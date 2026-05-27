A németek többsége AfD-s miniszterelnökre számít idén

A válaszadók 45 százaléka tartja valószínűnek, hogy a jobboldali párt a közeljövőben tartományi kormányfői pozícióhoz jut, míg 23 százalék ezt kizártnak tartja. A többiek nem foglaltak állást, írta a Junge Freiheit.

A legnagyobb arányban természetesen az AfD szavazói hisznek ebben: körükben 79 százalék számít arra, hogy a párt miniszterelnököt adhat. A CDU–CSU támogatói között is sokan reális forgatókönyvnek tartják ezt, 45 százalékuk értett egyet az állítással. A szabaddemokrata (FDP) szavazók 43, a szociáldemokraták (SPD) hívei közül 42, míg a Zöldek támogatóinak 33 százaléka osztja ezt a véleményt.

A legszkeptikusabbak a Baloldal szavazói, közülük csupán 32 százalék tartja elképzelhetőnek az AfD áttörését.

Az AfD a legnépszerűbb párt

A felmérésben a pártpreferenciákat is vizsgálták. Ha most vasárnap tartanának Bundestag-választást, az AfD 29 százalékkal végezne az első helyen. A második helyen a CDU–CSU állna 22 százalékkal, míg a Zöldek 14 százalékot szereznének. Az SPD jelenleg 12, a Baloldal 11 százalékon áll. Az FDP és a Sahra Wagenknecht Szövetség viszont nem jutna be a Bundestagba, előbbi négy-, utóbbi háromszázalékos támogatottsággal.

A németek jelentős része a szövetségi kormány jövőjét illetően is borúlátó.

A megkérdezettek 38 százaléka szerint még idén összeomolhat a CDU–SPD nagykoalíció, míg 31 százalék ezt nem tartja valószínűnek. A legpesszimistábbak az AfD hívei: 69 százalékuk szerint Friedrich Merz kormánya nem húzza ki az év végéig. A Baloldal szavazóinak 44 százaléka is korai kormánybukásra számít. Az SPD támogatói a legbizakodóbbak, náluk mindössze 18 százalék gondolja úgy, hogy még idén véget érhet a jelenlegi koalíció.

Külpolitikai kérdésekben kevésbé megosztott a német közvélemény. A válaszadók 56 százaléka szerint Oroszország Vlagyimir Putyin vezetése alatt veszélyt jelent Németországra, míg 26 százalék nem értett egyet ezzel az állítással. A leginkább Putyin-kritikusnak a Zöldek szavazói bizonyultak: 81 százalékuk tekinti fenyegetésnek az orosz elnököt. Az SPD és az FDP hívei közül egyaránt 70 százalék osztja ezt a véleményt.

Az AfD ebben a kérdésben is markánsan eltér a többi párt szavazótáborától. Az AfD híveinek csupán 28 százaléka tartja Putyint veszélyesnek Németországra nézve. A második legkevésbé kritikus csoport a Baloldal támogatóié: közülük 54 százalék nem tekinti fenyegetésnek az orosz államfőt.