Egy közérdekű adatigénylésre válaszul a egy mozgalom megkapta az Elnöki Hivataltól Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadóinak és képviselőinek frissített névsorát, valamint azok nevét is, akik Kirilo Budanov csapatához tartoznak, aki Andrij Jermak távozását követően átvette az Elnöki Hivatal vezetését – számolt be cikkében a Pravda.

Zelenszkij belső köre továbbra is átláthatatlan maradt

Elmondásuk szerint az elnök és az Elnöki Hivatal tanácsadói rendszere régóta a közigazgatás egyik legátláthatatlanabb része.

A közérdekű adatigénylés következtében viszont már látható, hogy mely személyek maradtak pozícióban és kik kerültek újonnan a rendszerbe. Megjegyzik, hogy jelenleg 15 ember dolgozik közvetlenül az elnök csapatában: egy főállású tanácsadó, hat részmunkaidős tanácsadó, öt felhatalmazott tanácsadó és három elnöki képviselő állami szerveknél.

A mozgalom rámutat, hogy a legszembetűnőbb változások az elnök külsős tanácsadói körében történtek. Míg 2024-ben hárman voltak – Andrew Mack, Jurij Kosztyuk és Andrij Sevcsenko –, addig a lista most hat főre bővült.

Kosztyukhoz és Sevcsenkóhoz csatlakozott Olekszandr Kamisin (stratégiai kérdések), Okszana Markarova (újjáépítés és befektetések), Olekszandr Kubrakov (infrastruktúra és közösségi kapcsolatok), valamint Kanada korábbi miniszterelnök-helyettese, Chrystia Freeland (gazdasági fejlődés).

Az új listán azonban nem szerepel Andrew Mack, az ukrán származású amerikai ügyvéd és nemzetközi jogi szakértő, akit Zelenszkij 2026. január 20-án menesztett.

Azt is kiemelik, hogy a korábbi kormánytagok – Kamisin, Markarova és Kubrakov –, akik lemondásukat követően informális tanácsadói státuszt kaptak az elnök mellett, valójában továbbra is befolyással bírnak az állami politikára, noha a kormányzati hierarchián és a parlamenti ellenőrzési mechanizmusokon kívül.

Dmitro Litvin karrierútja külön figyelmet érdemel: Andrij Jermak nem hivatalos tanácsadójából az elnök hivatalos kommunikációs tanácsadója lett, és jelenleg ő az egyetlen hivatalos tanácsadó ezen a listán

– jegyzi meg a mozgalom.

A mozgalom elemezte az Elnöki Hivatal új vezetőjének, Kirilo Budanovnak a csapatát is, amely legalább 12 főből áll: nyolc helyettes vezetőből, két főállású tanácsadóból, az elnök szóvivőjéből, Szerhij Nyikiforovból, valamint az Elnöki Hivatal titkárságának vezetőjéből, Marija Vitusokból.

Kirilo Budanov jelentősen átalakította csapatát. A korábbi felállással ellentétben az Elnöki Hivatalban nincsenek külsős tanácsadók.

Az Elnöki Hivatal vezetője új első helyettest is kapott: ezt a posztot Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter korábbi első helyettese tölti be. Irina Mudra, Ihor Zsovkva, Olena Kovalszka és Oleg Tatarov megtartották pozíciójukat. A vitatott megítélésű Rosztyiszlav Surma azonban nem szerepel az Elnöki Hivatal vezetőjének helyetteseiről szóló frissített listán.

Az adatigénylést kérvényező mozgalom ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jelentős személyi változások ellenére jelenleg nincs alapja annak, hogy a tanácsadói intézmény rendszerének átfogó reformjáról beszéljünk.

„Valójában a tanácsadói intézmény továbbra is a hatalom egyfajta ‘szürke zónájaként’ működik, vagyis olyan térként, ahol döntések születnek, de a felelősség elmosódik. És éppen ez, nem pedig a személyi összetétel a kulcsprobléma, amely az Elnöki Hivatal vezetésének megváltozása után sem oldódott meg” – hangsúlyozzák.