegetésnek, miért tette magát mégis kiszolgáltatottá megbízhatatlan energiaforrásoknak.
Úgy fogalmazott, ha valóban ez a legnagyobb fenyegetés, akkor az európai országoknak mindent meg kellene tenniük az energiafüggetlenség és a gazdasági erő növeléséért, ahogyan szerinte az Egyesült Államok is tette, ezzel szemben Európa szerinte az ellenkező irányba haladt.
Példaként említette az Egyesült Királyságot, ahol szerinte alulfinanszírozott az energiaszektor, és a családok négyszer-ötször-hatszor annyit fizetnek az áramért, mint az amerikaiak.
Hozzátette, bár elsősorban az amerikai állampolgárok érdekeit képviseli, mégis felháborítónak tartja, hogy dolgozó középosztálybeli emberek nem engedhetik meg maguknak otthonuk fűtését vagy a munkába járást az energiaárak miatt.
Azt is kifogásolta, hogy amikor az európai polgárok kritikát fogalmaznak meg kormányaikkal szemben, és élni próbálnak a szólásszabadságukkal, akkor egyes kormányok szerinte amerikai közösségi médiás cégeket kérnek arra, hogy korlátozzák ezeket a hangokat.
Úgy fogalmazott, szerinte sok probléma van az európai politikai vezetéssel, különösen a brüsszeli bürokráciával, amely szerinte nem választott, nem elszámoltatható, és hozzájárult ahhoz, hogy Európa kevésbé legyen biztonságos, szabad és prosperáló. Hozzátette, azért fogalmaznak meg kritikát az európai politikai központokkal szemben, mert azt szeretnék, hogy Európa sikeres legyen, ugyanakkor úgy látják, sok hibás döntés született. Hangsúlyozta, nem varázslat, hogy az Egyesült Államokban alacsonyabbak az energiaárak, mint az Egyesült Királyságban, hanem szerinte jobb döntések következménye, és úgy véli, Európa is képes lenne irányt váltani, ha változtatna a politikáján.
J. D. Vance az iráni tűzszünetről is beszélt
Szalai Zoltán ezután az iráni helyzetről érdeklődött, megemlítve, hogy az éjszaka során érkezett hírek szerint tűzszünet született, és arról kérdezte az alelnököt, mit lehet tudni a legfrissebb fejleményekről a Közel-Keleten. Az alelnök erre úgy válaszolt, hogy ezért is késett reggel, mert késő estig ezzel foglalkoztak, és úgy látja, valóban vannak pozitív fejlemények. Úgy fogalmazott,
az elnök célja az volt, hogy súlyos csapást mérjen az iráni hadseregre és annak hagyományos hadviselési képességeire, és szerinte ez a katonai cél megvalósult.
Hozzátette, ezt követően az elnök ultimátumot adott Iránnak, amelyben azt követelte, hogy nyissák meg a szorost, és ne próbálják a világgazdaságot túszul ejteni, cserébe pedig tűzszünetet ajánlottak. Elmondta, hogy ennek megfelelő megállapodás született: Irán beleegyezett a szoros megnyitásába, az Egyesült Államok és szövetségesei pedig vállalták a támadások leállítását, ami egy törékeny, akkor még mindössze 8–12 órás fegyverszünet alapját képezi. Azt mondta, sokat tanult az iráni rendszerről és tárgyalási módszereikről, és az elnök megjegyzését idézve úgy fogalmazott, hogy az irániak jobb tárgyalók, mint harcosok. Hozzátette, Iránon belül is eltérő reakciók figyelhetők meg: egyes szereplők, például a külügyminiszter, pozitívan reagáltak, elfogadták a feltételeket, és a tárgyalások folytatásáról beszéltek, míg mások – különösen a közösségi médiában – szerinte félrevezető állításokat tesznek a katonai helyzetről és a megállapodásról. Úgy fogalmazott, ez is mutatja, mennyire törékeny a helyzet, mert vannak, akik valóban megállapodásra törekednek, míg mások szerinte akadályozzák azt.
Hozzátette, az amerikai elnök arra utasította őt és a tárgyalócsapatot, hogy jóhiszeműen törekedjenek megállapodásra, és ha Irán is így tesz, akkor szerinte lehetséges egyezségre jutni.
Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ha Irán nem működik együtt, és megpróbálja aláásni a fegyverszünetet, akkor nem lesz elégedett az eredménnyel, mert az Egyesült Államok továbbra is jelentős katonai, diplomáciai és gazdasági eszközökkel rendelkezik. Hangsúlyozta, az elnök jelenleg nem ezek alkalmazását, hanem a tárgyalást szorgalmazza, de ha a másik fél nem jár el ugyanígy, akkor következményekre számíthat. Úgy zárta, hogy reméli, Irán a helyes döntést hozza majd meg.
