Az AfD először nyert polgármester-választást Brandenburgban

Történelmi áttörést ért el a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) Brandenburg tartományban: a párt jelöltje, René Stadtkewitz már az első fordulóban megnyerte a polgármester-választást Zehdenick városában. A Berlinhez közeli, mintegy 13 ezer lakosú településen az AfD politikusa a szavazatok 58,4 százalékát szerezte meg.
Ezzel az AfD először ad közvetlenül megválasztott, főállású polgármestert Brandenburgban, miután az elmúlt években több alkalommal is hajszálon múlt a párt győzelme helyhatósági választásokon, írta a Junge Freiheit.

Illusztráció AfD (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christian Charisius)

A második helyen Stephan von Hundelshausen, a szabaddemokraták (FDP) jelöltje végzett 28,6 százalékkal. A független Wolf-Gernot Richardt 7,8 százalékot kapott, míg Dennis Latzke, a Haladás Pártjának jelöltje 5,2 százalékot szerzett. A részvételi arány 52,8 százalék volt.

Az AfD korábban már adott polgármestert Brandenburgban, azonban Arne Raue csak hivatalban lévő városvezetőként, mandátuma végén lépett be a pártba Jüterbogban, majd 2025-ben Bundestag-képviselő lett. Stadtkewitz győzelme ezért mérföldkőnek számít a párt számára.

Az AfD politikusa korábban kereszténydemokrata képviselő volt

A 61 éves politikus nem ismeretlen a német közéletben. Korábban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) színeiben ült a berlini tartományi parlamentben egészen 2010-ig. Pályafutása során többször került politikai viták kereszttüzébe, különösen akkor, amikor meghívta Berlinbe a holland jobboldali politikust, Geert Wilderst egy nyilvános beszélgetésre.

2010-10-02 BERLIN - PVV-leader Geert Wilders speeches on Saturday in Hotel Berlin in Berlin , Germany, about the danger of the islam as totalitairian ideology. Geert Wilders is on invitation of his German ideology confederate Rene Stadtkewitz, who is recently thrown out of the CDU because he sympathises with Wilders. ANP VINCENT JANNINK (Photo by VINCENT JANNINK / ANP via AFP)
Geert Wilders, a PVV vezetője és Rene Stadtkewitz korábban (Fotó: ANP/AFP/Vincent Jannink)

Stadtkewitz később megalapította a „Die Freiheit” nevű pártot, azonban a sikertelen választási szereplések után kilépett a szervezetből, és 2013-tól már az akkor frissen alakult AfD támogatására szólított fel.

A mostani választást azért kellett kiírni mert az előző, független polgármestert mindössze tíz hónap után leváltották hivatalából. 

 

