Zelenszkij lefejezte az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetését: sorra váltják le a regionális főnököket

Az Elnöki Hivatal honlapján közzétett hivatalos dokumentumok szerint Zelenszkij alaposan átrendezte a titkosszolgálat regionális struktúráját. A döntés értelmében Harkov régióban a 336/2026. számú rendelettel elbocsátották a helyi közigazgatás addigi vezetőjét, Alekszandr Kucot. Az ő helyére az elnök Denisz Lutijt nevezte ki – számolt be róla a Sztrana.

Hasonló váltás történt a Herszoni régióban is, ahol Artem Boriszevicset mentették fel korábbi posztjáról, hogy átadja a helyét Volodimir Vavruhának. Boriszevics azonban nem maradt feladat nélkül: a 334/2026. számú elnöki rendelet értelmében ő veszi át az Ukrán Biztonsági Szolgálat kijevi és kijevi régióbeli főigazgatóságának vezetését. Ezt a posztot korábban Artem Bondarenko töltötte be, akit Zelenszkij mostani döntésével bocsátottak el.

Az április 22-én szignózott dokumentumokból nem derül ki, mi indokolta a hirtelen jött váltásokat,

ugyanis az új kinevezések és elbocsátások pontos okait a közzétett szövegek nem részletezik.

Zelenszkij már márciusban elkezdte a tisztogatást

Zelenszkij már márciusban is jelentős személycseréket hajtott végre.

Akkor Szerhij Gunkovskijt nevezte ki a kémelhárítási osztály élére, míg Viktor Zajec a katonai kémelhárítási osztály vezetését vette át.

Januárban az elnök Jaroszlav Merezskót nevezte ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat helyettes vezetőjévé. A mostani hullám egy nagyobb átszervezési folyamat újabb állomása. Márciusban arról is beszámoltunk, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat két regionális vezetőhelyettesét vették őrizetbe, mert a gyanú szerint kenőpénzt követeltek egy büntetőeljárás lezárásáért.