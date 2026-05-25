A tinédzser hatalomátvétel már valóság Amerikában – videó

Sokan szokták a fiatal generációt passzivitással vádolni, azonban az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján ez nem minden esetben igaz. Több amerikai nagyvárosban is tinédzser bandák rohamoztak meg egy-egy városrészt, esetleg éttermet, ahol aztán kedvükre randalíroztak, megfélemlítve mindenkit aki csak arra járt.
Az amerikai állampolgárok élete nem mindig egyszerű. Képzeljük el egy pillanatra, hogy nyugodtan étkezünk egy gyorsétteremben, esetleg andalgunk egy bevásárlóközpontban. Néhány másodperccel később feketébe öltözött tinédzserek tucatjai rohannak velünk szembe, aki, vagy ami pedig eléjük kerül abba kárt tesznek.
Repülnek a székek, de még lövések is dördülnek.
A fenti jelenet sok, nagyvárosban élő amerikai számára ismerős lehet, a jelenséget pedig „teen takeover”-nek becézik csak. A lényeg pedig, mint a mellékelt ábra is mutatja, a pusztítás.
Május közepén egy washingtoni gyorsétterembe az esti órákban több tucat feketébe öltözött tini rontott be, akik aztán székekkel verték az ott tartózkodókat. Az interneten azonnal elterjedt felvételeken jól láthatóan gyerekek is tartózkodnak az étteremben. A rendőrség később közzétette négy, a brutális incidenssel összefüggésben körözött fiatalkorúról készült térfigyelő felvételeket, miközben az FBI 5000 dolláros jutalmat jelentett be gyanúsítottonként, a helyi rendőrség pedig további 1000 dolláros jutalmat ajánlott fel a letartóztatáshoz és elítéléshez vezető információkért.
„Ezek nem ártalmatlan összejövetelek. Erőszakosak és rendbontók” – mondta Jeanine Pirro amerikai ügyész, miután a felvétel bejárta az internetet. „Egy étterem elfoglalásáról volt szó, amit olyanok tettek, akik úgy érezték, hogy megússzák azt.”
Nem sokkal korábban szintén Washingtonban zajlottak le abszurd jelenetek, amikor nagyjából kétszáz tinédzser foglalt el egy parkot, ahol aztán tömegverekedés alakult ki. Több járókelőt is kiraboltak, inzultáltak, vagy bántalmaztak, a rendőrségnek pedig nem kis erőfeszítésébe tellett a kialakult megmozdulást feloszlatni. A hatóságok megerősítették, hogy a káosz során lövöldözés is elhangzott, bár sérülésről nem érkezett jelentés
Ezek mellett azonban történtek hasonló esetek Georgia államban, Detroitban, és Wisconsinban is. A forgatókönyv lényegében mindig ugyan az. A baloldali tisztviselők egy része ugyanakkor igyekszik bagatellizálni a problémát, többen pedig a fiataloknak szóló elfoglaltságok hiányával, tinédzserkori csínytevéssel, nehéz körülményekkel és a közösségi média káros hatásával magyarázzák a jelenséget. Vannak azonban akik máshogy gondolják.
„A kék városoknak fel kell ébredniük” – írta Yemisi Egbewole, Biden korábbi fehér házi tanácsadója X-en a washingtoni káosz kitörése után.
A rendvédelmi szervek szerint ráadásul a nyár közeledtével feltehetőleg még több hasonló esettel kell számolni. Ezek az első ránézésre „engedély nélküli pop-up rendezvényként” induló összejövetelek a hatóságok szerint pillanatok alatt szerveződnek a közösségi médiában, és még ennél is gyorsabban torkollanak abba a káoszba, amit a felvételeken is látunk.
A legtöbb városban a rendőrség megerősített jelenléttel védi a kiemelt köztereket és a bevásárlóközpontokat, azonban ez még nem oldja meg a problémát.
Yemisi Egbewole egyébként a Fox News számára írt véleménycikkében emlékeztetett rá, hogy a washingtoni Navy Yard környékén lakók hónapok óta kongatják a vészharangot. Tavaly is voltak hasonló incidensek, köztük nagyszabású, rendbontó összejövetelek, verekedések és halloweeni káosz, amelyek rendfenntartói beavatkozást igényeltek.
Túl sokan, különösen online, ugyanazokat a kifogásokat sorolják: a gyerekeknek több helyre van szükségük, ahová elmehetnek, több szabadidőközpontra van szükségük, több térre. Ez azonban véleménye szerint egyáltalán nem igaz.
Egbewole szerint ezek a helyek ugyanis megvannak, a fiatalok azonban nem ezt keresik. Amikor pedig a tisztviselők engedik ezt az erőszakot kibontakozni, a szülők pedig nem tesznek semmit és normalizálják azt, akkor az egyértelmű igazságtalanság a vállalkozásokkal, a lakókkal és az ártatlan civilekkel szemben. A kérdés azonban már csak az, hogy születik-e megfelelő válasz időben, vagy hamarosan már egy tragédiával kell majd szembenézni.