Többször elismerőleg méltatta a magyar kormányt az amerikai alelnök, aki kedden Budapestre érkezik

J. D. Vance a szegénységből indulva saját bőrén tapasztalta meg az oktatás fontosságát. A patinás Yale Egyetemen végzett jogász emiatt, szenátorként, különösen élesen bírálta az amerikai felsőoktatás aktuális állapotát, amely szerinte baloldali ideológiáktól átitatottá vált.

J. D. Vance amerikai alelnök többek között a magyar családpolitikát is méltatta (Fotó: AFP)

Vance a magyar kormány oktatáspolitikáját elismerőleg méltatta, hangsúlyozva, hogy „Orbán Viktor hozott néhány okos döntést, amelyekből tanulhatnánk az Egyesült Államokban”.

Nem csupán az oktatás, hanem a családpolitika terén is példaként tekint Magyarországra az amerikai alelnök. Vance többször is felemelte szavát a családok érdekében, élesen bírálva a „gyermektelen baloldalt”, akiket nem tekint „fizikailag elkötelezettnek” az ország jövője iránt.

Ezzel szemben Magyarországon a friss házasok hiteleket kapnak, amelyeket gyermekvállalás és a házasság fennmaradása esetén elengednek.

Miért ne lehetne ezt itt is megtenni? Miért nem tudjuk ténylegesen elősegíteni a családalapítást?

– tette fel a kérdést Vance, utalva arra, hogy mennyire inspirálónak tartja a demográfiai kihívásokra adott magyar választ.

Ez a kölcsönös tisztelet és értékazonosság alapozza meg azt az „aranykort”, amely a magyar–amerikai kapcsolatokban beköszöntött Donald Trump hivatalba lépése óta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy a jelenleg fennálló stratégiai együttműködés alapja Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök közötti személyes kapcsolat és barátság.

A kapcsolatok mélysége nem csupán az olyan megtisztelő gesztusokban nyilvánul meg, mint Donald Trump Orbán Viktor miniszterelnököt támogató üzenetei, vagy épp Marco Rubio amerikai külügyminiszter néhány héttel ezelőtti látogatása. Gyümölcsei nagyon is kézzelfoghatóak, elég csupán a két ország közötti energetikai megállapodásokra, vagy az elmúlt hónapokban bejelentett rekord mennyiségű amerikai befektetésre gondolni, amelyek nem csupán munkahelyeket teremtenek, de a magyar gazdaság erősödéséhez is hozzájárulnak.

Emellett a magyar állampolgárok ismét vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, megkönnyítve a személyes és üzleti kapcsolatokat. Magyarország meghívást kapott a nemrég létrejött Béketanácsba is, ami az ország diplomáciai súlyát is növeli a nemzetközi színtéren.