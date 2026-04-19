Ukrajna nekiment Washingtonnak: újra szankciókat követelnek

Ukrajna washingtoni nagykövete, Olga Sztefanisina közösségi média bejegyzésében szólította fel az Egyesült Államokat az olaj és kőolajtermékek további szankcionálására – számolt be cikkében az Ukrinform.
Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország szövetségese, Irán lépéseiből profitáljon”
– jegyezte meg a diplomata.
Felszólítjuk az amerikai kormányzatot, hogy állítsa vissza az orosz olajra és kőolajtermékekre vonatkozó szankciókat!”
Sztefanisina szerint „közös érdekünk, hogy korlátozzuk azokat a forrásokat, amelyekből Oroszország az Ukrajna elleni támadásait finanszírozza, és amelyekkel az Egyesült Államok ellenfeleit támogatja.”
Ha Oroszország azt látja, hogy a destabilizáció és a háború szítása kifizetődő, „nem kell sokáig várni újabb problémák megjelenésére a világban” – tette hozzá.
Hozzátette, hogy figyelemre méltó: egy orosz képviselő már „együttműködésként” jellemezte az olajszankciók feloldását. Az Egyesült Államok új engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi olyan orosz eredetű nyersolaj és kőolajtermékek szállítását és értékesítését, amelyeket április 17-e előtt raktak hajókra.