Egy ukrán vlogger szerint ukrán politikai tanácsadók is dolgoznak Magyarországon

Érdekes kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és ukrán barátja Tseber Roland (Forrás: Facebook)

Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba

A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.

Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.

– mondta Holobuckij.

Valamilyen szerepet játszanak hiszen a mi politikai tanácsadóink legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?

– tette hozzá az ukrán vlogger.

A kijelentés konkrétumokat nem tartalmazott, ugyanakkor újabb kérdéseket vet fel Ukrajna esetleges politikai jelenlétével kapcsolatban Magyarország közéletében.



