Megtámadták egy fiatal AfD-politikus otthonát Németországban

Az AfD 27 éves politikusának otthonát fekete festékkel fújták le, autójának kerekeit pedig kiszúrták. A garázsajtóra „náci” feliratot festettek.

A rendőrség rongálás és becsületsértés miatt indított eljárást, írta a Junge Freiheit.

A támadás keddről szerdára virradó éjszaka történt. Gehrckens elmondása szerint reggel szembesült azzal, mi történt.

Először a lapos gumikat vettem észre, aztán láttam, hogy a károk ennél jóval nagyobbak

– mondta a politikus, aki szerint egyelőre nem tudni, mekkora anyagi kár keletkezett.

„Nazi“-Schmierereien und zerstochene Reifen: Nach einem mutmaßlich linksextremen Anschlag auf AfD-Politikerin Julia Gehrckens ermittelt der Staatsschutz. Gegenüber der JF spricht sie von „einem weiteren Eskalationsschritt“.



Az AfD is elítélte a támadást

A jobboldali párt helyi vezetője Robert Offermann szerint

már nem politikai tiltakozásról, hanem „baloldali szélsőséges utcai terrorról” van szó.

A politikus úgy vélte, az elkövetők célja a félelemkeltés és a másként gondolkodók megfélemlítése.

Bírálta továbbá a többi pártot és civil szereplőket is, amiért szerinte nem határolódtak el kellő egyértelműséggel az incidens után.

A fiatal AfD-politikus szeptemberben indul a városi önkormányzati választásokon. Az elmúlt hónapokban több baloldali aktivista csoport is kampányt folytatott ellene. Egy januári anarchista közleményben például azt írták: minden eszközzel meg akarják akadályozni Gehrckens megválasztását.



