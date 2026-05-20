Az AfD odacsapna Brüsszelnek: ezt lépnék Németország külpolitikájában

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke szerint Németországnak új alapokra kellene helyeznie külpolitikáját. A politikus egy nyilvános szereplésén arról beszélt, hogy egy AfD vezette német kormány elsődleges célja a béke megteremtése lenne Oroszországgal.

Weidel úgy fogalmazott:

egy ilyen kormány kiegyensúlyozott kapcsolatokra és együttműködésre törekedne Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és Kínával is, amely Németország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.

A politikus egy nyilvános beszédében tette kijelentéseit, amelynek részleteit a Clash Report osztotta meg az X-en.