J. D. Vance az oktatás jövőjéről beszélt
Szalai Zoltán ezt követően az oktatás jövőjéről kérdezte, külön kitérve a magyar felsőoktatási rendszerre, és arra volt kíváncsi, milyen irányba kellene fejlődnie az oktatásnak, valamint mi az alelnök véleménye a magyar egyetemi rendszerről. Az alelnök erre úgy kezdte válaszát, hogy tetszik neki, hogy a magyar egyetemi rendszer bizonyos értelemben demokratikus korlátokat alkalmaz, és úgy fogalmazott, az adófizetőktől nem várható el, hogy radikális genderideológiát finanszírozzanak, és nem kötelességük különféle eszmerendszereket támogatni. Hozzátette, természetesen mindenkinek joga van a szólásszabadsághoz, bármit mondhat, de ez nem jelenti azt, hogy az adófizetők pénzéből kell támogatni azokat, akik szerinte társadalmi zavargásokat, erőszakot vagy genderideológiát hirdetnek, mert végső soron az adófizetők döntik el, mit hajlandók finanszírozni.
Azt mondta, nagyra értékeli, hogy Magyarországon szerinte visszaállították a józan ész szerinti kapcsolatot a finanszírozás és az egyetemi rendszer között, vagyis bárki mondhat bármit, de nincs korlátlan támogatás olyan nézetekhez, amelyeket szélsőségesnek vagy erőszakot ösztönzőnek tartanak.
Hozzátette, az Egyesült Államokban is ebbe az irányba haladnak, és példaként említette, hogy az egyetemeknek már nem engedélyezett a faji alapú megkülönböztetés. Úgy fogalmazott, néhány éve még nemcsak megengedett volt, hanem szerinte ösztönözték is, hogy egyes csoportokat – például fehér, vallásos vagy ázsiai hallgatókat – hátrányosan kezeljenek a felvételi rendszerekben, ami szerinte ellentétes volt az amerikai joggal, alkotmánnyal és alapvető erkölcsi normákkal.
Azt mondta, ezt a gyakorlatot az elnök és az oktatási miniszter vezetésével megszüntették, és úgy látja, előrelépés történt az egyetemi rendszer szabályozásában: kevesebb a diszkrimináció, nagyobb hangsúlyt kap a szólásszabadság, és egyre inkább elismerik, hogy az állami finanszírozás nem korlátlan.
Hangsúlyozta, szerinte az oktatási rendszernek két alapvető feladata van: egyrészt fel kell készítenie az embereket arra, hogy hatékony és képzett munkavállalókká váljanak, vagyis rendelkezzenek a modern gazdaságban szükséges készségekkel, másrészt fejlesztenie kell a kritikai gondolkodást, hogy képesek legyenek részt venni egy modern demokráciában. Úgy fogalmazott, szerinte a nyugati oktatási rendszer sokáig egyik célt sem teljesítette megfelelően, mert nem adott hasznos készségeket, miközben szerinte ideológiai befolyás alá vonta a hallgatókat.
Azt mondta, az Egyesült Államokban és szerinte Magyarországon is arra törekednek, hogy egy egyetemi diploma legalább az egyik – ideális esetben mindkét – célt szolgálja: vagy piacképes tudást adjon, vagy képessé tegye a hallgatókat a társadalmi kérdések kritikus értelmezésére.
Végül úgy fogalmazott, ha ezek közül egyik sem teljesül, akkor szerinte nem indokolt az oktatás finanszírozása.
J. D. Vance: A család a legfontosabb
Szalai Zoltán megjegyezte, hogy az alelnök könyvét magyarra is lefordították, a róla készült filmet pedig Magyarországon is sokan látták, majd felidézte, hogy szegényebb családból származik, az Egyesült Államok „rozsdaövezetéből”, és a Yale Egyetemen szerzett diplomát. Arra kérdezett rá, mi volt a legfontosabb dolog, amit az oktatás során kapott. Az alelnök erre úgy válaszolt, hogy talán a legfontosabb, amit az egyetemi évei alatt – különösen a jogi karon – szerzett, az a felesége volt, akivel ott ismerkedtek meg, és hozzátette, ezt mindenképpen meg kellett említenie.
Elmondta, hogy felesége jelenleg negyedik gyermeküket várja, és hangsúlyozta, hogy a család a legfontosabb.
