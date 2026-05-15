Megtámadták egy fiatal AfD-politikus otthonát Németországban

Ismeretlen elkövetők rongálták meg Julia Gehrckens, az Alternatíva Németországért (AfD) politikusának házát és autóját az alsó-szászországi Winsen városában. Az ügyben nyomozás indult, politikai indíttatású bűncselekmény gyanújával.
Az AfD 27 éves politikusának otthonát fekete festékkel fújták le, autójának kerekeit pedig kiszúrták. A garázsajtóra „náci” feliratot festettek. 

Fotó: Képernyőkép

A rendőrség rongálás és becsületsértés miatt indított eljárást, írta a Junge Freiheit.

A támadás keddről szerdára virradó éjszaka történt. Gehrckens elmondása szerint reggel szembesült azzal, mi történt.

Először a lapos gumikat vettem észre, aztán láttam, hogy a károk ennél jóval nagyobbak

– mondta a politikus, aki szerint egyelőre nem tudni, mekkora anyagi kár keletkezett.

Az AfD is elítélte a támadást

A jobboldali párt helyi vezetője Robert Offermann szerint 

már nem politikai tiltakozásról, hanem „baloldali szélsőséges utcai terrorról” van szó.

A politikus úgy vélte, az elkövetők célja a félelemkeltés és a másként gondolkodók megfélemlítése. 

Bírálta továbbá a többi pártot és civil szereplőket is, amiért szerinte nem határolódtak el kellő egyértelműséggel az incidens után.

A fiatal AfD-politikus szeptemberben indul a városi önkormányzati választásokon. Az elmúlt hónapokban több baloldali aktivista csoport is kampányt folytatott ellene. Egy januári anarchista közleményben például azt írták: minden eszközzel meg akarják akadályozni Gehrckens megválasztását.


 

 

