J.D. Vance: Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amikért érdemes élni

A nagyszabású Magyar–Amerikai Barátság Napjának budapesti rendezvényén a közönség nem mindennapi pillanatnak lehetett tanúja: az amerikai alelnök a színpadról élőben hívta fel telefonon Donald Trumpot, aki a vonal túlsó végéről köszöntötte a jelenlévőket, és elismerően beszélt Magyarországról, valamint Orbán Viktor munkájáról. A telefonbeszélgetést követően Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között erős szövetség formálódik, amely közös értékeken alapul, és amelynek középpontjában a szuverenitás megőrzése, a határok védelme és a nemzeti érdekek elsődlegessége áll.
J. D. Vance a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”.
A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.
Trump a vonalban
Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az Önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országnak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.
A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „mekkora nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.
A telefonhívás után J. D. Vance úgy reagált: „hűha, nehéz ezek után beszélni”, majd hozzátette, hogy „megpróbálom a lehető legjobbat nyújtani”. Úgy fogalmazott: „arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszuk, igaz?”
Az alelnök elmondta, hogy „ez már a második látogatásom Budapestre”, de „először jövök ide közhivatalt viselő politikusként”. Felidézte, hogy korábbi látogatásakor „a mai Second Lady akkoriban a második gyerekünkkel volt terhes”, míg most „feleségem a negyedik gyermekünket hordja a szíve alatt”.
Hozzátette, hogy hivatalos találkozóik során megkérdezte Orbán Viktort: „kaphatunk-e azokból a nagylelkű családtámogatásokból, amelyek itt Magyarországon kijárnak”, mire – elmondása szerint – a miniszterelnök azt válaszolta: „sajnos alelnök úr, ez csak a magyaroknak jár”.
J. D. Vance beszédében úgy fogalmazott: „micsoda utazást tudunk már eddig is magunk mögött”, majd hozzátette: „Budapest csodálatos hely”, amelyet „az önök ősei építettek fel”, és amely „épített örökséggel koronázza meg a tájat”. Kiemelte, hogy „Amerika és Magyarország kapcsolatai új horizontokat nyitnak”, többek között „az energiabiztonság, az üzleti és kereskedelmi kapcsolatok terén”. Hangsúlyozta: „köszönöm a vendéglátást”, valamint „köszönöm, hogy önök ennyire kiváló barátai az Egyesült Államoknak”.
Az alelnök azt mondta, hogy „szeretnék minden magyar férfihoz és nőhöz szólni”, az idősektől a fiatalokig, „minden korosztályhoz és minden háttérből érkezőhöz”. Úgy fogalmazott: „azért vagyok itt, mert csodálom az önök harcát”, hiszen „önök a szabadságért és a szuverenitásukért harcolnak”. Hozzátette: „Trump elnök úr és én teljes szívünkből kívánjuk, hogy sikerrel küzdjék meg ezt a harcukat”.
Vance: Azt szeretnénk, hogy szövetségesek legyünk
Kiemelte, hogy „nem szeretnénk többet, mint hogy szövetségesek legyünk”, és „szövetkezzünk mindazok ellen, akik megpróbálják Magyarországot lenyomni, elnyomni”. Úgy fogalmazott: „Magyarország mindig is az élén járt az ilyen harcoknak”, és hozzátette: „Magyarországon mindig Magyarország az első”.
Az amerikai alelnök hangsúlyozta: „csodáljuk önöket”, és azt szeretnék, hogy „önök a saját jövőjükről úgy dönthessenek, hogy külső erők ne befolyásolják önöket”. Kiemelte: „nem akarom megmondani, kire szavazzanak”, ugyanakkor hozzátette: „a brüsszeli eurobürokratákra nem szabad hallgatni”, hanem „a szívükre, a lelkükre és a magyar nép szuverenitására hallgassanak”.
Vance úgy fogalmazott, hogy „nem fenyegetem meg önöket, és nem zsarolom önöket pénzforrások visszatartásával”, hanem „a barátság szellemében érkeztem önökhöz”. Hangsúlyozta: „önök merészen és bátran képviselték a nyugati civilizációt”, és „Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá”.
Beszédében kitért arra is, hogy „a hangerő és a bátorság károgókat is vonz”, és figyelmeztetett a „szélsőbalos gondolkodásmódra”, amely – szavai szerint – „elfoglalta az egyetemeinket”, és „csak igazságtalanságot lát a nyugati társadalmakban”. Úgy fogalmazott, ezek az irányzatok „határainkon kizárást látnak, a családban megkötöttséget”, és hozzátette: „a legradikálisabbak ledöntik a nemzeti hősök szobrait, műemlékeket rongálnak, templomokat gyújtanak fel”.
Hangsúlyozta: „védenünk kell a határainkat”, mert „ha az utcáinkat elfoglalja a káosz és az erőszak, a legsebezhetőbbek fognak szenvedni”. Kritikusan szólt azokról is, akik „feministának nevezik magukat”, de szerinte „az általuk képviselt eszmék épp a nőket teszik ki veszélynek”.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „azért képviseljük a küzdelmünket, mert nem akarjuk, hogy a társadalmunk legsebezhetőbb tagjai ne tudják fűteni az otthonaikat”. Hozzátette: „ellenfeleink azt mondják, hogy törődnek a korrupcióval, ugyanakkor a brüsszeli korrupció fölött szemet hunynak”, és bírálta „ugyanazon eurobürokraták tetteit”, amelyek szerinte „veszélybe sodorják ennek a gyönyörű kontinensnek a jövőjét”.