Hozzátette, hogy nemcsak a házasság és a romantikus kapcsolatok, hanem a barátságok is rendkívül fontosak, és az oktatási élményei során ezek közül sokat szerzett. Elmondta, hogy több mentora is felhívta a figyelmét arra, hogy az emberek nem fektetnek elég energiát a barátságaikba, pedig az egyetemi évek kiváló lehetőséget adnak olyan kapcsolatok kialakítására, amelyek egy életen át fennmaradhatnak.
Úgy fogalmazott, bár fontos a tanulás és a jó állás megszerzése, az is lényeges, hogy az ember megismerje önmagát, az érdeklődési körét, és azt, kivel szeretné leélni az életét.
Azt mondta, ha a kapcsolatoktól eltekint, akkor a Yale jogi karán leginkább azt tanulta meg, hogyan működnek az elit társadalmi hálózatok. Úgy fogalmazott, korábban gyakran tette fel a kérdést, hogy miért rendelkeznek a fontos pozíciókban lévő emberek hasonló végzettséggel, és miért ismerik egymást, majd arra jutott, hogy ezek a körök – legyen szó Washingtonról, New Yorkról vagy Brüsszelről – zártak és kapcsolati alapon működnek.
Hozzátette, ezek a rendszerek nagyrészt azon alapulnak, hogy ki kit ismer, és sok fontos pozíció betöltése is ezen múlik, még ha ezt nem is tartja helyesnek.
Kiemelte, hogy ezért fontos a kapcsolatok építése, és különösen a konzervatívok számára lényeges a felsőoktatásban való részvétel, ha például politikai pályára vagy bírói tisztségre készülnek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem mindenki számára szükséges az egyetem, de bizonyos hivatásokhoz elengedhetetlen. Azt is megjegyezte, hogy ezek a zárt hálózatok önmagukat erősítik, és szerinte sok politikai döntéshozó nincs tisztában azzal, mit gondolnak valójában az átlagemberek. Elmondta, találkozott olyan emberekkel, akik elit iskolákba jártak, de soha nem beszéltek olyanokkal, akik az ő szülőállamából, Ohióból származnak, pedig földrajzilag nem is lennének távol egymástól.
Úgy fogalmazott, az amerikai oktatási rendszernek változnia kell, és nagyobb mértékben kellene érdemalapúnak lennie, hogy az ország minden részéről érkező tehetséges emberek előtt nyitva álljon.
Hangsúlyozta, hogy a faji alapú megkülönböztetés megszüntetése nemcsak erkölcsi kérdés számára – bár azt is annak tartja –, hanem rendszerszinten is fontos. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy bárkit a bőrszíne alapján érjen hátrányos megkülönböztetés, és ezt erkölcstelennek nevezte.
Ez üzente J. D. Vance az MCC hallgatói számára
Szalai Zoltán ezt követően arról kérdezte, milyen végső üzenetet fogalmazna meg az MCC hallgatói számára, különösen a 18–20 éves fiataloknak, mire kellene figyelniük, és ha most lenne annyi idős, hogyan építené a karrierjét. Az alelnök erre úgy válaszolt, hogy
élvezzék a fiatalságukat, mert gyorsan elmúlik, és egyszer csak arra ébrednek, hogy idősebbek lettek. Hozzátette, komolyabb tanácsként azt adná, hogy álljanak ellen annak a kísértésnek, hogy azonnali sikert vagy gyors győzelmet várjanak.
Úgy fogalmazott, a civilizáció nem egyik napról a másikra épült fel, és nem is egyik napról a másikra fog megújulni, ezért türelemre és kitartásra van szükség. Hangsúlyozta,
ha valaki nem ért egyet egy politikai döntéssel, nem az a helyes reakció, hogy kivonul a közéletből, hanem az, hogy még aktívabban részt vesz benne, hallatja a hangját, és próbálja a dolgokat a kívánt irányba terelni.
Azt mondta, az Egyesült Államokban gyakran tapasztalja, hogy az emberek egy-egy döntés miatt teljesen hátat fordítanak a politikának, amit hibás hozzáállásnak tart. Úgy fogalmazott, ezt „blackpillingnek” nevezik, és szerinte ez éppen azoknak ad teret, akik le akarják rombolni azt, amit az elődök felépítettek.
Hozzátette, a cél az, hogy visszaszerezzék a befolyást ezektől az erőktől, és olyan intézményeket építsenek, amelyek képesek megőrizni és megerősíteni a társadalmakat.
Végül úgy fogalmazott, ez nem egyik napról a másikra történik meg, és nem egyetlen kormányzati ciklus alatt valósul meg, de ha kitartóak maradnak és hisznek benne, akkor elérhető.
Borítókép: J. D. Vance alelnök és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója (Fotó: Magyar Nemzet).