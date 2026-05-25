A tinédzser hatalomátvétel már valóság Amerikában – videó

Sokan szokták a fiatal generációt passzivitással vádolni, azonban az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján ez nem minden esetben igaz. Több amerikai nagyvárosban is tinédzser bandák rohamoztak meg egy-egy városrészt, esetleg éttermet, ahol aztán kedvükre randalíroztak, megfélemlítve mindenkit aki csak arra járt.

A tinédzser rendbontások túlmutatnak a fiatalok problémáján, még ha ezt sokan nem is akarják belátni

Az amerikai állampolgárok élete nem mindig egyszerű. Képzeljük el egy pillanatra, hogy nyugodtan étkezünk egy gyorsétteremben, esetleg andalgunk egy bevásárlóközpontban. Néhány másodperccel később feketébe öltözött tinédzserek tucatjai rohannak velünk szembe, aki, vagy ami pedig eléjük kerül abba kárt tesznek.

Repülnek a székek, de még lövések is dördülnek.

A fenti jelenet sok, nagyvárosban élő amerikai számára ismerős lehet, a jelenséget pedig „teen takeover”-nek becézik csak. A lényeg pedig, mint a mellékelt ábra is mutatja, a pusztítás.

Május közepén egy washingtoni gyorsétterembe az esti órákban több tucat feketébe öltözött tini rontott be, akik aztán székekkel verték az ott tartózkodókat. Az interneten azonnal elterjedt felvételeken jól láthatóan gyerekek is tartózkodnak az étteremben. A rendőrség később közzétette négy, a brutális incidenssel összefüggésben körözött fiatalkorúról készült térfigyelő felvételeket, miközben az FBI 5000 dolláros jutalmat jelentett be gyanúsítottonként, a helyi rendőrség pedig további 1000 dolláros jutalmat ajánlott fel a letartóztatáshoz és elítéléshez vezető információkért.

„Ezek nem ártalmatlan összejövetelek. Erőszakosak és rendbontók” – mondta Jeanine Pirro amerikai ügyész, miután a felvétel bejárta az internetet. „Egy étterem elfoglalásáról volt szó, amit olyanok tettek, akik úgy érezték, hogy megússzák azt.”

Nem sokkal korábban szintén Washingtonban zajlottak le abszurd jelenetek, amikor nagyjából kétszáz tinédzser foglalt el egy parkot, ahol aztán tömegverekedés alakult ki. Több járókelőt is kiraboltak, inzultáltak, vagy bántalmaztak, a rendőrségnek pedig nem kis erőfeszítésébe tellett a kialakult megmozdulást feloszlatni. A hatóságok megerősítették, hogy a káosz során lövöldözés is elhangzott, bár sérülésről nem érkezett jelentés