Nagy bajban Zelenszkij, Washingtonnak könyörög

Az Egyesült Államok leállította az Ukrajnának szánt közvetlen fegyvereladásokat, ezzel új irányt szabva a támogatási politikájának. J.D. Vance alelnök ezt a lépést a jelenlegi kormányzat egyik legfontosabb eredményeként értékelte. Zelenszkij a történtekre reagálva hangsúlyozta, hogy bízik abban, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajnát: „Remélem, az Egyesült Államok nem hagyja abba a segélynyújtást. Ez nagyon fontos számunkra. Remélem, nem adják fel ezt a háborút.”

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök szerint az amerikai támogatás nemcsak Ukrajna, hanem Washington számára is fontos, mert hozzájárul az európai kapcsolatok fenntartásához – írja az UNIAN.

„Remélem, hogy az Egyesült Államok nem fogja leállítani a hiánycikknek számító rendszerek szállítását. Ez kulcsfontosságú számunkra. Európai, nem amerikai forrásokat használunk fegyverek vásárlására, beleértve a hollandiai támogatást is”

– mondta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy az Európához köthető PURL fegyverbeszerzési program az egységet mutatja.

„De a közel-keleti feszültségek esetleges eszkalációja miatt ilyen kockázatok fennállnak. Hogy az alelnök miért nyilatkozott így, azt tőle kell megkérdezni. Minden nap érkeznek hírek” – tette hozzá.

Az UNIAN korábban arról számolt be, hogy az ukrán védelmi minisztérium szerint a partnerországok új támogatási csomagokat jelentettek be. A hozzájárulások nagy részét a kritikus fontosságú „Ukrajna Prioritási Szükségleteinek Listájára” (PURL), valamint a légvédelem megerősítésére, a drónképességek fejlesztésére és a lőszerellátás biztosítására fordítják.

Németország 4 milliárd dollárt különít el a légvédelem erősítésére, valamint 600 millió dollárt a közepes és nagy hatótávolságú csapásmérő képességek fejlesztésére. Hollandia 248 millió eurót biztosít pilóta nélküli repülőgépekre. Norvégia 560 millió dollárt fordít a harcoló egységek dróntámogatására, és további 150 millió dollárt egy logisztikai központ fejlesztésére, emellett a PURL programhoz is hozzájárul.

Korábban az is elhangzott, hogy John Healey, az Egyesült Királyság védelmi minisztere megerősítette: országa továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Kiemelte, hogy Oroszország az elmúlt időszak egyik legnagyobb havi veszteségét dróntámadások miatt szenvedte el. Ennek kapcsán bejelentette az idei év legnagyobb dróncsomagját: az Egyesült Királyság több mint 120 ezer új drónt szállít Ukrajnának, emellett több százezer tüzérségi lövedéket és több ezer légvédelmi rakétát is biztosít.