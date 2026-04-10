Egy ukrán vlogger szerint ukrán politikai tanácsadók is dolgoznak Magyarországon

Érdekes kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon.
Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba
A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.
Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.
– mondta Holobuckij.
Valamilyen szerepet játszanak hiszen a mi politikai tanácsadóink legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?
– tette hozzá az ukrán vlogger.
A kijelentés konkrétumokat nem tartalmazott, ugyanakkor újabb kérdéseket vet fel Ukrajna esetleges politikai jelenlétével kapcsolatban Magyarország közéletében.