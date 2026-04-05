Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Alekszandar Vucic

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál

Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök az imént tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van, országaink energiabiztonságát meg fogjuk óvni!
A szerb elnök közölte: telefonbeszélgetést folytatott Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral, amely során tájékoztatta őt katonai és rendőri szerveik vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. 

Alekszandar Vucsics telefonon tájékoztatta Orbán Viktort
A szerb egységek nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak. 

Elmondta Orbán miniszterelnöknek, hogy a vizsgálat további alakulásáról is tájékoztatni fogják – írta közösségi oldalán Deák Dániel. 

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

 

