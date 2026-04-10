Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Zelenszkij

Egy ukrán vlogger szerint ukrán politikai tanácsadók is dolgoznak Magyarországon

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Olekszij Holobuckij ukrán vlogger és korábbi kampánystratéga is elismerte, hogy ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijtanácsadóválasztásUkrajnaMagyarország

Érdekes kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és ukrán barátja Tseber Roland (Forrás: Facebook)

Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba

A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.

Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.

– mondta Holobuckij.

Valamilyen szerepet játszanak hiszen a mi politikai tanácsadóink legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?

– tette hozzá az ukrán vlogger.

A kijelentés konkrétumokat nem tartalmazott, ugyanakkor újabb kérdéseket vet fel Ukrajna esetleges politikai jelenlétével kapcsolatban Magyarország közéletében.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
