Ukrajna nekiment Washingtonnak: újra szankciókat követelnek

Ukrajna washingtoni nagykövete, Olga Sztefanisina közösségi média bejegyzésében szólította fel az Egyesült Államokat az olaj és kőolajtermékek további szankcionálására – számolt be cikkében az Ukrinform.

Olga Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet

Fotó: AFP

Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország szövetségese, Irán lépéseiből profitáljon”

– jegyezte meg a diplomata.

Felszólítjuk az amerikai kormányzatot, hogy állítsa vissza az orosz olajra és kőolajtermékekre vonatkozó szankciókat!”

Sztefanisina szerint „közös érdekünk, hogy korlátozzuk azokat a forrásokat, amelyekből Oroszország az Ukrajna elleni támadásait finanszírozza, és amelyekkel az Egyesült Államok ellenfeleit támogatja.”

1/2 Russia must not be allowed to profit from the actions of its ally Iran. We urge the U.S. administration to reinstate sanctions on RU oil & petroleum products. It is in our common interest to limit the funding Russia uses for its attacks on Ukraine &for aiding U.S. adversaries — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2026

Ha Oroszország azt látja, hogy a destabilizáció és a háború szítása kifizetődő, „nem kell sokáig várni újabb problémák megjelenésére a világban” – tette hozzá.