Kiemelte, hogy „az európai sajtó riogat”, és azt állítja, „Trump el akarja foglalni Európát”, majd hangsúlyozta: „mi szeretjük Európát”. Úgy fogalmazott: „hogyan ne szerethetnénk, hiszen az Egyesült Államok ebből a kontinensből született”, és hozzátette: „szeretjük a népeket, a kultúrákat és a csodás történelmet”.
Az alelnök szerint éppen ezért „utasítjuk el az arctalan bürokratákat”, akik „a csillagos égig srófolják az energiaárakat a progresszió nevében”. Hozzátette: „Magyarországon igazi progressziót látok Orbán Viktor vezetése alatt”.
Vance úgy fogalmazott, hogy „kereskedelmi partnert látok”, amely „rekordméretű amerikai befektetéseket tudott Magyarországra vonzani”, és kiemelte: „tiszta utcákat látok”, ahol „az emberek biztonságban élhetnek”. Hangsúlyozta: „olyan munkahelyeket látok, ahol a hazaszeretetet képviselni lehet, nem pedig a haza iránti utálatot”.
Majd azt mondta: „itt pontosan látom, hogy az eurobürokraták mit rejtegetnek önök elől”, és rámutatott: „Európa csaknem minden országában többe kerülnek az energiahordozók, mint Magyarországon”.
A legtöbb európai vezető nem küzdött az energiabiztonságért
J. D. Vance az energiabiztonságról szólva úgy fogalmazott: „ennek az az oka, hogy Orbán Viktor harcolt az energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem küzdött ezért”. Hozzátette, hogy „a legtöbb európai vezető vicsorog az istenfélő magyar nép ellen”, és bírálta, hogy „Amerikát és Magyarországot elmarasztalják csak azért, mert alacsony energiaköltségeket akarunk”.
Kiemelte: „elmarasztalnak minket csak azért, mert szeretnénk az Oroszország és Ukrajna között zajló háború mielőbb lezáruljon”, és úgy fogalmazott: „lenéznek minket”, valamint „lenézik azokat az európai népeket, akik szeretnék a migrációt kontroll alatt tartani”. Hangsúlyozta: „utálják a határaink védelmét, utálják az energiafüggetlenséget”, és kijelentette: „mindenek fölött egy embert utálnak leginkább, mégpedig Orbán Viktort, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor az önök oldalán van”.
Hozzátette: „azért utálják Viktort, mert ő kiáll a magyar népért”, és hangsúlyozta, hogy „Trump elnök úr Európáért, a szuverenitásért és Magyarországért áll ki”, valamint „vállvetve kitartunk amellett az ember mellett, aki a legtöbbet harcolt közös értékeinkért, Orbán Viktor mellett”.
Vance szerint „Nyugaton egy kis radikális csoport már nem hisz a jövőnkben”, mégis „ők akarnak bennünket kormányozni”, és feltette a kérdést: „ha nem hisznek a jövőnkben, miért akarnak nekünk politikát diktálni?”. Úgy fogalmazott: „nem a jövőt akarják építeni, hanem a hanyatlást akarják levezényelni”.
Hangsúlyozta, hogy ezek az irányzatok „elutasítják az apaságot és az anyaságot”, „a genderprogram nevében gyerekeket csonkítanának meg”, és „az életvégi tervezés nevében intézményesítenék az emberölést”. Hozzátette: „a közösségi média eszközeit is a cenzúra szolgálatába állítanák”.
Kijelentette: „szent kötelességünk megvédeni az életet”, valamint „kötelességünk megvédeni több generáció küzdelmes munkájának eredményét”.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „olyan életet kell felépítenünk, amely megengedhető a polgáraink számára”, és hangsúlyozta: „ha elkötelezettek vagyunk a társadalmi felvirágzás iránt, akkor elkötelezettek vagyunk maga az élet iránt”. Hozzátette: „ezért vagyok itt”, és „Trump elnök úr ezért küldött ide, hogy álljak ki Orbán Viktor mellett”.
Kiemelte: „hiszem, hogy a nemzeteink, amikor összefognak, hatalmas dolgokra képesek”, és hangsúlyozta: „a munkánk nem egy nullösszegű játszma”, mert „arra kell törekednünk, hogy népeink számára jobb életet biztosítsunk”. Úgy fogalmazott: „a bürokraták azt mondják, hogy a választás az izoláció vagy a globalista bevándorlás között van”, de szerinte „van egy jobb út: az együttműködés a közös értékekben osztozó országok között”.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „Amerika, csakúgy mint Magyarország, nem pusztán a nyugalomról szól”, hanem „a teremtés és a megújulás eszméje köré épült”. Hangsúlyozta: „az amerikai és a magyar hősök saját kezükbe vették a jövő formálását”, és „ezt a szemléletet továbbadták gyermekeiknek és unokáiknak”.
Orbán Viktor vezetéséről szólva kijelentette:
Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amiért érdemes élni,
és felsorolta: „a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak”.
Hangsúlyozta, hogy „a Nyugat nagy részében egyre nő a bizonytalanság”, de „itt nincs ilyen bizonytalanság”, mert „önök kiálltak a bürokraták és a nihilisták ellen”. Ezt követően kérdéseket intézett a közönséghez: „ismét kiállnak a bürokraták ellen?”, „kiállnak a szuverenitásért és a demokráciáért?”, valamint „kiállnak-e a nyugati civilizációért, a szabadságért, az igazságért és atyáink Istenéért?”.
Beszéde végén arra szólított fel: „vonuljanak az urnákhoz és álljanak ki Orbán Viktorért, mert ő kiáll önökért”, majd így zárta szavait: „Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!”.