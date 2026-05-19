Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Az AfD frakció által benyújtott indítvány szerint a vizsgálóbizottságnak azt is fel kell tárnia, hogy a német hatóságok kivizsgálták-e a holland titkosszolgálat figyelmeztetését, amely már hónapokkal a robbantás előtt értesülhetett egy lehetséges támadás tervéről, írja a Junge Freiheit.

A helyszín a Balti-tengeren, ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT /AFP)

Nemsokkal a támadás előtt a holland MIVD (Védelmi Hírszerző és Biztonsági Szolgálat) egy titkos jelentést adott át a német BND (Szövetségi Hírszerző Szolgálat) számára. A hollandok azt állították a jelentésben, hogy tippet kaptak róla, hogy szabotázs akció készül az Északi Áramlat ellen, az elkövetők pedig az ukrán szolgálatokhoz köthető egyének, akik hamis útlevelekkel utaznak és egy hajót terveznek használni a művelethez.

A német jobboldali párt azt is kifogásolja, hogy a német kormány és az illetékes szervek a mai napig nem hozták teljes egészében nyilvánosságra a nyomozás eredményeit. Az AfD szerint az is kérdés, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vagy a kijevi vezetés más tagjai tudtak-e a robbantás előkészületeiről.

Ukrajna a háttérben

Az ukrán szál egyre hangsúlyosabbá vált az ügyben. A német nyomozók egy ukrán búvárcsoporthoz és egy hajóhoz kötik a szabotázsakciót. A gyanú középpontjába egy Volodimir Z. nevű ukrán állampolgár került, akinek elfogását Németország kezdeményezte, azonban az AfD állítása szerint Lengyelország nem működött együtt a kiadatásban, sőt a férfi elmenekülését is eltűrhette. A párt emiatt súlyos vádakat fogalmazott meg Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormányával szemben is. A vizsgálóbizottság azt is elemezné, hogy Berlin megfelelően reagált-e a lengyel hatóságok magatartására, illetve mennyire működőképes az európai elfogatóparancs rendszere politikailag érzékeny ügyekben.

Az AfD azt is felvetette, hogy amennyiben bebizonyosodik az ukrán érintettség, Németország kérjen kártérítést az infrastruktúrában okozott, legalább 1,2–1,35 milliárd euróra becsült károkért, valamint a gazdasági következményekért.

A párt emellett azt is vizsgálná, hogy a német kormány tett-e lépéseket az ország kritikus infrastruktúrájának – tengeralatti vezetékek, kábelek és energetikai rendszerek – fokozott védelmére a támadás óta. Napirendre kerülhet az is, van-e terv a részben épen maradt Északi Áramlat vezetékek helyreállítására, és milyen politikai vagy jogi akadályok állnak ennek útjában.