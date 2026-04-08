JD Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kétnapos történelmi jelentőségű látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő, április 12-i választások előtt az amerikai kormány támogatásáról biztosítsa a magyar kormányfőt. Az amerikai alelnök kedden Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat, majd délután, a magyar–amerikai barátság jegyében tartott nagygyűlésen is felszólalt. Szerdán délelőtt a Mathias Corvinus Collegium látta vendégül az alelnököt.

J. D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában rendezett pódiumbeszélgetésen április 8-án

Kedden, az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón Vance kijelentette:

A magyar miniszterelnök vezetése alatt Önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amikért érdemes élni,

és felsorolta: a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak. Hangsúlyozta, hogy a Nyugat nagy részében egyre nő a bizonytalanság, de itt nincs ilyen bizonytalanság.

Szerdán délelőtt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégül látta az amerikai alelnököt, aki Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával beszélgetett.

A beszélgetés elején Szalai Zoltán üdvözölte a jelenlévőket, majd köszöntötte az alelnököt, megköszönve, hogy elfogadta a meghívást a Mathias Corvinus Collegiumba. Arról kérdezte, miért fogadta el a meghívást, kiemelve, hogy ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok alelnöke Magyarországra látogat, és egyből az MCC színpadán vesz részt beszélgetésen.

Végül arra kérdezett rá, miért volt fontos számára, hogy elfogadja a meghívást, mire az alelnök úgy válaszolt, hogy két választ tud adni, és az elsővel kezdte.

Vance azt mondta, elsőként azt említené, hogy előző nap ebédelt Orbán Viktorral, és megkérdezte tőle, miben tudna segíteni, mire azt a választ kapta, hogy menjen el és tartson beszédet az MCC-ben. Kiemelte, hogy az intézményt rendkívül fontosnak tartja, és külön hangsúlyozta, hogy az MCC – amelyet elmondása szerint 1996-ban alapítottak – szerinte jó példája annak, hogy az oktatási intézmények nem választhatók el teljesen a demokratikus befolyástól és a népakarattól. Úgy fogalmazott, sokan azt gondolják, hogy az egyetemeknek teljesen külön kellene állniuk, miközben korlátlan állami támogatást várnak el akkor is, ha nem támogatják azt a civilizációt, amely létrehozta őket, sőt, szembemennek azokkal az emberekkel, akiktől ezt a támogatást kérik.

Hangsúlyozta, hogy az MCC példája azt mutatja, az akadémiai intézmények a civilizáció részei, amely létrehozta őket, és azokhoz az emberekhez tartoznak, akik finanszírozzák őket.

Úgy fogalmazott, az intézmény megmutatja, hogy lehetséges olyan felsőoktatási közeg, amely elkötelezett a kiválóság iránt, és minden társadalmi háttérből érkező hallgatók számára nyitott – a fiataloktól egészen a doktori képzésben részt vevőkig –, ahol lehetőség van az eszmék szabad megvitatására és ütköztetésére. Azt mondta, mindezt úgy lehet megvalósítani, hogy közben az intézmény alapvetően elkötelezett marad azok mellett az értékek mellett, amelyek lehetővé teszik a társadalmak működését.

Úgy vélte, az akadémiai világ jelentős része megpróbálta lerombolni a nyugati civilizáció alapjait, miközben szerinte létezhet olyan intézmény, amely inkább megerősíti ezeket az alapokat, kijavítja, amit szükséges, és változtat, ahol kell, de közben ragaszkodik az olyan alapelvekhez, mint a nyílt vita, a vallásszabadság, a közbiztonság, a határok védelme és az emberek számára tisztességes megélhetést biztosító gazdaság.

Végül úgy fogalmazott, szerinte meglepő, hogy sok nyugati akadémiai intézmény nem köteleződik el ezek mellett az értékek mellett, mégis elvárja a köz támogatását, míg az MCC ezzel szemben áll, ezért is tartotta jó ötletnek, hogy ellátogasson és eltöltsön velük egy délelőttöt. Szalai Zoltán megköszönte a választ, majd felvetette, hogy az Egyesült Államokban jelenleg napirenden van egy ügy, amely szerint az ukrán hírszerzés megpróbálta befolyásolni az amerikai választásokat, és arra kérte az alelnököt, hogy röviden ismertesse, miről van szó.