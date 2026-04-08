J.D. Vance: Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amikért érdemes élni

A nagyszabású Magyar–Amerikai Barátság Napjának budapesti rendezvényén a közönség nem mindennapi pillanatnak lehetett tanúja: az amerikai alelnök a színpadról élőben hívta fel telefonon Donald Trumpot, aki a vonal túlsó végéről köszöntötte a jelenlévőket, és elismerően beszélt Magyarországról, valamint Orbán Viktor munkájáról. A telefonbeszélgetést követően Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között erős szövetség formálódik, amely közös értékeken alapul, és amelynek középpontjában a szuverenitás megőrzése, a határok védelme és a nemzeti érdekek elsődlegessége áll.

J. D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen (Fotó: Balogh Dávid)

J. D. Vance a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”.

A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.

Trump a vonalban

Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az Önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országnak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.

J. D. Vance a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot

A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „mekkora nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.

A telefonhívás után J. D. Vance úgy reagált: „hűha, nehéz ezek után beszélni”, majd hozzátette, hogy „megpróbálom a lehető legjobbat nyújtani”. Úgy fogalmazott: „arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszuk, igaz?”

Az alelnök elmondta, hogy „ez már a második látogatásom Budapestre”, de „először jövök ide közhivatalt viselő politikusként”. Felidézte, hogy korábbi látogatásakor „a mai Second Lady akkoriban a második gyerekünkkel volt terhes”, míg most „feleségem a negyedik gyermekünket hordja a szíve alatt”.