Von der Leyen üres ígérete sem menti meg Európát

Az Európai Bizottság elnöke győzelemként ünnepelte a megállapodást, ami mára azonban pontosan megmutatta, hogy milyen sebezhető is a kontinens energiabiztonsága. Ursula von der Leyen tervei szerint az izraeli földgázt Egyiptomban cseppfolyósították volna, hogy aztán azt Európába szállítsák, azonban a tervek már a kezdetektől fogva sántítottak – írja a Berliner Zeitung.

Ursula von der Leyen üres ígérete nem mentette meg Európát az energiaválságtól

A háború rávilágított Európa fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségére – nyilatkozta az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint Egyiptomban Ursula von der Leyen még 2022-ben. Kairóban a megállapodás alkalmából mondott beszédében az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy egy fontos lépés történt Európa energiaellátása szempontjából.

Négy évvel később azonban az Irán, Egyesült Államok, valamint Izrael között kitört konfliktus megmutatta milyen sebezhető is Európa, valamint lerántott a leplet Brüsszel üres ígéretéről is.

A terv egyszerű volt: az izraeli gáz csővezetéken keresztül Egyiptomba áramlott, cseppfolyósították a Földközi-tenger partján lévő terminálokon, majd Európába – beleértve Németországot is – szállították volna. A koncepció azonban már a kezdetektől fogva problémás volt. Az izraeli gáz gyakorlatilag soha nem jutott el Európába. A gázt csővezetéken exportálják Egyiptomba, ahol hozzájárul az ország gázmérlegéhez. Egyiptom pedig csak többlet esetén exportál gázt cseppfolyósított földgázként (LNG) – többek között Európába is.

A többlet azonban ma már rendkívül ritka, ugyanis Egyiptom az elmúlt években alapvető átalakuláson ment keresztül.

Az ország, amelyet az EU 2022-ben a kelet-mediterrán gáz csomópontjává jelölt ki, mára nettó LNG-importőrré vált. Tavaly körülbelül kilencmillió tonna LNG-t importált – ez az elmúlt évek legmagasabb mennyisége. A cseppfolyósító üzemek, amelyek eredetileg az izraeli földgáz Európába szállítására szolgáltak volna, nagyrészt üresen állnak.

Az S&P Global és az Oxford Energy Institute szerint az Egyiptomból az EU-ba irányuló LNG-import a 2022-es mintegy 4,2 milliárd köbméterről 2025-re 0,3 milliárd köbméterre esett vissza, ami több mint 90 százalékos csökkenést jelent.

Von der Leyen üres lyukba öntötte a pénzt

Az Európai Bizottság szerint a 2022-es egyetértési megállapodás (MOU) nem tartalmaz kötelező érvényű szállítási mennyiségeket. Ez egy politikai keretrendszer, nem pedig kereskedelmi megállapodás. A hivatalos álláspont szerint, a megállapodás csupán egy keretet biztosít az Egyiptommal és Izraellel folytatott gázkereskedelemről és infrastruktúráról folytatott párbeszédhez.

Ez azonban nem gátolta meg Brüsszelt, hogy milliárdokat öljön egy olyan kezdeményezésbe, amelyben jelenleg a két másik félnek semmiféle kötelezettsége nincsen.

Brüsszel konkrét pénzügyi támogatást is nyújtott ugyanis Egyiptomnak. 2024 márciusában Von der Leyen összeállított egy 7,4 milliárd eurós csomagot amelyet a 2027-ig tartó időszakban osztanak, és amely hivatalosan az egyiptomi gazdaság stabilizálására és a migráció elleni küzdelemre irányul.A lapnak nyilatkozó szakértők szerint azonban az energia valójában ennek a támogatásnak a legfontosabb pillére.

Az Ursula von der Leyen által tehát történelmi jelentőségűnek nevezett megállapodás politikai jelzésnek bizonyult, mindenféle operatív tartalom nélkül.

Már 2024 májusában az Oxfordi Energiatudományi Intézet a kelet-mediterrán gázpiacról szóló tanulmányában arra a következtetésre jutottak a szakértők, hogy a megállapodás egyszerűen megvalósíthatatlan Egyiptom jelenlegi pályája mellett.